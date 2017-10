Las respuestas a 20 interrogantes claves para entender el caso Maldonado

La desaparici√≥n de Santiago Maldonado lleva dos meses sin esclarecerse y el caso se convirti√≥ en uno de los temas centrales de la actualidad argentina, potenciado adem√°s por la campa√Īa electoral en marcha.

Para muchas personas, la historia contiene tantos elementos que resulta indescifrable. Por eso, Anga√ļ Noticias responde a veinte preguntas clave que definen al caso. Son las siguientes:

 

1. ¬ŅEl de Maldonado es un caso de desaparici√≥n forzada de persona en plena democracia?

No, porque como ya lo ha explicado el kirchnerismo, estamos en una dictadura.

 

2. ¬ŅEl gobierno nacional no cometi√≥ un error al defender durante varias semanas la versi√≥n de Gendarmer√≠a, que afirmaba no saber nada del artesano?

No fue un error. En la Argentina no hay antecedentes de delitos o crímenes cometidos por integrantes de una fuerza de seguridad, por lo que es entendible que las autoridades -y la ministra Patricia Bullrich en particular- hayan confiado ciegamente en la versión de los gendarmes.

 

3. ¬ŅHay una utilizaci√≥n electoral del caso?

No, en absoluto. Lo √ļnico que espera y desea la oposici√≥n es que Maldonado aparezca con vida de una vez. Si bien un desenlace fat√≠dico del caso podr√≠a sumarle votos a las fuerzas m√°s cr√≠ticas del actual gobierno, se sabe que -por ejemplo- la ex presidenta Cristina Fern√°ndez prefiere, en lo m√°s profundo de su coraz√≥n, perder los comicios antes que escuchar la peor de las noticias sobre el joven desaparecido.

 

4. ¬ŅHay indicios de que a Maldonado se lo llev√≥ la Gendarmer√≠a?

Hay algunos testimonios. El más contundente es el de un joven mapuche que vio que los gendarmes se llevaban al artesano. Pudo observarlo con los típicos binoculares de la cultura mapuche. Esto estaría confirmado además por movimientos de gendarmes que fueron detectados a través del satélite mapuche Cahuell IV.

 

5. ¬ŅLos gendarmes dicen toda la verdad cuando afirman que no vieron a Maldonado y que el d√≠a de su desaparici√≥n no reprimieron a quienes cortaban la ruta?

S√≠. Los audios hallados en los celulares secuestrados por la justicia a los efectivos y sus superiores aportaron algunos elementos. Se habla en ellos de "corchazos para que tengan", cuerpos flotando en el r√≠o, persecuciones, y otros indicios que se√Īalan de manera muy n√≠tido que en aquella jornada no hicieron nada malo.

 

6. ¬ŅLa justicia actu√≥ bien?

La actuación judicial fue hasta ahora brillante e impecable.

 

7. ¬ŅPor qu√© entonces sacaron de la causa al juez Otranto?

El juez Otranto, en raz√≥n de su excelente desempe√Īo, fue quitado de la causa a fin de cuidarlo para el pr√≥ximo partido.

 

8. ¬ŅSe va a esclarecer el caso?

Sí. Es lo que ha ocurrido con todas las causas judiciales en los casos más resonantes de la historia reciente  del país, y ello no tendría por qué ser distinto ahora.

 

9. ¬ŅAct√ļa con cinismo el kirchnerismo al levantar la bandera del caso Maldonado, siendo que no tuvo la misma actitud con la desaparici√≥n -a√ļn sin esclarecer- de Julio L√≥pez, de quien no se supo nada m√°s luego de declarar en un juicio contra el comisario Etchecolatz, una figura emblem√°tica de la repesi√≥n ilegal durante la dictadura?

No, porque -como bien lo ha explicado la empresaria de la construcción Hebe de Bonafini- López era un guardiacárcel, y Maldonado, en cambio, es un ser humano.

 

10. ¬ŅEl gobierno de Macri no demostr√≥ con este caso que no considera a los derechos humanos un tema relevante de la agenda institucional?

No. La actual gestión está muy comprometida con esa temática. Por esa razón, se le impondrá el nombre "Rodolfo Walsh" a una próxima emisión de Lebacs por 1.000 milllones de dólares.

 

11. ¬ŅQu√© reclama Facundo Jones Huala, el l√≠der de la Resistencia Armada Mapuche?

La devolución al pueblo mapuche de las tierras ocupadas por terratenientes nacionales y extranjeros. Una vez concretado eso, conformarían en esos territorios un estado independiente basado en una economía social de intercambio que les permitiría trocar con otras naciones alimentos y manufacturas a cambio de binoculares.

 

12. ¬ŅPor qu√© Jones Huala tambi√©n reclama un sector de la Ciudad de Buenos Aires?

Porque lo considera territorio sagrado flogger.

 

13. ¬ŅPor qu√© hay votantes de Cambiemos que en las redes sociales ponen m√°s el acento en la vida "hippie" de Maldonado que en el hecho de que est√° desaparecido?

Porque les gustaría que Argentina estuviera a la altura de Alemania. Pero de la Alemania de 1940.

 

14. ¬ŅLa ministra Bullrich estuvo a la altura de las circunstancias?

Sí, le llevó apenas un mes darse cuenta de la gravedad del caso y de que las principales sospechas recaían sobre Gendarmería.

 

15. ¬ŅQu√© hip√≥tesis manej√≥ el gobierno al principio, cuando subestimaba las implicancias del caso?

Fueron tres: 1) Que Maldonado estaba en Chile vendiendo artesan√≠as. 2) Que se hab√≠a cansado de apoyar al mal y se hab√≠a incorporado a las filas de Gendarmer√≠a, sin dec√≠rselo a sus ex compa√Īeros porque le daba verg√ľenza. 3) Que Maldonado hab√≠a huido por el r√≠o Chubut y hab√≠a llegado nadando a Australia, sin encontrar la manera de volver.

 

16. ¬ŅHay sectores interesados en aprovechar el tema para instalar la violencia pol√≠tica en la Argentina?

Sí, pero ya se dieron cuenta de que eso es feo y resolvieron desistir.

 

17. ¬ŅNo ameritaba el caso que el presidente Macri recibiera a los familiares de Maldonado?

S√≠, pero el se√Īor presidente de todos los argentinos no quiso que ello se interpretara como una acci√≥n proselitista vinculada con la campa√Īa electoral del oficialismo.

 

18. ¬ŅRecibir√° el presidente Macri a la familia Maldonado luego de las elecciones?

No, porque se podría tomar como que lo hace para mejorar su imagen rumbo a los comicios de 2019.

 

19. Los gendarmes en las actuaciones judiciales dicen que el d√≠a de la desaparici√≥n de Maldonado estaban desarmados y que ni siquiera llevaban piedras consigo. ¬ŅEs verdad?

Sí. En la Patagonia, cada vez que la fuerza debe desalojar un piquete, utiliza aerosoles con espuma de carnaval.

 

20. ¬ŅVamos a saber qu√© sucedi√≥?

Ni idea. Ojalá sepamos qué sucedió con ellos -con Maldonado, con López, con tantos otros desde 1983 hasta aquí- y también qué sucedio con nosotros como para tener que seguir haciéndonos este tipo de preguntas en el país del Nunca Más.

 

 

