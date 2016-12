Los libros de autoayuda, se sabe, se convirtieron en una de las vetas más redituables de la industria editorial. Hay tanto mercado para las recetas de la felicidad que incluso cosechan en él figuras que de repente se erigieron en maestros de la vida, como el animador radial Ari Paluch, el verdulero Claudio María Domínguez y algunos actores y cantantes.

En el Chaco no es distinto. Varias producciones editoriales asomaron en los últimos tiempos, aunque el liderazgo en las ventas tiene un dueño indiscutible: Xavier Gamón, el "gurú de la armonía", como le gusta ser definido, quien lleva colocados 560.000 ejemplares de su best seller "Estrés, compadre, la concha de tu madre", una obra que trascendió las fronteras de la región y ya fue traducido a más de dos idiomas.

Historia de lucha

Xavier es en realidad Rumildo Garcete, y aunque él se incomoda cuando se le pregunta por "su otra vida" (esa larga historia personal previa a su éxito editorial), se sabe que no es cierto que hasta los 35 años haya recorrido América Latina como mochilero, como afirma su biografía oficial, sino que en realidad tenía una gomería en Puerto Vilelas y lo más lejos que llegó fue a un picnic en Makallé (50 kilómetros al oeste de Resistencia), cuando terminaba el séptimo grado de la primaria.

Hoy de 39 años, Xavier nos recibe en su loft de Palermo Soho, donde el metal y los colores tenues dominan el amplio ambiente, bien iluminado gracias a un inmenso ventanal en el que bailan las copas de dos fresnos. En una pared, una gigantografía reproduce un estrechón de manos con Deepak Chopra. Al lado, una foto de tamaño más discreto, en las calles de Carlos Paz, abrazado a Marixa Balli y Virginia Gallardo.

Está vestido con una toga blanca que aplasta un gigantesco chal de seda y color turquesa. Nos convida un jugo de kiwis y frambuesas silvestres, y habilita el diálogo.

-¿Fue difícil llegar hasta aquí?

-No, para nada, por suerte hay ascensor.



-Me refiero a su vida actual, tan lejos de la gomería en...

-Yo del pasado no quiero hablar. No reniego, en absoluto. Pero no se puede ver el futuro con la nuca.



-Esa es una frase copiada.

-Defíneme copiada.



-Plagiada, robada, birlada. La dijo Mafalda.

-Defíneme Mafalda.



-Está bien, no tiene sentido discutir el punto. ¿Por qué habla así, como si fuera un personaje centroamericano, si usted es de Vilelas?

-¿Puedes tú decirme de una vez para qué cajeta pediste la entrevista?



-Por el fenómeno que son sus libros, y sobre todo "Estrés, compadre..."

-Hay una gran necesidad espiritual, ¿no? Este libro fue algo especial, creo que tocó cuerdas muy profundas del alma. El anterior, sin embargo, fíjate que no pegó tanto. Son los misterios de las vinculaciones sensitivas humanas, seguramente. Lo que yo llamo las ondas sensoriales emotivas que viajan en una dimensión a la que sólo tenemos acceso en estado pre-conciencial.



-Está también el hecho de que su primera obra, "Veinte formas de cambiar la rueda del auto si te afanaron la llave cruz", no apuntaba tanto a lo espiritual.

-Puede ser, puede ser. Pero ¿no será que todo es espiritual?¿Acaso no sucederá que detrás de todo lo material habita un alma universal?¿Será el ladrillo hueco sólo un ladrillo o posee un modo de respirar, de latir y de trascender que no somos capaces de comprender? Para pensarlo, ¿no?



-Lo que notamos de original es que usted, en lugar de proponer una sublimación de los instintos e impulsos negativos, promueve liberarlos.

-Exacto.



-Muchos lo criticaron porque contradice de esa forma el precepto cristiano de poner la otra mejilla.

-Yo no estoy en contra de eso, lo que digo es que en ninguna parte La Biblia dice que la otra mejilla tiene que ser la nuestra.



-En el capítulo "La importancia de la familia", usted dice que los seres queridos próximos tienen una gran importancia en la liberación de las tensiones que vamos sumando en el día a día.

-Exacto. La familia es lo que nos salva. Yo soy muy familiero, quizás eso les molesta a algunos. Pero tener un entorno familiar es fundamental cuando se está tenso, estresado, repleto de frustraciones. Después de un mal día, no hay nada como volver al hogar y cagar a tongos al nene porque se sacó un insuficiente en la escuela. O reventarle a patadas el triciclo al sobrino rompepelotas. O mearle las pantuflas a tu cuñada mientras todos comen el asado en el patio.



-Digamos que su planteo no pasa por la contemplación o la meditación.

-Empecemos por aclarar algo. Yo no estigmatizo ni descalifico ni tangencializo.



-¿Qué sería tangencializar?

-...



-¿?

-Bueno, no estigmatizo ni descalifico. A ninguna de las otras corrientes de opinión. Están los que promueven otra actitud, más pasiva, más de tratar de resolver las cosas hacia adentro. Sí, son reverendos pelotudos, cagones que no se animan a reaccionar ante nada, pero es una postura respetable y yo no tengo por qué cuestionarla. ¿Quién soy yo para juzgarlos?



-Usted, cuando habla del amor, dice que es una energía "que a veces fluye y a veces no fluye". ¿Podría ampliar el concepto?

-Sí. El amor es una energía que fluye. Pero si usás condón no fluye. Es eso.



-Vi que usted también comparte la idea de que el alma es eterna.

-¡Seeee, mavale!



-¿En qué se basa?

-Hay estudios, sería engorroso mencionarlos ahora. Pero ponele que no sea eterna... Bueno, mínimo como doscientos, doscientos cincuenta años debe durar.



-¿Cree en Dios?

-Sí, le creo, no veo por qué habría de mentirme.

-De acuerdo a lo que pudo reflexionar y aprender en toda esta trayectoria suya, ¿cuál sería el sentido de la vida?

-Para allá.

-En algunas entrevistas usted dio a entender que somos una especie de experimento extraterrestre.

-No, no exactamente eso. Lo que yo dije es que hay una civilización superior que nos utiliza para tomar energía de nosotros y sostener su propio mundo. No nos damos cuenta porque manejan nuestras mentes, y mientras nos tienen encapsulados y enchufados a máquinas para chuparnos la energía, nos inducen la sensación de que estamos activos en un mundo que es totalmente virtual. Nos construyen una percepción de un mundo que es poco más que una maqueta.



-¡Pero eso es el argumento de Matrix!

-Ehh... Volviendo al tema de la eternidad del alma...



-Está bien, olvídelo. Otro tema: algunos medios denuncian manejos irregulares de fondos en su fundación "Todos los niños del Chaco merecen comer dignamente". Dicen que a pesar de haber recibido aportes por más de 7 millones de dólares, a la provincia no llegó nada.

-Estamos trabajando, más allá de lo que digan algunos hermanos equivocados, llenos de ira y confusión. Este año, o el siguiente a más tardar, estaremos encarando la segunda etapa. En la primera entregamos no menos de 14.000 servilletas de papel a familias con necesidades básicas insatisfechas.



-Un punto polémico en su mensaje es que usted defiende la idea del sexo sin amor.

-Y sí.



-¿Pero no es quitarle valor a la otra persona?

-Capazmente que sí, pero cada uno está condicionado por su propia historia. Será porque en mi vida sexual hasta los 29 años no hizo falta otra persona jio jio jioooooo.



-¿Disfruta el reconocimiento de la gente?

-No, ni ahí, cada vez que me reconocieron se me abrió una causa penal nueva.



-¿Un mensaje final para su público?

-Vivan cada día como si fuera el último. Nadie sabe si mañana estará vivo. Entonces, vivamos el presente.



-¿Algo más original no tiene?

-Tendría que buscar. En todo caso después se los paso por correo.







.