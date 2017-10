La ciudad de Resistencia comenzó a vivir las tres jornadas del anual Encuentro Nacional de Mujeres, que según las organizadoras hará llegar a la capital del Chaco a unas 70.000 visitantes de todo el país.

Más allá de los fines, los aportes y las polémicas que año a año jalonan estos encuentros, para muchos chaqueños la noticia sobre la concreción del monumental congreso fue vista como la oportunidad de mejorar ventas y negocios.

Es que la necesidad tiene cara de hereje, y la malaria ni te cuento.

Cambios y adaptaciones

Esa visión oportunista del ENM se percibe con sólo recorrer la ciudad. Algunos comercios, por ejemplo, no tuvieron empacho en cambiar los nombres de sus negocios, suponemos que sólo durante el fin de semana largo. Así, en Villa San Martín, el tradicional almacén "Macho dijo la partera", amaneció hoy con nueva cartelería que lo denomina "Almacén Maldito Patriarcado".

En la populosa avenida Castelli, en tanto, las tradicionales pizarras de las parrillas al paso muestran ahora curiosas ofertas. En una de ellas puede leerse: " Un pollo más una ensalada más un papanicolau, 360 pesos". Y un común denominador en todos esos puestos eran los carteles escritos a mano dejando en claro: "No vendemos más chorizos. Consulte nuestras ofertas en almejas".

Ya anoche, en algunas de las "zonas rojas" de la ciudad también eran perceptibles algunos cambios. Una famosa whiskería disfrazada de bar colocó sobre la ruta 11 (uno de los principales accesos para los contingentes de visitantes) un cartel que reza: "Vengas de donde vengas, no te quedes sin probar las empanadas chaqueñas", consignando un número de teléfono y una flecha indicativa de cómo llegar al local.

En el microcentro, una playa de estacionamiento buscó captar participantes del ENM que hayan llegado a Resistencia con vehículo propio, con la oferta de no cobrar la hora y media que cualquier mujer tarda en ubicar adecuadamente su coche con los reducidos espacios de maniobra que hay en esos galpones.

Villa San Juan cerrada

Hasta los trapitos del centro replantearon sus servicios. Ayer en algunas arterias los cuidacoches, cada vez que veían descender solamente mujeres de un vehículo, se acercaban para decir: "Doña, le cuido el auto y las bombachas", aparentemente enterados de que algunas participantes del encuentro tienen por hábito movilizarse sin ropa interior.

En la avenida 25 de Mayo, una muy conocida casa de repostería puso en su vidriera un cartel que dice: "Descuento del 30% en tortas para ellas mismas". Y el Club Don Bosco, habitual escenario de veladas boxísticas a la vieja usanza, anunciaba para esta noche una pelea entre la presidenta de una asociación pro-aborto legal y Maru Botana.

Pero probablemente lo más llamativo estuvo en Villa San Juan, la barriada de dos íconos del Chaco, el Club Atlético Chaco For Ever y del literato Apolinario Fitzgerald "Chuñi" Benite. El barrio amaneció con todas sus calles bloqueadas con ramas, neumáticos, bicicletas encadenadas y parrillas colocadas como vallas. Y junto a esas barreras, sujetos con cara de pocos amigos que se encargaban de ver si dejaban o no entrar a la villa a quienes se acercaban para ingresar a ese sector de la ciudad.

"Si ella no dejan dentrar a sus tallere y tetaso, aunque sean en lugare público, acá no van a dentrar tampoco", fue la respuesta brindada a este cronista por uno de los guardianes apostados en Illia y avenida Chaco. De ahí dedujimos que las restricciones eran para las participantes del encuentro.

En Ameghino y calle 12 nos encontramos con Ernesto "Calengo" Malvarez, poeta amigo de Benite, quien argumentó que el autoacuartelamiento de de Villa San Juan (como lo llamó) es "porque tenemo las bola llena de que cualquier pascuata venga y diga que todo los tipo somo asesino, golpeadore, violadore y taladracabeza. Están las leye para hacerle mierda a los guacho que son así. A los demá, a los que no rompemo el ojete laburando y que amamo sanamente a nuestras compañera y a nuestros hijo que nos dejen de mirá como si juésemo montros. Es como si nosotro véyamo a desirle a ella que son como la loca ésa que le pasó dos vece por encima al novio con el auto y le mató". Y luego no nos respondió más porque su esposa le prohibió seguir hablando.

Ampliaremos.

