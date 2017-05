Buenos Aires (De nuestro enviado especial, Chuñi Benite) - Acaban de irse a los vestuario los jugadore de River luego de varios minuto de festejo (los de Boca se jueron más rápido que el amor de Vicky Chipolitanki), y en la Bombonera segimo con el Ñacaniná Alvare (reportero gráfico lento de Angaú Notisia) temblando por aber visto otra ves cómo el fulbo se puede conbertir en un cuadro de Van Goc.

La Máquina de Dios termina de undirle asta la buseca tres mandiocaso al equipo del melliso Barro Esquescroto, pero el resultado es mentiroso. La locomotora riverista estubo a tiro de enchufarle como mínimo doce o diecisei gole a un elenco seneise que se tubo que rendir ante la majestuosidá de los disípulo de Marcelo Gallardo, ese estraterrestre que vino desde una cibilisasión superior a enseñarno que ay otro fulbo, uno que se puede jugar como si se tocara una sinfonía de Beto Ben, uno que se puede desplejar sin nesesidá de tirar gas pimienta ni de tener defensore con motosierra sen las mano.

A nuestro alrededor, el estadio sun descomunal velorio. Vemo los rostro perdido, los llanto que rebientan lo sojo, los diente apretado, las caja de napalm que quedaron sin ser usada. Los boquense se retiran en silensio. En la radio, escuchamo que Barro Esquescroto dise sobre la jugada del final, cuando Gago saca un tiro libre en el medio y la pasa mal, generando el tercer guascaso de River: "No era ful, un desastre el árbitro".

Yastá. Afuera el mundo de las persona buena festeja y baila.

El partido

Arrancó con todo el partido. River apretando arriba y Boca tratando de aguantar el cero a cero. "Faltan 88 nomá", gritaba el melliso desde el banco a su jugadore, asiéndole gesto para que abajen y no arriesgen el resultado.

Al toque, Casco se tiene que ir del partido más rápido que acabada de gallo, por una lexión que le impedía caminar. Demostrando los güebo con lo que River avia encarado el superclásico, el defensor de River pide que no lo saquen, ruega que lo dejen segir en silla de rueda, pero Gallardo, luego de charlarlo con su sasistente, deside sacarlo y meter a Mayada, que dijo que tenía unos pariente de la mujer en la cancha y pidió que por fabor le pongan para que despué no ablen al pedo sobre que él no quiere laburá y ese tipo de cosa.

Minuto despué le tocó el turno a Centurión. El delantero seneise sintió un tirón en la gamba. Primero pensó que era un Testigo de Jeobá queriendo inbitarle a alguna reunión, pero despué se dio encuenta de que era un problema muscular. Ay se volbió a ver la diferensia de atitú entre un equipo y otro, porque Centurión se jue al vestuario sin siquiera tener la delicadesa de abisarle a Barro Esquescroto, que se enteró porque contó los jugadore y le faltaba uno.

La tensión se notaba sobre el céspe. Boca con un planteo conserbador: muy crítico de la ley de diborsio y totalmente en contra de la legalización del consumo de mariuana y del aborto. River, tratando de acercarse al arco de Roxy con el presin sobre la línea de fondo del local.

El arranque de la fiesta

Y el fulbo total no tardó en dar sus fruto. A los 14 se va Moreira por derecha y crusa un centro largo que dentro del área, sobre la isquierda, le abaraja el Piti Martíne con una volea imprecionante que conbierte a la pelo en un misil que al ras del planeta Tierra le dentra a Roxy junto a su palo derecho. Asta la buseca, y 0-1. En la Bombonera sólo se escuchan los grito del Ñaca y mío, y luego el ruido de los botellaso que nos llueben sobre nuestro sector en el palco de prensa. El Ñaca, indinado, se rebienta la camisa como Nelson Viva y deja ver una remera blanca con letra negra que dise: "Yo te vi festejar el gas pimienta".

Boca reacsionó como un león herido. O sea, llorando y corriendo al pedo por todo lado. River no rompió su plan implacable, y estubo cerca de volber a embudinarle a su acbersario. Driussi primero con un tiro rasante nomateígo que se jue cerquita del palo y luego Nacho Fernánde con un disparo demasiado abierto, dentro de la área dello, despué de una buena paré y asistencia del Piti.

A los 24 llegó el premio. Otra ves el Piti que se va por isquierda y se la deja justita a Alario, en la área y sobre la isquierda. Roxy sale a achicar y el flaco que la mide para crusarla al palo isquierdo. El arquero alcansa a tocarla pero la bocha dentra. En las tribuna, los vago desclaban silla y se martillan las bola recíprocamente. En el banco, Barro Esquescroto tiene lo sojo en sangre, y dise: "Y qué quieren, si les pedí que me lo compren a Keilor Nava y ni bola me dio la Comisión Diretiba".

Todo paresía de River. Boca se veía tan desconsertado que en algunos momento sus jugadore le piden intrucsione a Gallardo. Pero aparese el Factor Batalla. Tiro libre para Boca, en tres cuarto de cancha vamoecí, que le agarra Fernando "Carbón de Telenovela" (ni para aser humo sirbe) Gago. El croto trata de tirar un centro pero le sale un tiro al arco. Batalla, a su ves, calcula mal. O sea, calcula que él se merese estar en la primera de River, y sale como asta el medio campo mientra la pelo se le mete por atrá. La Máquina sige ganando, pero Boca se pone a tiro y termina el primer tiempo con la sensasión de que los locale pueden remontar en el segundo.

La poteosi

Despué del entretiempo, se dio la que se esperaba. Boca dentró a presionar con todo, buscando recuperar el juego que lo caraterisa y que le diera tanta satifasione en su historia. O sea, buscando que el árbitro le regale un penal.

Pero se ve que Lustó no avia arreglado, hací que lo sauriasule se tubieron que romper todo para tratar de volber a embocarlo a Batalla. River aguantó como pudo, con el culo más apretado que preso nuebo. Y comensaron a pasar las salbada del equipo del Muñeco. Maidana y Martíne de Cuarta crusaron milagrosamente pelota que tenían destino de gol (metáfora de mierda que les juro que traté de remplasar pero me está por cerrar el telecentro donde voy a pasar el fac para Angaú Notisia y no tengo tiempo de segir pensando), y asta Batalla, totalmente conbertido en otra persona, se manda dos atajada magistrale con tiro a quemarropa de Bou y Pabón.

Boca segía apretando y River no lograba frenar la abalancha. Al visitante la pelota en su poder le duraba meno que el aginaldo a un jubilado. Ensima, el Piti se va con un desgarro de cúbito dorsal y parietal derecho (me dise el Ñaca, que ante escribía crónicas polisiale).

Ahogado por la presión boquense, La Máquina de Dios llega arrastrándose al minuto 90, donde lo de Gallardo saben aprobechar una ventaja desisiva: Gago jugaba con lo sotro. Fetibamente, un tiro libre en tiempo de descuento, en campo boquense, es abierto por el inútil, que se la pasa a Mora. El yorugua pica y se la crusa a Driusi, que picaba por la franja isquiera y ante la salida de Roxy se la embudina con tiro reto junto al palo. Recontrarremil asta la buseca, y partido liquidado.

Ya no ay tiempo para más. Es el triunfo del Bien.

El Ñaca y yo no sabrasamo, no porque téngamo algún tipo de simpatía por River, ya que eso no es hací, sino porque siempre celebramo el triunfo del fulbo. Por eso, esta imparsial y ocjetiba, pero no por ello meno tenperamental, crónica de una tarde inolbidable para todo lo sere sumano de buena voluntá que abitamo el suelo terráqueo.

