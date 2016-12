AN es servicio: diez trucos sencillos para joder la Navidad a todos

¬ŅHay una forma de no sentirse mal en Nochebuena y Navidad? No. Por eso mismo, una buena alternativa es no jodernos solos, sino tambi√©n cagarles esas celebraciones a las personas que las compartan con nosotros.

A continuación, una vieja nota de AN que mantiene total vigencia, con una serie de sencillos trucos para que nadie la saque barata.

 

-La comida. Todos sabemos que la celebraci√≥n est√° hecha, b√°sicamente, para morfar. Usted ya pas√≥ la edad en que la fiesta le serv√≠a para recibir regalos divertidos, y tambi√©n la edad de usarla para levantarse a alguien. Entonces, cargarse a quien o quienes tuvieron la responsabilidad de elaborar el men√ļ, haci√©ndolos sentir in√ļtiles y fracasados, es un placer del que no se tiene que privar.

Sea sutil, con frases del tipo: "No, gracias, m√°s vittel thone no. La que lo hac√≠a rico era la t√≠a Lali, eh, ¬Ņse acuerdan?"; o "¬°Qu√© bien preparado est√° este asado", para al toque agregar: "L√°stima que la carne no te ayud√≥ una mierda".

 

-La ropa. Todavía hay gente que compra ropa para estrenarla en la reunión del 24, y todavía hay quienes lo confiesan diciendo, más o menos, "me compré esto en Garomp's y me salió tanto".

Agregue, mientras pone hielo en el vaso: "Pucha, boluda, me hubieses dicho y te prestaba la tarjeta, por ahí conseguías algo lindo".

 

-Los regalos. Tras la medianoche, cuando sobrinos y otros pendejos ya anden mostrando los regalos recibidos, ponga el dedo en la llaga reuniendo a todos los mocosos y pregunt√°ndoles: "¬ŅQu√© pas√≥ que ninguno le pidi√≥ a Pap√° Noel la Play Station 4?". Todos los chicos contestar√°n que s√≠ lo hicieron, y todos los padres mirar√°n hacia el cielo como distra√≠dos en los fuegos artificiales, mientras lo odian en silencio.

Si se tienta, incluso puede agregar: "Y eso que no es cara y en todos lados la financian, eh".

 

-Las culpas. No se sabe bien por qu√©, pero en este tipo de cenas tarde o temprano los matrimonios presentes comienzan a hablar de sus a√Īos de casados. Cuando se est√© en ese tema con una pareja en particular, y aprovechando alg√ļn silencio de 5 segundos, dir√≠jase a √©l para preguntar: "Che, ¬Ņy sab√©s qu√© es de la vida de la Tamara?"

Obviamente, el nombre utilizado debe referir a una ex amante del tipo al que va dirigida la pregunta, situación que todo el resto de los presentes debe conocer en secreto, y que su esposa debe sospechar, para que la requisitoria tenga el efecto deseado. La noche quedará envenenada de modo irreversible.

 

El auto nuevo. En toda Nochebuena siempre hay alguien estrenando coche. Convierta la crisis en oportunidad.

En medio de las felicitaciones del resto, ataque con su mejor disfraz de buena gente: "Sí, es hermoso el Honda Kachunch, y casi seguro que tampoco es cierto lo que salió la otra vez en un programa de Garage TV, donde decían que con ese auto detectaron un altísimo índice de mortalidad en rutas y que el cuero de los asientos provoca cáncer de omóplato".

 

-Los deterioros de la edad. Este es un terreno en el que no hace falta mucho ingenio, simplemente no olvide aprovechar el rubro.

Recomendamos una opci√≥n para cada g√©nero: Mientras palmea en la espalda a un cu√Īado, diga: "Che, as√≠ como lo ves, no sab√©s el arrastre que ten√≠a este hijo de puta con las minas cuando todav√≠a la llevaba con una cierta dignidad", o interrumpa a la glamorosa de la reuni√≥n con un "siempre les cuento a los chicos c√≥mo mor√≠amos los vagos por vos, Mariana, y no me creen".

 

-El futuro incierto. Al momento de la despedida, es com√ļn que se digan frases hechas sobre volver a repetir la cena al cabo de un a√Īo.

Acote: "Seamos realistas, podemos volver a reunirnos, pero no todos. Esta noche √©ramos 30 adultos de m√°s de 40 a√Īos. Por una simple cuesti√≥n estad√≠stica est√° claro que para la pr√≥xima Navidad ya va a estar muerto uno o dos de los que hoy estuvimos ac√°".

 

-La casa anfitriona. Tambi√©n inevitablemente, en alg√ļn momento se hace un balance del estado de la casa en que se hace la reuni√≥n. Con modestia fingida o sincera, los anfitriones dir√°n frente a los falsos elogios ajenos algo as√≠ como: "No, todav√≠a faltan cositas por hacer".

Se la dejan servida como para elegir tres niveles de mazazo:

1) "Sí, por lo menos el terreno es grande y con lo que hagan pueden mejorar lo que hicieron hasta ahora".

2) "Sí, faltan cositas pero con once millones de pesos ya la podrías dejar bastante decente".

3) "Por ah√≠ en vez de seguir reformando les convendr√≠a demolerla y empezar de nuevo, ¬Ņno?"

 

El desarrollo de los hijos. Estos encuentros son adem√°s escenario de infaltables evaluaciones sobre "lo grandes que est√°n los chicos" de las familias asistentes.

Y si su c√≥nyuge comete la imprudencia de ser gentil y decirles a los anfitriones algo del tipo "¬°qu√© b√°rbaro, qu√© alto que est√° Guillermito!", usted corte de ra√≠z cualquier posibilidad de hacerlos sentir bien agregando "lo que s√≠, sigue con esa cara, eh. ¬ŅNo les dijo el pediatra si hay esperanzas de que despu√©s le vaya cambiando?"

 

Finalmente, tampoco descarte aprovechar el momento de lanzar pirotecnia e instigar a los chicos a ver "qué pasa si le metemos ocho petardos debajo de la silla a la tía Nora".

 

 

 

 

