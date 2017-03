El 13 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio hacía historia al convertirse en el primer americano en ser elegido Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Aquella vez, Chuñi Benite, el literato de Villa San Juan, tuvo a su cargo la cobertura del acontecimiento para Angaú Noticias.

Por eso, hoy AN reflota aquel reporte de un hecho que conmovió al mundo occidental, tal como lo contó la pluma del semiprestigioso escritor y periodista del Chaco.

...

Ciudad del Vaticano (De nuestro enviado especial, Chuñi Benite) - El mundo resibió con sorpresa (y Brasil con un perno en el orto) la desicnasión del argentino Jorge Bergolio como nuebo Sumo Pontífise de la Iglesia Católica lenta, un acontesimiento inédito vamoecí en la historia de la cristiandá.

Juimo testigo direto de este impatante echo, que sin duda -y yendo a lo tema que realmente importan- no deja en condisione inmejorable de ganar el Mundial de Brasil el año que viene: Dió y Mesi son argentino, y haora el Papa también. Tenemo que ser demaciado pelotudo pa no volber con la Copa en julio de 2014.

En base a nuestra fuente (que capá no son confiable pero nunca te van a dejá en banda si vo le llamá y le desí que se te pinchó una rueda de la bisi) pudimo recontruir nomateígo la cronología lenta de un día que quedará para siempre en la memoria de lo sargentino.



04.15 - Los cardenale se lebantan pa desayunar. Bergolio pasa por la abitasione y le deja un paquete de Criollita a cada uno. Mejora su imagen positiba.



04.40 - Se sirbe el desayuno. Bergolio, angaú hablando con el de al lado, dise en vos bien alta paque los demá lescuchen: "Si un dia soy Papa en vé de estas medialuna de mierda y este té mas triste que cansión de Ismael Serrano, les via serví pan con manteca, dulceleche y Tody a todo, ¡y que san puta se lo llebe!". Los cardenale prestan atensión.



05.00 - Los cardenale se reunen a resar. Corre la bola de que el italiano Scola va adelante en la intensión de voto. Bergolio resa más alto que lo sotro. En una parte dise: "Y Señor, líbrano de cualquier Papa que sea de un paí donde Berlusconi se empomaba todo lo que andaba en dos pata, porque andá saé qué degenerasione trae a la Iglesia".



06.00 - Comiensa la primera ronda de postulasione del día y luego se dan lo voto. Scola gana pero no octiene mayoría sufisiente. Bergolio sale desimonoveno. Pero no renunsia a su condisión de argentino y al toque dise: "Isimo una mejor elesión que la que esperábamo".

06.16 - Algo que deja a todo con la boca abierta en el escrutinio es que el paraguayo Fernando Lugo figura en segundo lugar, con 28 voto. Entonse uno de lo cardenale má viejo se para y dise: "Ojo que el derecho canónico proíbe que lo sijo voten por los padre". Se vota de nuebo y Lugo saca un solo voto.



06.24 - "Ay que prendé fuego pacer humo negro y que los pelotudo de ajuera se dean encuenta que seguimo en bola", recuerda uno de lo cardenale má esperimentado. Entonse tiran dos cubierta del Papamóbil a la caldera lenta.



07.00 - En Buenosaire, Mácsimo se reúne con todo lo vago de La Cámpora y les dise: "Quedecén tranquilo, muchacho, estube operando personalmente y no ay ninguna posibilidá de que Bergolio sea Papa". Todo le felisitan por lo capo que é.



08.19 - La mamá lo llama a Bergolio. "¿Y, nene?¿Te dan el asenso a vó o no?", le pregunta. "Resién se iso una votasión -contesta él-, pero viste como son los boludo de otro paíse, no tienen bronca a lo sargentino, por enbidioso que son".



08.51 - Elisa Carrió se retira de la Capilla Sistina, luego de intentar infrutuosamente que la elijan como la primera Papa mujer. "Si el pueblo me da la espalda, yo no me viacer cargo de lo que viene haora. Esto es el parto doloroso en el que morirán el feto, la madre y la partera", dise a vario Luise Majule presente en el lugar.



09.00 - Se retoma la ronda de conbersasione entre los cardenale. Se produse un insidente en uno de lo sacceso entre la guardia suisa del Bati Cano y una tía de Bergolio que le quería entregar un pollo herbido.

09.13 - Vario barrabraba argentino dentran en el cónclabe y le pegan flor de apretada con chusa y rebolber calibre 38 a Bergolio. "Poné güebo vieja y no vaya a meno como la otra ves, cuando le eligieron al nasi, o te asemo un tajo que te va empesar en las bola y te va terminá en la frente". Despué le sacan 500 mango para la birra y se van.



09.56 - Corre la bola de que haora está al frente de las preferensia el africano Piter Tracson, de Ghana. Bergolio va hablando uno por uno con lo eletore. "¿Un Papa negro?¿Con la sotana y el papamobil blanco?", pregunta, sembrando la duda. De inmediato aclara: "Ojo que no soy rasista, tengo un amigo que tiene un primo que tiene un concuñado que tiene una sobrina que tiene un hijastro que conose a un chico de la escuela que tiene un contato de Feisbu que es negro, hací que rasista nada que ver".



10.27 - Varios cardenale amonestan seberamente a Bergolio por entregarle a numeroso eletore billete de cien euro partido por la mitá.



10.51 - Echan de la Capilla a ocho argentino ecsorsisado en lo súltimo año y que fueron liberado de diberso demonio. Avian entrado con camiseta que desian "Gestión Cardenal Bergolio".

12.18 - A pesar de las ecsigensias de puntualidá que son de rigor en el mundo clerical, el almuerso de pescado ervido y verduras cruda serbido para los cardenale lleva 18 minuto en las mesa, con apena el 11% de los comensale presente. Cuando se ponen a averiguá lo encuentran a lo sotro en un patio comiendo chori preparado por Bergolio, con tetra Termidor enfriado en poso echo en la tierra de las maseta. La imagen positiba del argentino crese un 76 porsiento.



13.48 - Los cardenale que octaron por almorsar en la sala prebista por el protocolo vuelben al patio pa desirle a lo sotro que ay que segir las deliberasione. Le encuentran cantando cansione de Lo Chalchalero a lo grito, jugando al truco con rima picaresca, tirándose pedo en la cara y asiendo ronda de cuento verde.



14.00 - Comiensa la nueba ronda desisoria. Bergolio tantea y se da encuenta que está peliando la delantera con el brasilero Escherer. "¿El que una ves me dijeron que en un carnabal de Río se pasó una noche entera enebrado por un grone difrasado de Astroboi?", pregunta malisiosamente. El argentino pasa al frente con el 78% de la sintensione de voto.



14.16 - Se inisia la votasión. Bergolio impucna como voto cantado lo de los cardenale brasilero, inglese y chileno por "enemistá manifiesta". También el voto del cardenal peruano ("nunca no perdonaron la sei mandioca que lenchufamo en el Mundial 78"). Son eletore que no le apoyaban y haci quedan al margen de la desisión.

14.22 - Bergolio, sin que nadie le pida, se pone a orá "por la sabiduria de quiene tienen que tomar su desisión". Su plegaria dise: "Padrenuestro questá senlosielo, santificado sea tu nombre. Véngano tu Reino, ágase tu voluntá, hací en la Tierra como en Cielo. El pan nuestro de cada día dánolo hoy, aunque la cosa está rejodida y dentro de poco vamo a estar en un mundo sin alimento donde mile de millone de sere sumano, incluido cardenale de esta Santa Iglesia, van a nesesitá carne o soja, como la que se produsen en abundansia en la Argentina, donde yo tengo mucho amigo que si le llamo te consigen un bife al toque. Y no no deje caer en la tentasion, mas líbrano del mal y que nunca lo quiebren a Mesi. En nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. Amén".

15.08 - Bergolio le ase desir a un cardenal mejicano "sería lindo que elijamo a un Papa que sea pobre, como Jesú. ¿Usteden cuánta plata tienen ensima?" Todo tienen de domil euro parriba, salbo el argentino, que tiene 27 dólar nadamá. Todo lo miran imprecionado por su austeridá. Bergolio piensa: "¡Aguante el sepo cambiario, carajo!"

16.07 - El cardenal fransés, mamado pavariar, propone la relesión de Benedito 16.

18.41 - Finalisa la votasion. Bergolio gana por amplísima mayoria. El argentino sale corriendo asia los cardenale de Brasil y de Inglaterra y les grita con las vena del cuello a punto de rebentar "¡asta la busecaaaaa les dentróoooooooo, asta la busecaaaaaaaa!"



18.43 - Se saturan las linea telefonica porque todo los cardenale llaman a sus mujere y sus sijo pa darle la notisia.



18.56 - Terminan lo saludo y congratulasione de todo al nuebo Papa. "Ay que aser salir humo blanco", dise Bergolio. "¿Le hago con paja o con pasto verde?", pregunta uno de lo asistente. "Con pasto -le contesta-, porque el se me ase que el único que podría aser humo blanco con paja sería Pinocho".



19.01 - La vesina chismosa del barrio de Bergolio le llama al celu y le dise: "Me enteréeee, felisitasioneeeee".



19.04 - Se anunsia ante la plasa San Pedro que se completó la elesión, con la clásica frase en latin "ave mousse Papam", como lee un viejito de rojo que me parese que era uno de los Gaby, Fofó y Miliki. También se presisa que el elegido es Bergolio y que va llamarce Franchéscoli Primero. Todo lo católico argentino presente, en una esena emosionante, se abrasan y empiesan a cantá "Es para vó, es para vó, brasuca puto laputaqueteparióooo". Nos rodan los lagrimone por la jeta.



19.06 - Unos tresiento pariente y conosido de Bergolio asen fila en la entrada de la Capilla Sistina pa pedirle laburo o un contratito de cualquier cosa.



19.23 - Bergolio sale al balcón y saluda a la multitú, que le obasiona. Todo empesamo a coriá: "Bergolio y Perón, un solo corasón; Bergolio y Perón, un solo corasón", y "el que no salta es el pelotudo del Prínsipe Carlo".

19.24 - Ricardo Alfonsín reconose la derrota y saluda a los ganadore.

19.26 - El Pontífise eleto da su mensaje, en italiano. En primer lugar pide una plegaria por Benedito 16 "para que Dios le bendiga y Madonna lo proteja". ¡Sí, justo ésa!¡La gringa le va dejá piel y güeso!

19.29 - El nuebo Papa termina su mensaje sin desir nada de si se va segir pagando el Plan Jefe de Ogar o no. Ensima al Abemaría le dijo a lo argentino, sin saber la letra y asiendo sonidito nomá.



19.42 - Fito Paé dise por radio que la mitá del Bati Cano le da asco.



20.11 - Cristina llama a Bergolio y lo saluda. "Hola", le dise, y corta.

20.16 - En la plasa San Pedro se produsen insidente entre dos facsione de la hinchada de Bergolio, con un saldo de 374 muerto y 609 herido.

20.20 - El jefe de mayordomo de la Santa Cede, al enterarse de que el nuebo Pontifise es argentino, ordena que numeren toda las toalla.



20.48 - Macri sale por tele ablando del asunto: "Siempre supe de la ocsión por los pobre que iso Bergolio, pero tengo esperansa de que haora cambie".



20.57 - En el sierre del notisiero de Canal 7 los condutore disen: "Y para finalisar, los dato del tiempo. Ha, y ay bersione de que se eligió un nuebo Papa que no sería italiano".



21.03 - En 6,7,8 los panelista esplican que los medio que le dieron mucha bola a lo de Bergolio como nuebo Papa es porque le quieren cagar a Cristina.



21.47 - Según el Indeg, el nuebo Papa es el alemán Reinar Marc.



22.08 - Pelé dise en Rio de Janeiro que él jue mil vese mejor que Bergolio.

22.30 - Bergolio, ya en su nueva condisión, resibe al plenario de cardenale, que lo entrebista para saludarlo y resar por él. Despué anunsian que se retiran, pero Bergolio les dise: "¿Y por qué no se quedan, pedimo unas pisa y miramo Los Benbenuto?¡A mi ese Franchela me mata jio jio jioooo!"

22.47 - Corre la bola de que Benedito 16 va a estar en el "Bailando" de este año.

23.50 - En la intimidá de su alcoba, Bergolio se arrodilla y empiesa a resar. "Grasia, compatriota", dise mirando asia lo alto. Y despué llama a lo asistente pa que le aberigüen cual es el régimen de lisensia del laburo, si la obra sosial le cubre odontología y si le pueden consegir un certificado médico para tomarce el pire a Mar del Plata en Semana Santa.

23.59 - Al cavo de las primera hora de gestión del primer Papa argentino de la historia de la humanidá, la inflasion en el Bati Cano sube al 8% mensual y no se consige aseite en lo supermercado.

Ampliaremo