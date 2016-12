Salgo del estadio lento con las pierna y las mano temblequeando. No son sólo los cinco tetra de Talacasto tomado con Ñacaniná Alvare en las generosa tribuna sanjuanina. Es, más que nada, la felisidá de tener la bendisión de ecsistir al mismo tiempo que el Lio habita las cancha. Grasia, Diosito, por el semejante regalo.

Los cronista siempre tenemo el mismo problema para escribir despué de uno de esos partido de la Argentina en lo que el Enano de Lus tiene toda las musa atrapada entre las pata y los botine. ¿Cómo contar lo que no se puede contar, si casi ni viéndole se llega a cactar todo ese hermosor?

¿Cómo se cuenta, por ejemplo, el tiro libre ése? Sí, ya sé que se puede ablar de la trayetoria de la pelo, de con qué parte le pegó el troesma, de la estirada tan formidable como inútil de Buscapina, de las cara de condenado a la silla elétrica que tenían los colonbiano mientra asían la barrera (intuyendo que era al reberendo pedo), de las coordenada secsata del punto por el que la bocha dentró al arco. Pero eso no cuenta casi nada.

Porque ya, a esta altura, ay algo que flota alrededor del Lionel. Un aura, una nube de alma (toda la salma de los que -como mi viejo- se jueron sabiendo que el fulbo es la más leal representasión de la vida), un vapor de dulses promesa.

Cuando la pelo llega a sus piese, la gente se para. Creo que asta en la casa, frente a la tele, se paran todo. Porque ese simple contacto despierta la esperansa de encontrar lo que el corasón nesesita: una gambeta inpensada, un pase que no entendemo de dónde puta sale pero llega ecsacto adonde tiene que llegar, un pique a toda puta perforando asta la defensa del Pentágono, un bombaso que le saca un grito sordo a la red, o un toque de violinista que triunfa en medio de un fragor de fierros, guerra y gambas crusándose desesperadas y vanas en el camino del pibe.

¿Cómo puta se cuenta todo eso?

Las cáscara

Reconosida las limitasione de este testo, vayamo niquesea a las cáscara de los hecho.

Era una jornada tensa nomateígo. La Selesión nesesitaba ganar sí o sí para no quedarce casi irremediablemente lejo de la clasificación al Mundial de Rusia (organisado por el hijo de Sofovi), para salbar la relasión con su sincha y para ebitar que hoy le viéramo al Patón Bausa leyendo los clasificado de Clarín.

A pesar de eso, el DT trató de mostrarce tranquilo y despreocupado por su destino. Cuando Angaú Notisia pudo charlar un momentito con él en el camino desde el coletibo asta los vestuario, en la prebia del partido, dijo: "No soy de los que se atornillan a los cargo; si la Selesión pierde otros seis partido consecutibo voy a ser el primero en considerar la posibilidá de irme".

También hablamo con Iguaín, pero lamentablemente no pudimo desgrabar sus declaracione porque le erró a nuestro micrófono y terminó hablando para unos chico que sólo querían aserle una foto con el celular.

Una ves en los vestuario, Bausa juntó a todos los vago frente al pisarrón, dibujó la cancha; lo sarquito; las ralla de la sárea, los costado, el círculo del medio y las medialuna; dibujó con buena sintencione de ser detallista (pero el resultado fue desastroso) a cada jugador en su puesto; despué dibujó a los colonbiano; los pintó con tisas de colore; dibujó al réferi; a la pelotita; se dio vuelta y dijo: "Muchachos, atiendan: dénsela a Mesi, ¡y que San Puta se lo llebe!" Y despué movió las mano como disiéndole que rajen para la cancha. Ya era la hora.

En la entonasión del Icno Nasional, vimo al Patón cantar el "ooooh, oooooh" junto con los primero sacorde de la cansión patria, pero despué se paró. "¿Qué pasó?", le preguntó el utilero. "No sé cuále son las O que sigen", contestó el entrenador-totem.

En el palco de prensa, con el Ñaca desplejamo nuestra bandera: "Colonbia: ensima que no sestás enllenando de cocaína el país, tenés jeta como para venir a querer llebarte los punto de este partido". Y el Ñaca empesó a arengar a los hincha que teníamo abajo asta que logró un respetable acompañamiento a su cantito: "Olele, olala, Pablo Escobar se la come, Aníbal se la da".

Magia pura

Empesó el juego con los nuestro jugando como demaciado tranquilo para mi gusto. Dimaría barriendo el medio (con la soreja) pero más confuso que el diario íntimo de Matía Salé. Mascherano volbiendo a creer que está filmando una película de cau boi y que por eso siempre tiene que tener cara de malo. El Enano de Lus tratando de que el resto del equipo no le cague sus jugada. Y Banega tratando de convenserle a su samigo por guasác de que sí, en serio, juega en la Selesión.

A los 20 maso (no pude ver el tiempo porque le tiré mi reloc por la jeta a un relator radial colonbiano que no quería que déntremo en su cabina para allanarle vamoecí y ver si tenía droga), falta sobre Lio. Todo nos paramo y nos pusimos las serbilleta en el cogote. Buscapina resaba pidiendo que Donal Tram bombardeara en ese mismo intante San Juan. La barrera estaba tan desausiada que los tipo ni se cubrían las bola. Dos de ello ya se pararon en el medio de la cancha para sacar de nuebo.

Y pasó lo que todo sabemo. Por un intante (lo que tardó la pelo en salir del vientre-pie del Enano de Lus y llegar al trabesaño) la Tierra fue el Cielo, y el Cielo fue pura bellesa. Era tanta la felisidá que enllenó las vena de todo, que con el Ñaca no atinamo a otra cosa que sacudirle decena de patada la cabina de los colonbiano, que pedían "garantía a la fuersa pública". ¡Ayyy ellloooooooooo, "garantíaaaaaaaaa"!

El Enano, allá abajo, alsaba los braso, por primera ves le vi con la jeta hirbiendo de fulbo, de tribuna, con el gesto que ase rato le quería ver, de "conchasuvieja lesviadeciryá, alienten, cajetudo, que despué andan ablando pelotudese sobre si canto o no canto el Icno, guampaschata!"

Unos veinte metro hacia abajo y a la isquierda, le vi a la suegra del Lio. Se le podian leer claramente los labio cuando le abló a una tipa que tenía al lado. "Igual no me gusta para la nena", dijo.

Liquidasión inapelable

Un ratito despué, de nuebo el Niñito Dios: resibe la pelo sobre la derecha, lebanta la cabesa, mide los milímetro y le pone una bocha perfeta a Prato, que la cabesea para que dentre junto al palo isquierdo de Buscapina. Dos a cero. Fiesta total. "¡Ablá haora, vieja forra, ablá haoraaaa!", le gritaba el Ñaca -las vena del cuello y de las siene a punto de rebentar- a la madre de la Antonela.

La doña tubo la mala idea de buscar al autor de los grito, y cuando ubicó la jeta toda roja del Ñaca, dijo "¡ordinario!", que es lo peor que le podé desir al Ñaca, que entonse le largó toda las palabra que creía que má le iban a doler a la vieja: "¡Te asé la finoli y bien que el Lionel le debe estar matando el hambre a todo usteden! ¡Y sí, resinate, el petiso ése le viene separando los cachete a la Antonela quién sae desde cuándo; mientra vó andaba asiendo compras garca en los chópin el enano le blancaniebisaba todo mal a tu hija!"

En el pasto, Mesi segía separando las tierra de la sagua, la lus de las tiniebla, la armonía del cao. A su alrededor, la dibisión canes de la Policía Federal. Bausa, desde el banco, daba presisa sintrucsione: "¡Lio, Lio, asé lo que te paresca mejor!¡Y no voy a asectar que no me agas caso!"

El Enano, obediente, asía viajar colonbiano acá y allá, serbía pelotas para que otro la empujaran adentro, pero ni éso aportaban. Asta Demaría resibió el regalo de una bocha pisasndo el área chica pero su orejaso pegó en el palo y salió ajuera.

Cerrando la faena lenta

En el entretiempo, Bausa golpeó las mano en el vestudario para que los muchacho se callen y le presten atensión, y dijo: "Muchacho, quiero que se mueban contantemente". "¿Para triangular mejor la pelo o qué?", preguntó Ortoménde. "No, para que no le estorben a Lionel", esplicó el Patón.

En el regreso del juego, Colonbia segía sin encontrar el puerto en el cual poner su cargamento de estupefasiente, vamoecí. Perdido en el medio, el equipo del maestro Pérkeman no generaba casi riesgo para Romero, que no atajó nada (como contra Brasil).

Ya cerca del final, El Enano de Lus, a puro güebo y arte, le roba la pelo a un defensor del Cártel de Medallín, se manda fulminante como pedo líquido y llegando casi a la línea de fondo, junto al arco, se la quiere pasar a Iguaín (avia dentrado muy silbado en remplaso de Prato), pero el Pipita llega a destiempo (un día ante, masomeno) y la bocha le pasa por detrá, quedando lista para que Demaría, con potente orejaso de isquierda, la undiera asta la buseca.

Estaba todo cosinado, y no avía vuelta atrás. El estadio era una descomunal olla que en su caldo burbujeaba miles de abraso y risa.

Lionel: te lo pido de rodilla, retirate a los 85.

