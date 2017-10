Documento AN: por qué el literato Chuñi Benite duró apenas dos días en un call center

Chuñi Benite, el escritor chaqueño que colabora con Angaú Noticias, nunca tuvo suerte en el mercado laboral. Sin embargo, la llegada a la provincia de dos o tres importantes empresas de servicios de atención telefónica avivó su ilusión de obtener un empleo en blanco y un ingreso fijo que le permitieran mejorar su calidad de vida. Finalmente, no fue así.

El intelectual de Villa San Juan, pese a sortear los procesos de selección de una de esas compañías, duró apenas dos días en servicio, al cabo de una capacitación de tres semanas que le había generado la esperanza de una carrera duradera y beneficiosa.

¿Qué pasó?¿Por qué esa maldición que se cierne sobre Benite?¿Es el capitalismo sin rostro humano que tiene zona liberada?¿Es la sociedad misma, que estigmatiza al que prioriza el saber por sobre el aparentar?

AN accedió a las grabaciones de los servicios prestados por el literato durante su breve estadía en el call center en cuestión, una empresa que atiende a clientes de servicios de telefonía, TV por cable, medicina prepaga, y otros.

Que el pueblo juzgue y saque sus conclusiones.

...

-Buen día, Chuñi Benite habla, ¿en qué le puedo ayudar?

-Señor, vivo sola y necesito el celular para hacer consultas médicas y otras comunicaciones importantes. Pero desde anoche estoy sin señal.

-¿Pero le prendiste vó?

-Señor: hace dos años y medio que tengo el celular, sé prenderlo.

-¿Y ahora cómo é que pudiste llamar?

-Estoy llamando desde el teléfono fijo de mi vecino.

-¿Y no le podé llamar al médico desde ahí?

-Señor, yo necesito que MI teléfono funcione.

-Claro, para romperno las pelota a nosotro sí, para llamarle al médico no, ¿nocierto?

-¿Qué??

-La concha de la lora, qué al pedo está la gente. Pará que me fije a ver qué puta pasa con tu línea. Aguantame un cacho.

(música de espera)

-¿Hola, doña?¿Señora?

-Acá estoy. Y señorita soy.

-Y sí, quién cajeta va querer enterrar la mandioca en semejannnte bola de nervio...

-¿Eh?¿Qué dice??

-Doña, acá sale que usté está debiendo la línea. Al pedo nomá me hizo averiguar si había un problema ténico.

-¿Cómo que debo la línea?

-Sí, no le pagaste. Te venció la boleta de 369 mango el marte pasado, estamo lune.

-¡Pero yo pagué, señor!

-¡Qué puta va pagar! Si hubiera pagado me aparecería en la compu. Pero claro, la viva quiere hablar grati y entonce le rompe la pija al tipo del colcenter.

-Le di el dinero a mi sobrina el lunes pasado, señor, y ella me dijo que fue al RapiPago.

-Semejante putonga debe ser la pendeja. Seguro se gastó toda la guita en birra o en un telo.

-¡Exijo hablar con un supervisor!

-¡Con ésta hablá si queré, forra!¡Andá pagá y despué vení a joderno a los laburante, guampachata!



...



-Hola, buen día.

-¿Call center?

-No, pelotudo, si vaser el frigorífico donde está guardado Guol Disney. Sí, el colcenter, mavale, qué te pasa.



...



-Buenas tardes, mi nombre es Chuñi Benite, ¿en qué lo puedo ayudar?

-Hola, cargué una tarjeta que supuestamente me habilitaba 500 mensajes de texto y no me manda ninguno.

-Y ocvio que no te va a mandar, si so vó el que tiene que enviar los mensaje. La tarjeta es para tener crédito lento nomá.

-No me manda, no sale ningún mensaje, no envía, eso quiero decir.

-Bueno, pendejo, bajá un canbio que yo a vó no testoy faltando el respeto.

-¿Eh?

-Decime tu número.

-Ya me hicieron teclear mi número cuando me atendió el servicio automático antes de hablar con vos.

-¿Y qué?¿Tanto te matá a paja que no podé decir el número de nuevo?

-362-15-...

-El quince no me tené que decir, pelotudo.

-362-430-6515.

-A ver...

(música de espera)

-Me diste una línea que no esiste.

-¿Cómo que no existe?

-No esiste, acá el sistema dice "número inesistente".

-No puede ser.

-Conchatuvieja teviadecíya. ¡No esiste, el 43065 no esiste!

-Lo pusiste incompleto, mi número te dije que es 430-6515.

-Ya te dije que el 15 no se pone.

-¡Pero el 15 de adelante, no se pone, si hay un quince al final sí se pone!

-Ah, claro, yo hice la capacitación y vó va sasaber más que yo. ¡Andá a cagar, forro, que te atienda tu hermana!



...



-Buenas tardes, mi nombre es Chuñi Benite, ¿en qué lo puedo ayudar?

-Hola, mi nombre es Horacio Victorio Cardone, tengo el plan Medisalud Gold.

-Eh, ¿y? ¿Necesitá algo o llamaste para fanfarronear nomá?

-...

-¡Dale, papá, que yo no me estoy rascando el ojete acá!

-Fui a un consultorio que figura en la lista de prestadores de ustedes, y sin embargo me dijeron que no tengo la cobertura.

-Decime el nombre del médico.

-Ignacio Chiaraforte.

-¿Especialidá?

-Urólogo.

-A ver, espere que me fijo en su historial lento... Ajá, acá está... A ver... Pero usté ya había hecho dos consulta con otros urólogo en este mes.

-Sí.

-¡Te gusta que te metan el dedo en el orto, eeeh!

-¡Pero qué diablos está diciendo!

-Ayyyy éllllll, "qué diablos", uyyyyy, qué machoteeeeeee...

-Tu tu tu tu tu tu...



...



-Buenos día, Chuñi Benite es mi nombre, ¿en qué puedo serle útil vamoecí?

-Señor, yo llamé recién, me atendió un chico Emilio creo que era el nombre, y se cortó.

-Pero vo le dijiste algo feo o por qué se cortó él.

-No, la comunicación se cortó.

-Ah, y qué probema tené.

-Es un temita del videocable. Se ve con mucha lluvia.

-Y qué má queré ahora que hay sequía jajajajajjajajajajjajajajjajajajajajjajajajajajajjajajajajajajjajajajajaj!!!

-Jeje, sí, el tema es que yo quería saber si...

-Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajjajajajajajajaaaaaaaaa!!!

-¿Hola?

-Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaaaaaaaaaaaa!!!

-¿Usted me podría pasar con Emilio de nuevo?

-¿Quedaste calienta con él o qué?

-Usted no sabe con quién se metió. ¡Le puedo hacer un agujero así de grande!

-¡A tu vieeeejaaaaaa lestán haciendo un agujero así de grande!!



...



-Buenos día, mi nombre es Chuñi Benite, ¿en qué la puedo ayudar?

-Señor, soy Adela Pedernetti, ustedes ya están al tanto de mi problema, porque hace tres semanas que estoy llamando todos los días porque el celular me hace un sonido de interferencia, como si sonara una campanita en el fondo todo el tiempo. Ayer me dijeron que ya estaba resuelto el tema ¡y hoy apareció otra vez el ruidito!

-Uh, sí, espere. (Se oye la voz de Benite alejada del auricular) Che, muchacho, ¿quién le atendió ayer a la conchuda de la campanita?



...

Ampliaremos

.