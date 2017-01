En estas semanas de amor, magia y luz que llegan cada año, la figura de los Reyes Magos está envuelta de un encanto especial. Todo ese ritual de cortar pastito para los camellos, dejar agua y echarle talco a las zapatillas para que Melchor, Gaspar y Baltasar no se mueran asfixiados, conforma una seguidilla de imágenes y momentos inolvidables.

También Apolinario Fitzgerald "Chuñi" Benite, el escritor que inauguró el "realismo ñeri" en la literatura universal, fue un niño alguna vez. El autor de obras memorables como "El amor en los tiempo de la cursiadera", "La cachuncha de los espíritu", "El coronel no tiene quien le petee" o "Brancaniebe y lo siete onanista", tuvo una infancia marcada por la pobreza y la aventura, como se trasunta en sus textos más brillantes.

Una fechita singularcita

En aquel tiempo, Chuñi sentía una devoción particular por los Reyes Magos. En su obra autobiográfica "Mamá esta presa", de próxima aparición, Benite dice que el amanecer de cada 6 de enero lo fascinaba. "Me produsía una mosión de la san cajeta", dice con su inconfundible prosa.

Por el contrario, la Navidad no lo sacudía mayormente. "Como mi viejo se iva a laburá en las cosecha desde enero asta nobiembre, disiembre lo usava pa cagarno a piña por los mese que no avia estado con nosotro", relata. Así que ni la Nochebuena ni el día después tenían un sabor especial. "A lo sumo, a vese, nos dejava de fajar a las doce pa brindar y despué seguíamo", recuerda.

Cada enero, en cambio, la vida volvía a su cauce habitual. La madre de Chuñi sostenía con su trabajo -y con los esporádicos y austeros envíos de efectivo que hacía su hombre- los gastos familiares. "Mi mamá lababa para juera -rememora Benite-. Lababa pa Colonbia sobre todo, montone de guita lababa".

En un anexo del libro, están los manuscritos de aquel Chuñi niño que escribía a los Reyes. Los papelitos habían sido prodigiosamente guardados por su madre en una caja de zapatos. Benite, ya adulto, la encontró cuando revisaba las cosas de la anciana mujer mientras ésta permanecía internada por una afección digestiva. La caja le llamó la atención porque tenía pegada una etiqueta amarillenta que decía "Cosas pelotuda de los pendejo de mierda".



El mundo mágico de Chuñi



Las cartas compiladas son las que Benite comenzó a escribir en enero de 1947, cuando contaba con seis años de edad. Aquí las reproducimos:

"Queridos Menchor, Tarsán y Baltasar: me llamo Chuñi quiero una bisicleta roja el aciento puede ser negro y los cablesito de los freno eligan usteden. Les corte pastito para los elefante. Me porte bien el insendio de la casa de la tia fue sin queré".

1948

"Reye Mago: el año pasado les dije bisicleta, no camionsito. Porque si yo ubiera querido un camionsito de plastico que se le salen toda las ruedita le ubiera pedido a mi tio el borracho y no a unos Reye que ensima son mago y que seguro se cajan de millonario. Por la duda le dejo aca un dibujo de lo que é una bisi. Y roja, eh".

1949

"Señore Reye: me parese que en las noche de lo 5 de enero vacer mejor que usteden no salgan a clablarle a la satorranta de Villa Lo Lirio porque sino no entienden un carajo lo que lescribimo los chico. Bi-si-cleta ro-ja dije. Al lao del pastito les dejo el autito poronga ese del año pasado. Y no sean turro me di encuenta que abajo de la sinta adeciva desia 'Miguel'. Degüelganlé el autito a ese nene y no degen mas cosa usada o con mi sermano le vamo destripa los camello".

1950

"Reye puto: ¿saen donde se puen meter la remerita de mierda que me degaron la ultima ves?? Ensima me queda mas chica que cajeta de mosca. ¿Y qué clase de marca de ropa é "Lasarte intendente para que todo cambie"? ¡Y color bioleta pa colmo! mirá si yo viandar por el barrio con una camiseta de maraca que ensima é re paresida a una que tenia mi primo Perico.

Degen la bisi porque sino no viá pará asta que le encuéntremo y le rebiéntemo la jeta a los tré".

1951

"Mamá so una guacha, no tenes códijos. Por eso te rompi toda la maquina de cocer y la radio. A ber si a vó te gustaria que yo te mienta toda la vida. Me voy a lo de la agüela una semana".

