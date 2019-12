Macri rompe el silencio: "Le pedÃ­ a Cristina que no nos dejemos llevar a una pelea de ricos contra ricos"

"Acá algunos sectores quieren agitar la situación de tal manera que la crisis tenga un desenlace direccionado que no le va a hacer nada bien al país. Por eso le pedí a Cristina (Fernández de Kirchner) que no nos dejemos llevar a una pelea de ricos contra ricos". Quien lo dice es nada menos que el expresidente Mauricio Macri, en el marco de una entrevista exclusiva concedida a Angaú Noticias.

De todos modos, MM no omitió la autocrítica. "Nos equivocamos en algunas decisiones, como cortar de golpe la gratuidad del Fútbol para Todos. Debería haber sido algo gradual. Eso y Mirtha Legrand nos liquidó", analizó en la charla con AN.

"Alberto mintió en el debate"

-¿Con qué ánimo dejó el poder?

-Mentiría si dijese que lo dejé satisfecho. Pero sí, me fui satisfecho.

-¿A pesar de los índices de pobreza y de inflación?

-Es difícil cambiar una Argentina de setenta años de decadencia en un mandato. Una simple operación de regla de tres simple indica que para eso harían falta diecisiete mandatos y medio. Y tuvimos uno. ¡Uno solo!¡Por Diossss!¡Carajo!

-¿Cómo ve el arranque de la gestión de Alberto Fernández?

-Lo veo dubitativo, como sin estar a la altura de las circunstancias. Acá el tema no es solamente salir del momento que vive el país, sino salir bien. Pero nos encontramos con un gobierno que no tiene más ideas que la de aplicar nuevos impuestos todo el tiempo. Fernández y Cristina llevan una semana en el poder y ya tenemos 40% de pobreza y más de 50% de inflación interanual. No tiene nada que ver con lo que prometieron. No lo quería decir, pero es evidente: Alberto mintió en el debate presidencial. ¿Qué clase de persona hace algo así?¿En qué se convirtió?

-¿Le molestó que Cristina le diera vuelta la cara cuando usted la saludó en el traspaso de mando?

-Nooo (hace un gesto de desdén). Son cosas de mujeres. Fueron cuatro años así. Hay cosas que yo no las puedo cambiar. Soy casado, tengo una familia. Lo lamento si alguien se hizo ilusiones conmigo y esperó algo que yo no podía dar.

-¿Cuáles cree que fueron sus principales errores?

-Nos equivocamos en algunas decisiones, como cortar de golpe la gratuidad del Fútbol para Todos. Debería haber sido algo gradual. O suspender el fútbol tres años y al cuarto que se volviera a jugar, ya con los partidos codificados. La gente no se iba a acordar de que antes era gratis. Fue un error grave. Eso y no pedir una curatela judicial para internarla a Mirtha Legrand nos liquidó.

-Se le reprocha no haber tenido un plan económico real, sólido, integral.

-Las grandes potencias no crecieron con planes económicos. Crecieron por la voluntad de sus habitantes. Venecia era una ciudad que antes vivía bajo agua. ¡Y no se inunda máaaaaaas!¡No se inunda máaaaaas, carajooo!

-En realidad Venecia sigue anegada, pero lo convirtió en su perfil de ciudad y eso le genera un gran flujo turístico.

-Bueno, ves, y eso no es un plan económico.

-Pero estamos hablando de...

-Y tuvimos grandes logros (lo enfatiza cerrando el puño derecho). Superávit de nuestra balanza comercial, de importar energía pasamos a venderla a otros países... ¡Vaca Muerta! Vaca Muerta, que meás en el piso y del hoyito que se forma en la tierra ya empieza a salir petróleo. ¡Petróleo, por Diosss!

-Ya es casi un lugar común hablar de "la grieta". ¿Piensa que saldremos de estos niveles de confrontación?

-Acá se está armando un juego político riesgoso. Hay figuras o dirigentes del actual oficialismo que se le van a ir de las manos al propio Alberto Fernández. D'Elía, Grabois, Esteche, Riquelme... Son sujetos que apuestan a la ruptura. Y ahora lo dejan entrar al país a Evo Morales, que está lleno de odio y de hojas de coca.

-Usted lo ve como algo peligroso.

-Es que se va juntando gente que sólo sabe pedir, pedir y pedir. Creo que en sus casas siguen tomando la teta. ¿Y alguien labura? ¡Por Diosss! Acá se reagrupan algunos sectores que quieren agitar la situación de tal manera que la crisis tenga un desenlace direccionado que no le va a hacer nada bien al país. Por eso le pedí a Cristina que no nos dejemos llevar a una pelea de ricos contra ricos. Es lo peor que nos podría pasar. Y ella me lo reconoció.

-¿Qué le faltó a la gestión para lograr la reelección?

-Ser peronista. Por lo mismo que me querían matar, de haber sido afiliado del PJ los gremios y los movimientos sociales me hubiesen dicho que era un audaz, un transgresor de la historia. Pero el pelotudo de papá nos hacía ir a los actos de Alsogaray en vez de a los de Herminio.

-¿Va a buscar el regreso a la presidencia en algún momento?

-Es muy pronto para hablar de eso. Pero si Dujovne me dice que se anima a una nueva patriada, casi seguro que sí.

