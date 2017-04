Tiempo atrás, muchos se emocionaron con una carta de despedida que circulaba por internet y que se atribuía a Gabriel García Márquez. "Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan", arrancaba el mensaje.

Y luego seguía: "Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos sesenta segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen. Escucharía cuando los demás hablan y ¡cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate! Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto, no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo, y esperaría a que saliera el sol".

La carta era mucho más extensa, y millones de personas la reenviaron a sus contactos. Sin embargo, García Márquez no tenía nada que ver con el asunto. El verdadero autor era un ventrílocuo que se puso a imaginar qué diría su marioneta si pudiera expresarse. Incluso GM se rió del texto. Pero ésa es otra historia.

Lo que nos ocupa ahora es otro mensaje que está teniendo circulación viral por la web. Se trata, según se asegura, de una carta de despedida de Chuñi Benite, el literato de Villa San Juan, habitual colaborador de Angaú Noticias. Él se negó a confirmar o desmentir la autoría del escrito. "Llamen más tarde la conchasuvieja, dejen descansá la gente", contestó al atender la llamada telefónica realizada a las 10.56 desde nuestra redacción.

La carta

En el correo que circula con la firma del autor de "Reyite haora que te dentró asta la buseca" y "Sien año empomando a Soledá", el contenido es el siguiente:

"Si por un intante Diosito se olbidara que soy un ñeri de Villa San Juan y me regalara un troso más de vida, quisásmente no diría todo lo que pienso pero seguro que a la maestra de enfrente le dejaría de saludá corretamente pa pareser educado, y la prósima ves que le viera labando el Fia Uno ni bien se agache le llegaria por atrá y se la mandaria asta la samicdala, y que el marido me despegue con una palanca si quiere.

Daria mas valor a las cosa, sobre todo a los papelito picado eso que le saqué de la cómoda a mi primo pa salir a festejar en la calle el Mundial '86 y que avia sido que eran una estampilla que costaban más que alquilar una casa de dos piso en Usuaya.



Dormiria más, soñaría poco, porque estoy podrido de despertarme a lo grito de ese sueño donde estoy a punto de empomarle a Yesica Sirio y cuando ya lestoy dando se me conbierte en Lita de Lásari.

Dejaria de caminar cagando aceite por el centro unicamente porque lo demá pelotudo están apurado; le surtiria más despacio a la peluquera de a la vuelta si total el esposo siempre sale tarde de la carnisería.

Tendría menos culpa, tirariía más pedo, dejaría de autocondenarme a sufrir un dolor de pansa de 35 cuadra solo por no soltarle un terrible silensioso a lo sotro pasajero del coletibo y ¡como difrutaría una ensalada de choriso, morsilla y sándia, y que San Puta se lo llebe!

Vestiría meno tranpirado; me labaria por lo meno las bola ante de salir de lebante; dejaria de tratá que niquesea una mujer -una sola- aprenda que el papel higiénico en el tubito tiene que ir con la salida por abajo y no por arriba; ni en pedo volberia a asectar condisione aberrante pa salbá una relasión, como la de tener quescuchar tres tema entero de Ricardo Arjona.

Empomaría más, rasionalisaría meno, dejaria de una puta ves de creer en el "abra por aqui" de los paquete de galletita.

No volbería a aser la jodita de aprobechar que mi vieja duerme paver qué pasa si se le pone La Gotita entre lo labio. O si lo volbiera a aser tomaria la precausión de ponerme una almoada entre el pantalón y el culo.



Me colgaria del cable de una, sin perder do saño de conesión legal. Organisaría el asesinato de Pasarela ante de la contratasion de Jota Jota Lópe. Le sacaría un monton de guita a De la Rúa vendiéndole la Plasa 25 de Mayo. Me daría encuenta más rápido que Bru Güili estaba muerto en Secto Sentido.

Tendría bien entendido que es más efetibo desir "si vo me desí que sí me via sentí más contenido por vó" que el ya demasiado quemado "te juro que via meté solamente la puntita".



No escribiría mi odio en el yelo (porque no debe aver tipo más pelotudo que el es que escribe en el yelo si para eso están los cuaderno Ribadabia y los muro de los baldío) sino que diretamente le descuartisaría al gato de la vieja de mierda que nos pinchaba toda las pelota en la canchita de la calle 12 y despué se lo dejaría herbiendo en la olla como iso la gringa loca de Atrasión Fatal con el conejo de la hija del tipo que le empomaba.

No me labaría los diente a la noche, porque al pedo nomá si total despué cuando te lebantá te tené que sepillá de nuebo, y en la primaria le daria más bola a las flaquita callada ésa a las que nadie le da pelota, porque son la que despué de los 40 se conbierten en semejantes loba mientra las gringita linda quedan echa unos bodoque lleno de lápi labial.

Eliminaria má mensaje de testo hací me duran más las mujere, llebaría siempre un pedal de repuesto colgado en la bisi hací nunca má me quedo a pata a mitad de camino de la Isla del Cerrito ylaputamadrequelorremilpario, saldria corriendo ante de que la mina que tubiera enfrente dijera la mitá de la frase "me gustaria que áblemo de la relasión".

Tocaría mas tinbre para salir a rajar, jugaría más vese al dotor, dejaría de tené tanto escrúpulo y le afanaría nomá el trensito elétrico al hijo del dentista si total seguro le compraba otro, me daría encuenta que envejeser no es dejar de enamorarse sino tener que resolber todo a puro dedo, y cuando me incara con la sespina de una rosa en lugar de pensar que es el "encarnado beso de sus pétalo" le metería bordeadora a lo loco asta que de la planta guacha de miércole no quede ni la aroma.



La verdá, tanpoco me pondría a vivir cada día como si juera el último, porque de qué cajeta te sirve andar como un pelotudo de acá parallá tratando de aser todo lo que nunca isiste. Ay que vivíir como si te quedaran tre so cuatro mese, y con un Mundial en el medio. Con un montonsito de tarde de llubia pa recordar la sonrisa que te iso sentir que todo el Uniberso dentraba en el pecho. Con vario atardesere abajo del mango mirándole a tusijo mientra te poné a imaginar lo que ya no va sapoder ver.

Aprendería que la felisidá no es llegar a la sima de la montaña, sino no tener que subirla y quedarte abajo, tranquilo, en una sombrita, mientras sopla despasito un viento del este y vó tomá tu tereré escuchándole con tu viejo a Cafrune o al Coqui Ortí.

Descubriría vamoecí que la mina culona es mejor que la tetona, y que mejor que las dó és la que te ase el té de boldo y te acarisia la jeta cuando parese quetestá por morí; y despué de cada momento conpartido con lo samigo me pasaria la noche despierto grabándome las palabra y la simágene porque despué, cuando se van para siempre, la única salbasión del alma es recordarle a ello y volber a sentir en el yurú el vino compartido

Y haora me voy, que tengo un mondongo en la cacerola y me quedé sin soda".





Chuñi Benite





