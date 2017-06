Scioli rompe el silencio: "Necesito volver a creer en el amor"

Daniel Scioli sabe lo que es estar en el ojo de una tormenta. Cuando un accidente de competiciones náuticas le hizo perder un brazo, su mundo personal colapsó. Cuando fue derrotado en el balotaje que lo dejó a pocos votos de ser presidente de la Nación, su carrera política sintió el impacto. Ahora ambas dimensiones se tocan en un nuevo huracán que lo involucra: el escándalo de supuestas infidelidades y pedidos de aborto en su relación con la modelo Gisela Berger, tres décadas y media menor que él. Su trayectoria personal y la partidaria parecen naufragar.

Su reacción fue probablemente la menos noble pero sí la más lógica. Se encerró y eludió hablar del tema. Ya bastante mal le había ido con una entrevista con Jorge Rial en la que reveló el embarazo de Berger y buscó mostrarse como un futuro padre inseguro pero feliz. Apenas horas después, Gisela le dirigió un misil entre los ojos: contó que él, al saber de su estado de gravidez, le dijo que el embarazo "era una cagada" y le sugirió que lo interrumpiera.

"Eso no fue tan as√≠", dice ahora, en el loft de un dirigente justicialista del Gran Buenos Aires que hizo de puente para que se pudiera concretar el contacto con Anga√ļ Noticias. "Le dije que era una cagada porque apenas una semana antes yo hab√≠a vendido un cochecito que era de Lorena (Nota de Redacci√≥n: la primera hija del ex gobernador) y hab√≠a regalado un mont√≥n de pa√Īales, que podr√≠an habernos servido para el beb√©. Y cuando le pregunt√© 'si se pod√≠a hacer algo', no me refer√≠a a un aborto, sino a si pod√≠amos seguir teniendo relaciones √≠ntimas o ya empezaba la cuarentena sexual", explic√≥ en la charla con AN.

 

Nervios y mensajitos

 

Atardece sobre Buenos Aires. Los sonidos del tr√°nsito porte√Īo llegan atenuados por la altura de este decimos√©ptimo piso. El dirigente que ayud√≥ a gestar la entrevista nos mira desde una silla alejada y atiende el tel√©fono de Scioli, que se muestra afable pero tenso. Cuando ve que encendemos el grabador se repliega y parece, por un instante, que nos pedir√° que cancelemos todo. El di√°logo period√≠stico, sin embargo, comienza.

-¬ŅC√≥mo ve la situaci√≥n?

-Mal, obviamente. La inflaci√≥n sigue en niveles alt√≠simos, la "lluvia de inversiones" jam√°s lleg√≥ y contin√ļa la destrucci√≥n sistem√°tica de puestos de trabajo. Es un c√≥ctel explosivo que se est√° tapando con endeudamiento, pero √©se es un callej√≥n sin salida. Los argentinos sabemos c√≥mo termina esta historia.



-Me refería a su situación personal.

-(Duda, hace un gesto a su amigo pidiendo un vaso de agua) Bien, bien. Es decir, con algunos problemas que se volvieron p√ļblicos, pero que por ah√≠ son los problemas de cualquier persona com√ļn. Soy una figura p√ļblica pero tambi√©n un ser humano con alegr√≠as, con conflictos, con luchas, con victorias... ¬ŅQui√©n alguna vez no perdi√≥ una elecci√≥n presidencial y al toque se separ√≥ para luego dejar embarazada a una chica varias d√©cadas menor y ella sali√≥ a mostrar chats √≠ntimos de uno con una modelo hot?



-Hay varios aspectos que se le cuestionan. Uno es haber simulado una relaci√≥n estable con Karina Rabolini s√≥lo para la imagen de la campa√Īa electoral.

-No, no hemos simulado nada. Son cosas que los medios... Karina misma no hubiese admitido algo así. Que lo digan es violencia de género hacia ella. Y si lo dice una periodista mujer, es violencia de género hacia mí. Y si lo dice un periodista hermafrodita... Bueno, no sé cómo sería en ese caso. Pero a Karina la amé, fue una mujer importantísima en mi vida.



-Llamó la atención que la pareja se terminara casi al mismo tiempo que el escrutinio del balotaje...

-¬ŅY yo qu√© pod√≠a hacer? Son cosas de la vida. Es otra familia que destroz√≥ Macri.



-Porque otra cuestión que sale a la luz ahora es que usted, estando en supuesta relación con Karina, hacía viajes en los que también iba Gisela. Hasta la hacían figurar como azafata para que estuviera cerca suyo.

-No, no sab√≠a eso. (Hace gesto de pensar) ¬°Aaaaaah, la azafata rubiaaaaaa!¬°Nooo (se r√≠e), no te puedo creer!¬Ņ¬ŅEra ella, dec√≠s?? (Bebe de su vaso) Jaja, qu√© loca esta Gisela.



-Y después vino lo de los chats calientes con Sofía Clérici.

-(Fastidiado) Ya hablé de eso, ya expliqué cuál es mi relación con Sofía, que es una empresaria del rubro lencería con la que...



-¬ŅSe re√ļne con muchos otros empresarios a escondidas en los hoteles?

-(Tenso) Eso es algo que dicen ustedes. Me re√ļno en hoteles, s√≠. Como miles de dirigentes y estadistas del mundo. Siglo XXI, muchachos.



-¬ŅElla le mandaba fotos √≠ntimas?

-Ya lo aclaré, muchachos (se sonríe sin ganas). Ella vende lencería, a veces difunde sus productos haciendo circular las fotos de esa manera... Hubo un tiempo en el que se dedicaba a la decoración, y vos llegabas a tu casa y ¡zas! estaba ella cambiándote de lugar todos los muebles. Y antes había sido enfermera. La de veces que te acercabas a saludarla y ¡zácate!, te ensartaba la antitetánica o la BCG.



-¬ŅPero Sof√≠a Cl√©rici no le mandaba tambi√©n fotos de ella desnuda?

-(Piensa) Sí, sí. Para mostrar cómo luce una mujer cuando no usa su lencería. Es marketing.



-¬ŅVolvi√≥ a hablar con Gisela?

-Es... Yo... No hay una comunicaci√≥n al cien por ciento. Mando mensajes, m√°s que nada. Hace un ratito le mand√© una imagen de Winnie Pooh usando Whatsapp, muy dulce. Pens√© que iba a generar algo. No me contest√≥ todav√≠a. Por ah√≠ me desanimo, francamente. Al final en las relaciones doy todo y quedo en banda. Yo entiendo que hubo malentendidos. Ella piensa que la enga√Ī√©, entendi√≥ mal algunas cosas y cree que yo no quer√≠a este embarazo... No es as√≠.



-¬ŅNo es as√≠?

-Nooo, no, no. No. Lo juro por la salud de la doctora Carri√≥. Es m√°s, yo busqu√© este embarazo. Yo necesito volver a creer en el amor. Y ella es la persona que siempre busqu√©. Tenemos much√≠simas cosas en com√ļn. A los dos nos gusta Playa del Carmen y viajar en primera clase. Adoro a su familia. Su madre, su padre, son seres maravillosos. ¬ŅO hab√≠a muerto el padre cuando ella era chica? (Scioli dirige la pregunta hacia el dirigente amigo, que se encoge de hombros y con un gesto pide tiempo para ponerse a guglear y verificar el dato). Tengo fe en que sabremos ser maduros y sacar adelante este relaci√≥n hermosa. Quiero envejecer a su lado. Y s√© que ella... Ella quiere volverse menos joven. De coraz√≥n les digo: esa p√≠cara peque√Īuela de ojos de cielo tiene mi alma entre sus manos.



-¬ŅPor qu√© dice que necesita creer en el amor?

-(Piensa) Porque sufr√≠ mucho. Karina era muy violenta. M√°s que Cristina. Sobre todo cuando beb√≠a demasiado. O cuando perd√≠a mucho dinero en las carreras de galgos. A veces volv√≠a, ba√Īada en sangre por los perros perdedores a los que golpeaba con sus tacos altos hasta dejarlos ciegos. Pero no quiero victimizarme. No especulo, como se dijo por ah√≠. Yo s√≥lo quiero que esa criatura que est√° en camino tenga al mejor padre del mundo, y que crezca en un pa√≠s con paz, pan, trabajo, justicia social, seguridad, 82% m√≥vil para los jubilados, tasas al 5% anual para que las familias sin techo propio puedan construir sus viviendas mediante un fideicomiso integrado con fondos p√ļblicos y privados, todo sostenido mediante una relaci√≥n madura con el mundo, que s√© que apoyar√° nuestra gesti√≥n.



-¬ŅQu√© le dir√≠a a Gisela si estuviera leyendo esta entrevista?

-Atendeme. Te juro que cambié.

 

.