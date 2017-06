Siempre áspero,desafiante, llamativo. A veces gracioso, a veces insoportable. En ocasiones mordaz, en otras simplemente vulgar. Chuñi Benite, el escritor y periodista que creó el "realismo ñeri", tuvo definiciones filosas a la hora de referirse a las celebraciones por el 7 de Junio.

"Entre los boludo inportante, los periodista estamo entre lo que se pelean por sentarse en las fila de adelante", expresó en un diálogo con Angaú Noticias, medio para el que frecuentemente escribe y a través del cual realiza coberturas especiales de cada Mundial de Fútbol.

-¿No fue al agasajo del gobernador de la provincia o al del intendente de Resistencia?

-En la puta vida voy a esas convocatoria lenta. Primero: los gobernante sólo morfan con lo periodista en su día, nunca con lo salbañile, lo mecánico dentale, lo maestro, los gomero. O sea que es como cuando le queré empomá a una mina, o cuando ya lestá empomando: le invitá a comé a ésa nomá, a la sotra ni ahí.



-Es discutible.

-Discutible mi poronga. Segundo: los tipo no pagan eso con su guita, le pagan con la guita de toda la ñerada. Y despué a una mina que lleva su hijo a la salita le dicen que no hay remedio "por falta de presupuesto".



-No deja de ser una ocasión para que los trabajadores de la prensa se reúnan y compartan un momento.

-Diemil vece prefiero que si es por eso hágamo una vaca y no júntemo a comer una mortadela con una Naranpol o un Talacasto premiun en cualquier almacén y que san puta se lo lleve. Porque si te da lo mismo compartir la mesa con unos turro porque ello garpan el morfi, despué ya taén te da lo mismo que te bombeen el orto porque total ello pagan el telo, entendé. Y ensima dan un discurso lento diciéndote cómo tené que hacer periodismo. ¡Ello, que son lo má sinteresado en que no le muestren sus culo carachento!



-Es medio intrasigente lo suyo. No está de más que aboguen por la objetividad.

-Para ello ocjetividad es cuando le sobá la poronga. De ahí pabajo cualquier otra cosa es mala leche informativa, operación de prensa lenta, conpiración, "pluma movida por oscuro interese", campaña destitullente... ¡Aaaah, veyansé a cagarrr!



-¿Qué satisfacciones le dio el oficio?

-La levantación de loba, sin duda. De acá a la China telijo eso. Este oficio lento, que no es un oficio, es un curro, digamo la verdá, me dio los mejore culo. Como me decía mi viejo: "Escribí, escribí, y leé mucho. No vasaser rico, pero te vasa morfar a las mejore casada del barrio".



-¿Y en el aspecto profesional?

-Las loba taén.



-Usted protagonizó algunos episodios que tuvieron cierta resonancia en su momento. Como lo de las honras fúnebres a aquel obispo de Resistencia, donde usted levantó un repudio generalizado al llegar a la Catedral para la cobertura periodística y apoyar su bicicleta en el féretro de monseñor.

-Y si ya tres bici me habían afanado en la semana santeriore en distinta cobertura vamoecí. Ademá no sé por qué tanto quilombo si yo tenía en el manubrio el cartelito de prensa-librestacionamiento. Y de paso le candeé a las pata que sostenían el jonca.



-También fue detenido cuando arrojó baldosas arrancadas de las veredas contra sedes bancarias, en la época del corralito.

-Me dio mucha rabia, porque los cajetudo del gobierno habían dicho clarito clarito que se podían sacar 500 peso por semana. Yo el lune yastuve a la sei de la mañana haciendo la fila. Dentro, pido la guita y no me dan. Voy a un banco de a la vuelta, lo mismo. Voy a otro, nada. A otro, me largan duro. Ahí ya me agarró una bronca de la san cajeta.



-¿Pero usted tenía ahorros para retirar?

-¡Qué puta tiene que ver! La noticia decía clarita: "Se podrán retirá hasta 500 peso por semana de los banco". No decía que uno tenía que tener plata depositada. Pero así son los gobernante, siempre te cagan.



-¿Qué tipos de notas prefiere?

-Las cortita, así salgo temprano.



-En la actividad se conoce mucha gente. ¿Alguna historia en particular le quedó grabada?

-Una vé viene una señora a contarme que con el marido habia ido a Brasil, y que se ve que confundiéndole con otro tipo le secuestraron y pedían un rescate de la san puta. Ella no tenía colaboración de la cana brasilera y la enbajada argentina le decía que no se iba a meter porque era jurisdición de Brasil y porque no sabían a la final si era un secuestro o una borrada del tipo nomá. A la vez, él tenía que sí o sí estar cinco día despué en Bueno Saire porque estando allá se enteró de que había ganado el Quini Sei y le vencía el plazo pa cobrar 12 millón de peso.



-Increíble.

-Así que la pobre jermu andaba de acá para allá y me agarró a mí porque yo estaba en Canboriú con un viaje que había ganado en el Supermercado Ecónomo, y escuchó en una conversación del coletivo que yo era periodista.



-¿Y cómo terminó la historia?

-No, ni idea, yo tenía escurcione pagada y no podía perderla para ocuparme de cualquier pelotudez.



-¿Y por qué recuerda entonces ese episodio en particular?

-¡Unas teta tenía ella!



-¿Cambió el rol de la prensa?

-¿Y cómo puta queré que sepa yo?



-No sé, algunos piensan que la prensa es un poder institucional más.

-Mirá vieja, para mí que los periodista no cambiamo una mierda las cosa. Y no porque séamo uno sinútile, sino porque las cosa se cambian de verdá de otra forma. Para mí que tiene más posibilidade de cambiar la sociedá un maestro que un periodista. Pero a mucho le gusta creer que somo má importante que uno simple contadore de historia y alguno dato suelto que pasado mañana todo el mundo se olvida. De todo modo vamoecí, te reconozco que los propio tipo y tipa de los medio lento alimentan la idea esa que vó decí. Entre los boludo inportante, los periodista somo de eso que se pelean por sentarse en las fila de adelante.



-¿Nunca sintió que sea valioso lo que se hace en una redacción?

-Pocas vece, y casi siempre jueron cosas sencilla vamoecí. Escucharle al viejo del Ingenio Azucarero Las Palma que se estaba muriendo en el campo que le vendieron con su familia y todo sadentro lo sijo de puta del gobierno de Menen, y que tenía todo alanbrado alrededor porque los nuevo dueño buscaban así que no puedan pastar su sanimale y se veyan muriendo para que ello abandonen la tierra de una vez, esa tierra que habían habitado toda su vida y de golpe le decían que era ajena, ese viejo que me dijo "por qué será que esto es tan feo y uno igual no se quiere morir". O la María, que se le murió el hijo por el que tanto había peleado y lloró como para morirse con él pero a la final lo que hizo jue ponerse a ayudar a montone de gente que tienen hijo que necesitan tranplante, y todo en sus rato libre como empleada esplotada en un hospital. O el tipo que es paralítico y va a los diario a pedir que le publiquen el teléfono para que la gente le dea laburo, porque él es un jardinero de la puta madre y no quiere vivir de una pensión, y yo le vi cómo hace todo arrastrándose por la tierra, contento de ganarse así la vida. Contar esa sistoria es como tirar semilla. Alguna seguro que prenden en alguna alma vamoecí.



-¿Cómo es su Día del Periodista?¿Lo agasajan en su casa por lo menos?

-Cada 7 de junio la Yoli me despierta a la sei trayéndome el mate a la cama.



-Qué lindo gesto.

-Sí, hasta ahí nomá, porque me trae el mate, pero el termo me deja en el patio, así que tengo que ir, cagado de frío, a buscarle. Ella dice que sin dificultá no hay superación, y que tiene miedo de que yo me amburguese. Y capá que tenga razón nomá.

-¿Qué opina de las redes sociales?

-Tienen cosas buena y cosas mala. Lo mejor es cuando moviliza vamoecí a muchas gente en alguna acción solidaria, o cuando permite que una víctima de algo denuncie su situación y eso genere que la sintitucione de mierda que tenemo se sientan presionada a hacer algo. Lo peor es que, como dijo el Umberto Eco, puso al pelotudo del pueblo a la misma altura del sabio. Entonces cualquier jeropa se da el gusto de putiarle a cualquier capo de la vida. Creo que nunca como ante los tipo que no tienen vida se sintieron meno muerto.



-En estos tiempos de digitalización, los medios tradicionales tambalean y buscan adaptarse para sobrevivir. ¿Morirá el periodismo?

-¿Y cómo puta viá saber yo? No sé. Yo pienso que mientra haiga alguien que revele una verdá que otro quiere tapar y eso sirva para que no se le cague la vida a mucho, mientra haiga una culona de ojos negro por levantar, mientra haiga una publicidá oficial por cobrar, mientra haiga una conferencia de prensa con sanguchito grati, habrá periodista. Quizásmente el periodista sea el último laburante del Cosmo, así como jue el primero al hacer la crónica lenta de la Creación.

.