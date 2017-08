El Movimiento Salvemos al Hombre pide que se sacrifique a Diego Latorre para que deje de sufrir

El Movimiento Salvemos al Hombre efectu√≥ hoy un llamado p√ļblico a los tres poderes del Estado nacional para que "tengan un gesto de piedad y sacrifiquen" al ex jugador de f√ļtbol Diego Latorre, a fin de que "se ponga un punto final al calvario que viene soportando y pueda al fin descansar en paz".

La oenegé -que nació en el Chaco y hoy tiene unas 35 filiales en todo el país- difundió una "carta abierta" en la que dice expresar "el dolor y el estupor de millones de hombres que día a día ven cómo los medios, una amante sin códigos y una esposa carente de la cristiana capacidad de perdonar, viviseccionan a un ser humano que sólo buscaba dar amor. Y, de vez en cuando, recibir".

"Por favor -plantea el texto elevado a la Presidencia de la Naci√≥n, al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia-, en ustedes est√° la posibilidad de hacer cesar el sufrimiento del se√Īor Latorre. Perm√≠tanle que se ponga punto final a este calvario que viene soportando y que pueda al fin descansar en paz".

 

"Tragedia de género"

 

Salvemos al Hombre pide concretamente que Latorre sea sacrificado mediante alg√ļn procedimiento que deja a criterio de las autoridades. "Sabr√°n ustedes si lo m√°s conveniente es acabar con su miserable vida con un marronazo contra su cr√°neo en alg√ļn matadero de la cadena ganadera o mediante una ejecuci√≥n qu√≠mica. Lo concreto es que no podemos, como sociedad, ser cotidianos espectadores pasivos de esta verdadera tragedia de g√©nero que representa el se√Īor Latorre", argumenta.

AN se comunicó con Egberto Milano Garcés, titular de SAH, quien renovó el pedido de la asociación civil. "Cuando la vida se torna mero sufrimiento debe primar el derecho a una muerte digna", expresó al fundamentar la polémica solicitud. "Lo de Latorre es terrorífico. Todos los días la otra atorranta difunde un audio distinto donde él pide que ella le meta algo nuevo en el culo o está arreglando un encuentro para empomársela", planteó.

Como se sabe, la vida del ex jugador y actual comentarista televisivo se volvió un tormento cuando la actriz y dramaturga Natacha Jaitt reveló que venía manteniendo una relación clandestina con él, y para probarlo comenzó a difundir chats y audios entre ambos a través de las redes sociales. En una de esas ocasiones, Latorre aparecía pidiéndole a su amante que le introdujera "la puntita" de un pene artificial, y Jaitt agregó en una entrevista que alguna vez DL también había interrumpido un coito para solicitarle que le estacionara un premio Martín Fierro en el ano.

La bomba estall√≥ y se convirti√≥ en tema recurrente de los programas de chimentos, adem√°s de generar un oc√©ano de memes y bromas hirientes en las redes. Para colmo, lejos de tratar de bajarle el perfil a la historia, Yanina Latorre, la esposa de Diego, mediatiz√≥ todav√≠a m√°s el culebr√≥n desde los programas de radio y TV en los que participa como panelista y desde "Showmatch", el tanque televisivo de Marcelo Tinelli en el que la mujer enga√Īada compite como bailarina.

Y, por si faltara algo, ahora apareci√≥ una ex empleada dom√©stica de los Latorre que afirma que entre sus labores diarias se encontraba la de pegarle alguna que otra orde√Īada al ex diez de Boca, cuesti√≥n que no habr√≠a sido hablada al momento de contratarla y por la cual no se le pagaba bonificaci√≥n alguna.

 

Un gesto de humanidad

 

"Quisiera que las autoridades se pongan en el lugar de Diego. No en cuatro, sino en el lugar an√≠mico y emocional, quiero decir -marc√≥ Garc√©s-. Es f√°cil imaginarse que despu√©s de todo este quilombo le debe costar un huevo calmarla a la forra de su mujer. Hasta lo vimos una noche humill√°ndose en el programa de Tinelli, donde se present√≥ con la excusa de 'bancar' y 'pedir disculpas p√ļblicas' a Yanina. Era obvio que lo llevaron hasta ah√≠ agarrado de los huevos. Bueno, imag√≠nense lo que debe ser que alguien haga todo eso y que, cuando por fin todo comienza a estar m√°s o menos tranquilo, aparezca de nuevo la otra tarada a mostrar c√≥mo el vago organizaba sus horarios para clavarla o de qu√© manera ped√≠a que le introdujera mandiocas con salsa t√°rtara. Es un martirio, no se puede tener indefinidamente as√≠ a un pobre hombre que lo √ļnico que hizo fue creer en el amor".

El caso Latorre fue analizado en una multitudinaria asamblea llevada a cabo en la sede central de Salvemos al Hombre, donde hubo un acalorado debate, ya que los sectores m√°s radicalizados se negaban a expresar solidaridad alguna con Latorre por su voracidad anal.

"Al final -contó Garcés- se impuso la idea de que si bien el muchacho se fue a la banquina al pedirle que le ensarten medio bazar en el orto, lo hizo como parte de un juego sexual con una mina. Y, sobre todo, se puso en primer plano el suplicio que está padeciendo por una simple guampeada. Ahora resulta que él es un ser despreciable, cuando nunca dejó de atender a su familia, de dormir en el hogar e incluso de embocarla de vez en cuando a la insoportable de su jermu, que se nota que es más agria que caldo de bolas".

Adem√°s de la nota elevada a los tres poderes del Estado, la oeneg√© le envi√≥ una expresi√≥n de solidaridad a Latorre, junto con un pasaje y estad√≠a de tres d√≠as para visitar en soledad las Cataratas del Iguaz√ļ ("para que descanse un poco y se aleje de todo", explic√≥ Garc√©s), cartas de apoyo escritas por ni√Īos de escuelas primarias y una r√©plica del premio Oscar.

 

Ampliaremos.

 

 

.