Por razones comerciales y por la acción de la peor parte de la producción literaria universal, el Día de la Primavera es probablemente el más festivo del año después de Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, para las viejas tradiciones guaraníticas -enterradas en el olvido por esos mismos intereses- se trataba de una fecha temible en la que las mujeres más fieles podían volverse belitres descontroladas y en la cual hasta los más rudos hombres podían comenzar a transformarse en floridos maracas.

Al menos ésa es la teoría que despliega el escritor, periodista e historiador Chuñi Benite en su obra "Tradisione, leyenda y otras pelotudese del Gran Chaco" (1972, Editorial Japipeluz).

Allí plantea que de aquel mundo de creencias de la región guaraní quedaron rituales como el de la ingesta de caña con ruda cada 1 de agosto, para evitar enfermedades en ese mes considerado fatídico, o mitos como el del Caraí Octubre (que obligaba a cocinar en abundancia para prevenir hambrunas), pero que prácticamente se borró del relato mitológico el terror por Yaná Enhebré.

Enhebré era un duende al que había que dejarle dinero y objetos de valor en la noche de cada 20 de septiembre. En su honor, además, debían quemarse flores de todo tipo, pero principalmente rosas, claveles y crisantemos. "De ese modo, Yaná ebitaba que lo sombre se emputesieran y que las mujere se atorrantisaran", escribe Benite.

"El planeta se primaveriza lentamente"

Benite, en su domicilio de Villa San Juan, nos recibe tras varios llamados infructuosos. "La conchasuvieja, me dispertaron", nos dice al abrirnos la puerta tras 45 minutos de espera.

-Usted, en aquella obra del '72, hablaba de la tradición guaranítica sobre la primavera. Para ellos, evidentemente, no era la estación más esperada del año.

-No, naquever. Le tenían un cagazo de la san puta. Ello sabían que despué de caprimavera había más maraca y más trola. Por eso sus rituale.



-¿En qué consistían?

-Se le rendía tributo vamoecí a Yaná Enhebré, que era un duende de cierta caraterítica lent atemorizante. Había que quemar flore la noche del 20 de sectiembre y el 21 había que tenele a las mina fregando la casa y dandole guasca por atrá.



-¿Cuáles eran las características de Yaná Enhebré?

-Tenía una poronga el doble.



-¿El doble?¿Dos miembros viriles?

-Ayyyy, el putoooo, "miembro virileeeee". ¡Poronga, picho, pija se dice, sobagüevo de mierda!



La indignación nos mueve a retirarnos de inmediato y dar por caída la entrevista. El fotógrafo nos pide calma. Benite se ríe. "No te dan la bola paíte", torea. Un insoportable ser decadente.



-Le preguntaba si cuando usted dice que tenía la... poronga... "el doble". ¿Tenía dos?

-No, el doble.

¿El doble de qué?

-¡De éstaaaaaaaaaajajajajajajajaaaaaaaaaaaaaaaaaa!



Benite lanza un sapucai, festejándose la penosa broma a sí mismo. Digno de un país poco serio.



-¿Qué sentido tenía la quemazón de flores?

-Ya por entonce la poesía maricona de Europa y de Bueno Saire hacía creer que en primavera había que regalar flore, cantar cancione, besarle la mano a las mina, mirarle como pelotudo y recitar verso de culorroto. Quemar flore era una manera de decir "escuchame mi hembra ni sueñe que te viá regalá rosa o margarita mañana; dejá bien limpia la casa y despué vemo".



-Todas las especies tienen rituales para el cortejo amoroso, que incluyen colores, sonidos. ¿Por qué la demonización de gestos -como los obsequios florales- que en realidad apuntan a lograr la conquista y el consecuente acto sexual?

-Es que a lo mejor el tipo regalando un ramo de rosa como vos decí le consigue a la mina y le puede clavar. ¿Pero a qué precio? Ese vago tuvo que ir a una florería (lo cual ya de por sí es de gai), elegir las flore (más de gai todavía), escribir una tarjetita de mierda (ya diretamente de recontratragasable) y despué ¡llevar toeso en la mano para darle a la yegua! Son proceso que no son gratuito. En cada paso se va dejando un pedazo de hombría vamoecí, y el vago se engaisiza. En dos o tres primavera ese gente ya empieza a escuchar musica clásica y a afeitarse los pelo de las gamba.



-¿En qué perjudicaba la primavera a la mujer?

-En que cualquier pelotudo que le decía una frase delicada vamoecí, por berreta que juera, se la terminaba empomando en toda la posicione. Ademá es una ley natural que la mina siempre se deja bombiar retaguardierilmente por un roñoso esactamente de la misma forma que al marido le rechaza diciéndole que es un degenerado por pedirle algo así.



-¿Cuánto duraban los rituales?

-Empezaban la noche del 20 de sectiembre y seguían hasta el próximo 19 de sectiembre a la mañana.



-¿En el día y medio que quedaba libre cada año se hacía algo en especial?

-Se organizaba lo del 20 a la noche.



-¿No es una animalada reivindicar costumbres como aquellas?

-¡A tu hermana lestán haciendo animalada! Los guaranise eran adelantado a su época. Hoy que tanto se habla de que el planeta está en peligro por el "efeto imbernadero", hay que revisar lo que ello decían y no vamo dar encuenta de que el verdadero peligro es el "efeto primavera". El planeta se va primaverizando lentamente. Vo te va caminando por la peatonal para ver algunos culo y ya no sabé quién es vago, quién es mina, nada. Hace poco se casaron dos militare entre ello. ¡Dos militare! A vece me dispierto a lo grito, porque tengo la pesadilla de que el cabo Malvare, que era un tremendo hijo de puta cuando yo hice la colimba, se casa con el teniente Rodriguero, que era otro guacho de mierda. Sueño que se casan en el cuartel y que despué no hacen cantar a todo "Fuego de noche, nieve de día", de Ricky Martin. ¡Brrrrrr!

