Cristina con AN: "Este gobierno nos quiere convertir en Alemania y no se lo vamos a permitir"

Las vueltas de la vida y de los intereses. Somos, sin siquiera haberlo imaginado, un medio beneficiario de la posibilidad de una entrevista exclusiva con Cristina Fern√°ndez de Kirchner gracias al desencuentro p√ļblico entre la ex jefa de Estado y Susana Gim√©nez. La primera quer√≠a visitar el programa de la diva como parte de un relanzamiento de su imagen en plena campa√Īa electoral, pero la segunda abort√≥ el proyecto diciendo que recibir a CFK ir√≠a "contra sus ideas y principios".

A partir de all√≠ varios pesos pesados del mundo medi√°tico especularon con ser el Plan B de Cristina. Hasta Marcelo Tinelli, medio en broma y medio en serio, habl√≥ de ser el nuevo entrevistador de la l√≠der de Unidad Ciudadana. Pero no. Por razones que no conocemos cabalmente, ella opt√≥ por "alg√ļn medio del interior", y Anga√ļ Noticias fue el peri√≥dico digital elegido. "Total, despu√©s todo el mundo va a levantar lo que les diga a ustedes", nos dijo el operador que gestion√≥ el encuentro.

Y aqu√≠ estamos, en el departamento que la ex presidenta posee en el barrio de Recoleta, en la Capital Federal, donde hemos sido recibidos por Jorge Taiana y M√°ximo Kirchner, quienes nos acompa√Īan en el amplio living mientras esperamos que aparezca Cristina. Hasta que lo hace. Viste sencillamente y tiene un gesto de leve cansancio. Nos saluda con un suav√≠simo apret√≥n de manos, se sienta frente a nosotros, se acomoda el largo cabello suelto, le pregunta algo a Taiana y finalmente se ocupa de nosotros.

"Máxi, apagá la tele", pide. El diputado toma el control remoto y obedece. En la pantalla se esfuman las imágenes que mostraban los graves incidentes de anoche en avenida de Mayo luego de la marcha pidiendo por la aparición de Santiago Maldonado. "Que me traigan un té de menta y anís, pero sin menta", pide antes de habilitarnos, con un gesto, a que iniciemos la charla.

 

-Doctora, en principio corresponde decirle que estamos muy agradecidos por esta posibilidad de entrevistarla.

-Al contrario, los agradecidos son ustedes.



-Yendo a los temas del momento, ¬Ņqu√© s√≠ntesis har√≠a de lo que fueron las PASO?

-Fraude en grado de tentativa. √Čsa ser√≠a mi s√≠ntesis. Fue clar√≠simo el intento de desconocer la voluntad popular. Yo gan√© y ellos bailaban por la televisi√≥n. ¬°Por Dios, mintieron al pueblo! Y yo me pregunto, ¬Ņc√≥mo mir√°s a tus hijos a los ojos despu√©s de mentir?



-El oficialismo dice que, de todos modos, fue pr√°cticamente un empate.

-(Entrecierra los ojos) ¬ŅUn empate? (Abre los brazos, mira hacia Taiana y M√°ximo) No existe el empate en pol√≠tica. Es como aquello de "estar un poco embarazada". ¬°Gan√© de ac√° a la China!



-Un 0.21% de los votos, ¬Ņno?

-Claro, que lo dec√≠s as√≠ y pens√°s "no es nada". Pero, son como 20.000 votos. Y par√°: cada voto es una persona. Y cada persona es un mundo. O sea que hablamos de una diferencia de 20.000 mundos, se√Īores. Una victoria √©pica, rotunda, para la historia.



-¬ŅY ahora?

-Ahora hay que ver si se presentan para octubre, ¬Ņno? Porque yo digo esto con sinceridad absoluta: yo soy presidenta y llego a perder as√≠ una elecci√≥n, as√≠ como la perdi√≥ el ingeniero Macri conmigo el 13 de agosto, y renuncio. Me voy sola, ni espero a que me lo pidan. Me-voy. De una, como dicen los chicos. Entonces, hay que ver qu√© grado de verg√ľenza tiene el ingeniero.



-En realidad, por lo que se ve, es como que el gobierno salió de las PASO bastante eufórico. Ganó a nivel país cómodamente, y con usted, que temía una derrota por cinco a ocho puntos, termina teniendo una brecha ínfima.

-¡Y dale con lo de la brecha ínfima! Ya lo expliqué. Pero además, fijémonos en esto: de cada tres argentinos, dos votaron para que el ingeniero Macri renuncie.



-Bueno, eso es una interpretación suya. No lo votaron, sí, pero de ahí a decir...

-Si no vot√°s por alguien es porque quer√©s que se vaya. Ac√° y en el Congo. Yo, sinceramente, creo que lo m√°s √©tico, lo √ļnico medianamente digno que podr√≠a hacer hoy el ingeniero Macri es chiflar para que le traigan el helic√≥ptero e irse.



-¬ŅA pesar de que le fue bien en todo el pa√≠s?

-¬ŅQu√© es bien?¬ŅQue te odien dos de cada tres compatriotas? Fijate esto, que ya lo se√Īal√© en mi cuenta de Twitter (@CFKexPresidenta): los supuestamente "muchos votos" que sac√≥ Cambiemos en todo el pa√≠s fueron 8,2 millones de sufragios. ¬ŅSab√©s porcentualmente cu√°nto es eso?



-El treinta y pico por ciento.

-El 0,8 por ciento de la poblaci√≥n total del continente americano. ¬°El cero coma ocho, por Dios! ¬ŅC√≥mo hac√©s para sostener un gobierno con una base popular pr√°cticamente nula!



-En Provincia de Buenos Aires, como candidata a diputada, Margarita Stolbizer sacó más votos que usted.

-Repartiendo mercader√≠as, entregando billetes de 100 pesos partidos por la mitad y diciendo "te doy la otra mitad despu√©s de que me votes", colaborando con los narcos, cualquiera saca m√°s votos. ¬ŅPero sab√©s qu√©? Yo quiero llegar con las manos limpias, con la conciencia transparente. Yo todas las noches duermo tranquil√≠sima. ¬ŅPodr√° dormir de la misma manera la se√Īora Stolbizer?



-Algunos dicen que en las PASO usted se mostró más sencilla, más humilde, más abierta, para "lavar" su imagen.

-Yo no tengo nada que lavar.



Máximo lanza una carcajada desde su sillón. Cristina le dirige una mirada fulminante. "Perdón", dice él, y se refugia en la pantalla de su teléfono.



-¬ŅQuiere volver a ser presidenta?

-Yo voy a estar donde el pueblo me diga que esté. Ahora el pueblo me ruega que por favor llegue al Congreso para ver si podemos ponerle freno a este régimen que nos quiere convertir en Alemania. Pero no se lo vamos a permitir. Lamentablemente en estos veinte meses han avanzado, y ya nuestros niveles de pobreza se aproximan a los de los alemanes.



-Los datos de la UCA hablan de 13 millones de pobres, pero 11 millones ya estaban en esa condición al finalizar su gobierno.

-Exacto, el régimen del ingeniero Macri sumó dos millones más.



-¬ŅPero y los otros 11 millones que dej√≥ usted?

-Son los 11 millones de pobres que dejó Duhalde. Se tiene que hacer cargo él.



-Yendo a las cuestiones que involucran a su patrimonio...

-No, bad informeishon, yo de mi vida privada no voy a hablar.



-Pero tiene que ver con fondos p√ļblicos que...

-Yo-de-mi-vi-da-pri-va-da-no-voy-a-ha-blar.



-¬ŅQu√© opina de los incidentes de anoche luego de la manifestaci√≥n por Santiago Maldonado?

-Que cada vez m√°s se confirma que estamos en una dictadura. ¬ŅC√≥mo puede ser que reprimas a la gente s√≥lo porque tiraron un par de piedras a alg√ļn edificio o por pintar con aerosol el Cabildo? Escuchame, ¬°en El Bols√≥n dispararon con balas de goma a personas que solamente quer√≠an expresar su enojo arrojando bombas molotov contra los gendarmes! ¬ŅY el derecho constitucional a reunirse y manifestarse?¬ŅY la libertad de expresi√≥n?



-¬ŅQu√© cree que pas√≥ con Maldonado?

-Lo mataron por orden del ingeniero Macri y de Elisa Carrió. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.



-Es muy temerario lo que dice.

-Los estudios y pericias que se hicieron muestran que no hay ning√ļn indicio de que Macri o Carri√≥ hayan estado en los lugares en que podr√≠a haber sido secuestrado Maldonado. ¬ŅEso qu√© indica? Indica que hubo un operativo perfectamente armado para borrar esos indicios y rastros. ¬ŅY con qu√© necesidad los borrar√≠an si fueran inocentes? Es tan claro todo. Tan claro. Son tan b√°sicos.



-Muchos le reprochan que usted reclama por Maldonado sin haber mostrado el mismo interés por Julio López.

-López está vivo. Tampoco tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Su caso es muy distinto. En primer lugar, López no luchaba junto con los mapuches. El destino de los mapuches es trágico. El de la gente que usa gorra de jubilados, no. En segundo término, él tenía muchas ganas de vivir. Unos días antes había ido al médico, y lo encontró bien, le dijo que tenía que caminar mucho. Y debe pasar eso, debe andar caminando por ahí.



-¬ŅNisman?¬ŅHace alguna autocr√≠tica sobre c√≥mo se manej√≥ frente a la muerte del fiscal?

-Lo manejó la justicia, no yo ni mi gobierno. Hace poco con Berni veíamos una copia del expediente, y hoy por hoy creo que fue un suicidio.



-¬ŅA ra√≠z de qu√©?

-A raíz de que se pegó un balazo en la cabeza.

-¬ŅAceptar√≠a dialogar con el presidente Macri?

-No sólo que aceptaría, sino que tenemos que hablar. Me tiene que pasar los datos sobre el estado de la Nación, tenemos que preparar la transición. No quiero asumir la conducción del país y tener que perder semanas en ver cómo están realmente las cuentas.



-Hablando de transici√≥n, ¬Ņse arrepiente de no haber accedido a entregarle formalmente el mando a Macri en diciembre de 2015?

-¬ŅArrepentirme de qu√©?¬ŅDe negarme a ser humillada? En aquella reuni√≥n que mantuve en Olivos con el ingeniero Macri, todo el tiempo tuvo esa sonrisita de oligarca porte√Īo. No dejaba de mirarme los pechos. Fue muy violento todo. En un momento me dice: "Por favor, dejemos de dar vueltas, gan√© las elecciones". Por una diferencia peque√Ī√≠sima, le dije. Pero gan√©, me dice. Por una diferencia √≠nfima, insist√≠. Pero gan√©, me repite √©l. Y eso, claramente, era violencia de g√©nero. Me puse de pie y me fui. Y sent√≠ con nitidez que me miraba detr√°s. Fue horrible. Seguramente, en su mentalidad de macho golpeador, habr√° imaginado que yo, por ser viuda, me entregar√≠a as√≠ como as√≠.



-¬ŅUsted cambi√≥ en este tiempo en el llano?

-Sí, lamentablemente sí. A veces siento que ya no soy tan humilde, tan pluralista ni tan buena como cuando estaba en la Presidencia. Hoy es como que las opiniones distintas a la mía me molestan un poco. Pero todo el tiempo resisto a la tentación de volverme soberbia. Jamás me lo perdonaría a mí misma. Que sea notablemente superior al resto de las personas no me tiene que llevar a la vanidad.

 

Taiana se levanta, se aproxima y golpea tres veces su reloj pulsera con el dedo índice. "Última pregunta", explicita por las dudas.





-¬ŅQu√© le dir√≠a a los argentinos?

-Que resistan, que aguanten. Que no se olviden que la Patria es el otro, y que el otro no es solamente aquel que piensa igual nosotros, sino también aquel que piensa bastante parecido. A los demás sí, habrá que exterminarlos como a las inmundas ratas sifilíticas que son, hasta que el amor triunfe definitivamente en esta tierra de bendiciones.





