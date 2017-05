Una nena deside aser lo que millone de persona asen todo el tiempo: filmarse con su célu. Es, al fin de cuenta, una de las prinsipale manera de esistir que tienen hoy lo sere sumano.

Algunos, desesperado, buscan sin ningún freno moral vamoecí los "me gusta" que les permitan sobrevivir. Despellejan animale, asen llorar a su sijo, se rompen todo en acrobasias deliberamente pelotuda, se meten en un huracán, dejan un braso adentro de un cocodrilo, avergüensan mina en la calle, le estampillan torta en la jeta a tipos que duermen en una plasa. Y si el cielo se callera, se pondrían debajo, lleno de un eufórico entusiasmo, con la camarita prendida.

La Anto no. Saluda, saluda mucho con su vosesita suave y su cara de ser más buena que la mamá de la familia Ingal. No dise ninguna grosería, no le insulta a nadie, no putea por nada, no lastima a ningún bicho, no se burla, no tira indiretas venenosa, no presume, no envidia, no odia, no chicanea, no despresia, no bardea, no se caga en todo, no buscar dar lástima, no busca enojar, no manguea, no ostenta, no falta el respeto, no chilla, no finge, no miente, no jode, no ataca, no se pone en guardia, no levanta el dedo anular, no gilea, no duele, no daña, no desafía, no provoca, no irrita, no dispara, no corta, no aplasta, no atropella.

Ella va a lo suyo, a lo que le sale de su corasón limpio. Saluda, comparte su felisidá, que es esa felisidá que hemo ido perdiendo, la felisidá de la simplesa.

Ella en su patio, con su pile, con su alegría pero con gana de compartirla. Se siente un poco sola nomá, o ni siquiera eso. Quisásmente lo que siente es que su alegría sería más alegre si la pudiera compartir, y entonse busca eso. Por eso la cámara.

Del otro lado de la pantalla sabe, o imagina, que estarán su samigo, su sere querido. Como no consibe al mundo sin lo sotro, les pregunta cómo están. Lo pregunta casi tantas vese como saluda, tantas vese como las que da a entender que está siendo felis con ese sol, esa agua de la pile, esa libertá suya de no deberle nada a nadie, nada que no sea el amor a los que la aman. A los que la aman porque la conosen y saben que es dicna de ese sentimiento.

Y también dise la Anto: "Comenten". Comentar es la manera de estar, de apareser, que tienen lo sotro. ¿Qué puede esperar la Anto cuando pide que le comenten? Lo que uno espera de los que quiere: que la felisiten, que le digan que está linda, que qué bueno que puede estar en la pile, que qué hermoso es su patio, que qué hermoso es su mundo. Que el planeta mejora bastante cuando ella se ríe y saluda.

Pero las Anto la pueden llegar a pasar muy mal en este mundo. Por algo el Prinsipito en cuanto pudo se mandó a mudar.

Y entró una manada de bestia al mundo hermoso de la Anto, a aserle mierda su sol, su sonrisa, sus saludito, su simple plenitud. A pisotiarle toda las flore.

Lo que susede, Anto, es que vó sos otra cosa. Estás hecha de otro barro, lindo y tibio, que a otro se les ha ido callendo. En tu video, cuando te mojás tu pelito con la mangera, se ve de qué está hecha la alma tuya.

En este país tan amigo de los cartele y las pancarta, se iso común el "aserno" otro para mostrar que compartimo alguna causa. "Todo somo dosente", "Todo somo Nisman", "Todo somo fulana", "Todo somo mengano". Y el drama que vos dejaste ecpuesto con tu hermoso video es que no todo pueden ser una Anto. Ya no. Ay cosa que una ves que se pierden, no se recuperan más. Ni pidiendo disculpa.

Qué presioso día pasaste, Anto. Qué bello tu patio, qué hermosa tu pile, qué brillante tu corasón, qué plaser esa agua, qué linda vos. Qué suerte la de los que te tienen y te meresen.

Ojalá que mañana vuelba a ser un día de cielo asul, y algien nos cuente que te vio columpiándote en él.

Chuñi Benite