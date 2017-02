La situación en la otrora tranquila localidad de Itatí, en Corrientes, dista mucho de ser la de aquellos tiempos en que el municipio adquiría notoriedad regional sólo cada vez que se realizaba la tradicional procesión católica anual hacia su basílica.

De un año a esta parte, Itatí es, sin embargo, sinónimo de narcotráfico. Informes periodísticos sindican al poblado correntino como una base estratégica para la llegada y distribución de droga desde la República del Paraguay hacia buena parte de la Argentina.

Como para cimentar esas afirmaciones, recientemente una hija y el yerno del intendente fueron detenidos bajo la sospecha de ser parte de una banda narco, y esta semana se sumaron un hermano del viceintendente y la hermana de una concejal, detenidos con cientos de kilos de marihuana.

Ahora, como si no bastara con la tormenta desatada a raíz de estos hechos, la Municipalidad de Itatí distribuyó entre todos sus contribuyentes un folleto en el que se insta a los vecinos a "tener al día los impuestos comunales para sostener el crecimiento de nuestra querida localidad" y se ofrece como estímulo "el gran sorteo, a fin de año, de 15.000 hectáreas de marihuana de primera calidad" entre "todos los itateños que aman a su ciudad y cumplen con ella".

El segundo premio es una avioneta Cessna que el volante municipal presenta como "muy adecuada para viajes de ida y vuelta entre Paraguay y nuestro Corrientes porá, que seguramente redundarán en un fortalecimiento de los lazos del querido Mercosur que todos debemos consolidar".

Terán indignado

Ante la audaz promoción municipal, Angaú Noticias se dirigió a Itatí, donde este cronista se encontró con un virtual muro de silencio en la comunidad, al punto de que debimos dirigirle la palabra a 37 vecinos antes de que alguno accediera a respondernos dónde podíamos encontrar baños públicos. "En la YPF de allá, pero no digan que yo les dije", contestó un hombre que de inmediato se alejó de nosotros a toda carrera. Luego debimos apalabrar a casi medio centenar más de personas para averiguar dónde había un Laverrap.

Nuestro objetivo de máxima era poder hablar con el intendente Natividad "Roger" Terán, sobre quien se posan todas las miradas. Para nuetra sorpresa, pudimos encontrarnos con él en su despacho al cabo de una espera de pocos minutos. "Acá no tenemos nada que esconder", fue lo primero que nos dijo al tendernos la mano, en una oficina austera y colmada de un incómodo humo dulzón que dificultaba el trabajo del fotógrafo de AN.

De todos modos, Terán dijo que no quería fotos. "Hablar, hablamos de lo que ustedes quieran, pero sin la camarita", pidió, repentinamente tenso. "Hay gente que viene acá que a veces necesita una ayudita del municipio o plantea cuestiones personales y no quiere quedar expuesta, como nos pasaría a cualquiera de nosotros", agregó, intentando volver al tono cálido del comienzo.

Con un mural de Bob Marley detrás suyo, Terán finalmente acepta "una sola foto" y abre el diálogo:

-¿Cómo está tomando toda esta convulsión en torno de su municipio?

-Y... me la tengo que fumar.



-¿Pero se siente en el ojo de la tormenta?

-No. Lo que sí siento es que se agravia gratuitamente a una comunidad de trabajo. Como si no hubiera en el país otras ciudades totalmente copadas por el narcotráfico.



-¿Pero usted admite que Itatí se convirtió en una importante base narco?

-No creo, me parece que nos falta todavía. Pero con dedicación y sacrificio todo es posible.



-Los informes periodísticos hablan de una situación muy grave, con varios "clanes" que se encargan de recibir cargamentos de droga que llegan a través del río desde Paraguay.

-¡"Varios clanes! Ni cinco bandas deben ser. Pero igual arman unos titulares catastróficos...



-La semana pasada detuvieron a una hija suya y a su yerno, por supuestas vinculaciones con el tráfico.

-Me enteré por los medios. Yo con mi hija tengo poca relación, la verdad. Pero tampoco hay que ser hipócritas, ¿hoy qué chico no está todo el día con el celular o con la Play o vinculado a organizaciones delictivas internacionales? Después maduran. Tampoco esperemos que ellos sean como nosotros queremos. Tienen que hacer su vida. No los presionemos. Tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Lánzalos como misiles. ¿O flechas era?¿Flechas o dardos?



-Esta semana se sumó la detención de un hermano del viceintendente.

-O sea que sería un vicehermano. Es como si yo quisiera mancharlo a usted porque un primo tercero suyo cometió una irregularidad. Le buscan el pelo al huevo, eh.



-Lo que se habla es que el volumen de droga que ingresa es de tal magnitud, que los clanes que operan en Itatí controlan el paquete principal del negocio de la marihuana en siete provincias.

-Póngale que sea así. ¿Y?¿Hay un real interés en frenar estas cuestiones o es sólo porque es un emprendimiento de correntinos? Acá se habla de que van a concretar un desembarco de fuerzas de seguridad federales para atacar este tema ¿Por qué con los narcos de Rosario no se pone tanto esmero?¿No es discriminación esto?¿El INADI va a seguir de brazos cruzados?



-Pánfilo Ortega, vicario de la basílica de Itatí, dijo que aquí "ganaron las elecciones los narcos".

-Tendría que ver los resultados de las elecciones, pero si no recuerdo mal, yo salí segundo.



-Y en medio de toda esta conmoción, su gestión anuncia un sorteo de 15.000 hectáreas cultivadas con marihuana entre los contribuyentes que tengan sus impuestos comunales al día.

-Hay que estimular al vecino cumplidor. No se tiene que sentir un tonto porque paga todos los meses y después sale una moratoria que les perdona todas las deudas a los morosos. Es un campito a 300 kilómetros de Asunción, tampoco la gran cosa, pero como le digo: es un estímulo. Y hay marihuana porque así ya estaba el campo cuando recibimos esta donación de un filántropo paraguayo que por humildad nos pidió reserva de su nombre. Después, el vecino ganador puede sembrar ahí lo que quiera.



Tres golpes firmes se oyen sobre la puerta de la oficina, que de inmediato se abre para que ingresen tres sujetos de aspecto pulcro, cabellos cortados al ras y gafas negras. El del medio porta dos maletinos encadenados a sus muñecas. "Son chacareros que vienen a ver si les podemos dar una mano con el anegamiento de sus chancherías", dice Terán, que se pone de pie y con palmaditas en las espaldas nos lleva hacia afuera del despacho.



Después saluda, con el pulgar en alto. Su secretario, los ojos rojos, nos abraza y, mirándonos muy fijamente, nos pide: "Por favor, ayuden a que triunfen la paz y el amor".



Que así sea.

