Belo Horizonte (De nuestro enviado especial, Chuñi Benite) - Si éste es el Belo Horizonte, lo que debe ser Pampa del Infierno. Para lo sargentino, fue el esenario lento que nos mostró la peor jeta del destino: la de una Selesión masacrada por el fulbo de una negrada sin código.

Porque convengamo que con aserno un gol ya alcansaba, si total nosotro, con lo torsido que estábamo, no hubiésemo sacudido la red albersaria ni aunque el árbitro hubiera agregado un tiempo suplementario de ocho día. Pero no, a pesar de eso, los brasilero de miércole, demostrando el odio que no tienen, isieron tres y nos podrían haber enchufado como cinco más de no haber tenido en curda a sus prinsipale figura.

Para la Argentina, el golpe es bien fiero. Quedamo secto en la Eliminatoria y se agranda la posibilidá de que téngamo que vivir el peor martirio que la vida le puede reserbar a un hombre: mirar un Mundial sin que partisipe su selesión.

Mucha animosidá

Llegamo al estadio junto al fotógrafo ofisial de Angaú Noticia, Dalmacio "Ñacaniná" Álvare, contatando la animosidá de los brasilero para con lo sargentino. En el acseso fuimo tratado de muy mala manera por el personal policial, que invadió nuestra propiedá pribada al abrir nuestras mochila y sacarno las bombas de estruendo, los pedaso de ladrillo y las chusa que llebábamo. Indinante.

En el palco de prensa, los "colega" locale ni no saludaron, y medio que quisieron quitarno la bandera de cuarenta metro en la que avíamo escrito con aerosol: "Brasil no te haga el dicno que lo salemane te ensartaron siete mandiocaso en tu propio Mundial carachento". Y sigiendo con esa hostilidá, se negaron a ayudarno a desplejar la tela.

En medio de ese clima comensó el partido. Fue el mejor momento de la Argentina, por lejo. Porque estábamo cero a cero. Aun hací, ya se notaba el planteo conserbador de Bausa, al punto que de a rato Mesi -por orden del ténico- tenía que abajar tanto que se veía obligado a intercambiar role con Sergio Romero.

A pesar de eso, los negro paresían no encontrarle la vuelta al partido, y fue la albinceleste la que tubo las primera soportunidade. Primero con una pelo que Enso Pére resibe dentro de la área y, por esperar a bajarce una aplicación en el célu ante de pegarle, le dio tiempo al defensor para aser volar la bocha lejo de la sona de peligro. Y despué cuando Bijlia resibió una pelo de Mesi y le dio un guascaso que Alison, el arquero brasuca, manotió a duras pena.

Pero a los 24 el grone Neimar le dio un pase a Filip Cortiño, que arrancó un pique en diagonal a toda puta, como si le hubieran dicho que lo marcaba de atrá el padre Grasi, y alcansó los 560 kilómetro porora, sacudiendo un imprecionante viandaso cuando pisaba la medialuna del área. Fue tal el bombaso que ya estábamo sacando la pelota del medio y Romero todabía no caía de su volada tratando de atajar la bocha.

Otro partido

En una clara probocación, todo los brasilero gritaron el gol, incluyendo los relatore de radio que teníamo al lado, lo que motibó nuestra legítima reacsión meándole las cabina de tranmisión. Insólitamente, llegó la cana ¿y a quién sacaron a los bolsaso del palco de prensa? ¡A nosotro, no a los probocadore!

No subicamo en un setor de la hinchada local, donde de nuebo se violaron toda las norma má selementale de la caballerosidá deportiba y nadie nos dio una mano como para desplejar nuestra bandera. Incluso fuimo insultado cobardemente cuando el Ñaca se paró y ectendió sobre su cabesa la tapa del Olé el día del 7 a 0 de lo salemane. "Rimember ior Múndial", vosiferaba el Ñaca, girando lentamente asia un lado y el otro, como para que nadie se quedara sin ver la imagen que mostraba a los brasilero destrosado por la selesión nasi.

Masallá de esto sepisodio, en el campo de juego avía empesado otro partido. Neimar y compañía, como esos boseadore que olen que el ribal está cerca de ir a la lona, se mandaron con todo, aunque la Selesión todabía resistía y trataba de aguantar el bendabal para seguir teniendo a tiro la posibilidá del empate.

Mesi se mobía tratando de que alguno de los perro nuestro le pusiera una bocha como la gente, pero para el pobre Enano de Lus era como querer jugar al frontón contra un colchón mojado. Enso Pére tenía meno presensia que senador riojano, y Dimaría aportaba menos claridá que Capitanich en un debate sobre la situasión fiscal.

Bausa, siempre tratando de que no se le descajete su esquema defensibo, buscaba calmar al equipo. "La preción es de ello, que tienen que demostrar si son capace o no de meterno media docena de gole", gritaba el DT.

La sensasión era de confusión y desolasión. Asta Mascherano ladraba, con pases largo menos presiso que meada de ogtogenario. Y Dimaría, por un golpe en la soreja, tenía dañado el 87% del cuerpo.

Y ay nomá vino la enebrasión que nos arrimaba al abismo. Pase en profundidá para Neimar, y cuando la pelo vuelve a la superfisie terrestre el ñeri la toca crusada mientra Romero saluda a uno familiare que estaban en la platea. Dó sacero.

Todo mal

En el vestuario argentino el aire se podía cortar en rebanada. Bausa trataba de ebitar que sus jugadore se derrunben. "Esto no es el fin del mundo, muchacho. El fin del mundo vaser cuando vengan los cuatro jinete de La Poca Lipsi y caigan bola de fuego del cielo y la luna se vuelba toda de sangre. Ay le quiero ver a estos brasileño de mierda a ver si son tan guapito como cuando tienen enfrente a unos bola fría como usteden".

Pero la arenga no surtió efecto. Los flaco segían en silencio y sentado con las cabesa gacha. Mascherano lebantó la mano, se puso de pie y dirigiéndoce a Romero le dijo: "Sergio, si vó te pensá que hací como te manejaste en este primer tiempo vasa conbertirte en héroe, ya te digo que estás muy pero muy equibocado". Y se sentó.

"¿Alguna pregunta?", conbidó Bausa, que estaba tan amargado que las comisura de los labio le tocaban los sapato. "Yo", contestó Fune Mori. "Supongamo, supongamo nomá, eh, que no puédamo ir a Rusia. ¿A Qatar 2022 nos lleban sí o sí o de nuebo ay que jugar una Eliminatoria?". Bausa lo miró fijamente, golpeando constantemente un bolígrafo sobre la palma de la mano derecha.

"¿Otro?", dijo el DT. Fune Mori se quedó parado, mirando a todos lado, como buscando que algien le esplicara por qué no se le avia contestado. Ajuero se paró: "Profe, ¿me puedo retirar para ir a mi casa? Porque ay una tía del interior que nos está visitando". Bausa negó con la cabesa.

Luego de un sonoro suspiro, el ténico se arrimó a la pisarra verde que tenía detrás y pidió atensión. "Muchacho, vamocer hací. Leo, quiero que te retrase más y abajes asta nuestro primer cuarto de cancha. Ay usteden (dijo señalando a la línea de fondo) le tienen que pasar la pelota a él. Una ves con la pelo, Leo, quiero que encares al arco de ello y agas el gol. Y hací tres vese, asta que déamo vuelta el partido".

Mesi miró el pisarrón con lo sojo entreserrado y rascándose la barba, sin desir una palabra. Ajuero volbió a pararse: "Del interior es mi tía". Bausa lo miró como esperando que de sus pupilas saliera un par de rayos que perforase el cráneo del ex macho de la Yanina.

Un asistente abisó que avía que volber a la cancha.





La debacle

Ante de salir al céspe, Bausa se acercó a Ajuero. "Vasa entrar en ves de Enso Pére, hací te ve tu tía por la tele", le dijo, y le acarició bruscamente la cabesa. El Kun se río, felis, y abrasó al ténico. Atrá de ellos dó, Ortaménde le dijo a Iguain: "El profe es un loco lindo".

Lionel se acercó al DT y tapándose la boca le susurró: "¿En serio dentra el Kun por Enso Pére? Porque el Enso fue el que mejor jugó en el primer tiempo". Bausá lo miró arrugando la frente: "¿Y eso qué tiene que ver?"

El réferi apuró y empesó a rodar la bocha. Bausa gritaba "no no desespéremo, apostemo al error de ello. Si se asen dos gole en contra empatamo".

Brasil, videntemente, apostó al contragolpe y se tiró patrá. La Argentina entonse jue asia arriba con todo su poderío. O sea el Enano de Lus y nadie más. "Estoy re nerbioso, no me puedo imaginar en qué momento se errará un gol Iguain", me dijo el Ñaca, refregándose las mano.

Unas dies fila de asiento a la derecha vi que estaba la madre de la mujer de Mesi. "Corra, inútil, corra", le gritaba la doña a su yerno. "¡Claro, la nena en la casa, cuidando a los chico, y el señorito acá dale que dale a la pelotita en lugar de buscarse un trabajo desente!", agregó la suegra del enano, con tono de alarido.

Esto no es vivir

Y allá abajo era el fin de todo. Del tiempo, de la historia, de la vida, de las cogida gloriosa, del helado de dulse leche, de las risa de lo samigo. Qué baile no daban lo sijo de puta. Y despué te ablan de Mercosur. En el ojete que se metan el Mercosur. "País hermano". Véyanse a la concha de la lora con su hermandá de mierda. Ojalá San Martín nunca le hubiese liberado su nación poronga.

Sige el toqueteo, sige el tiki taka de los tipo. Bausa, que en el primer tiempo desía "toquen, toquen", ahora grita "traten de tocarlo a ello cuando pasan corriendo, niquesea".

Nuestra defensa parese la frontera del Chaco con Paraguay. Dentran asta elefante fosforesente. Y llega el tersero, y se pierden el cuarto, el quinto, el secto. Fune Mori, Ortaménde y Sabaleta son un nudo humano que enrieda piernas y braso y rueda de un lateral a otro de la cancha, mobido por el viento.

Mesi mira, y se siente el animador de aquel circo en el que una jauría de chiguagua jugaba angaú a la pelota pegándole a un globo con su sosico.

Y no sé si será el Tala caliente que saco de adentro del eslip, o el bailongo que no sestán pegando, o la calor de mierda que ase, el destino puto que nos trajo asta acá, o qué miércole, pero entonse busco otra ves el Olé, lebanto la foto gigante, y con la lengua pastosa grito como si me juera a rebentar el pecho: "¡Dejen nomá, que ya le vamo a contar todo a lo salemane y ay van a ver, negro de mierda!"

Se nos vienen al humo varios grone. El Ñaca ya sabe cómo es esto, y nos ponemo espalda con espalda. Pelamo los cinturone, les gritamo que vengan de a uno o de a todo, si total somos dó de Villa San Juan y ello son dosiento millone de inútile.

Creo que el primer sillaso vino de arriba, y recuerdo algo como que el Ñaca le llegó a ensartar dos ebillaso en la jeta a un gringo, pero despué se me borró todo. Hubo unos golpe que ni dolian ni sonaban, y queran como latiditos chiquito, y al fondo sonaban las sirena y todo eso que no salbó de ver cómo terminaba el partido.

