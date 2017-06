La presentación del Anuario de Hechos Destacados de Villa San Juan ya es una actividad cultural tradicional de esa popular barriada chaqueña, que celebra así la compilación de acontecimientos que realiza calendario tras calendario el escritor y periodista Chuñi Benite.

Con una demora de casi cinco meses, el literato llevó a cabo la ceremonia más esperada por sus vecinos y acreedores. Además, aprovechó para explicar por qué no se editó el anuario correspondiente a 2015. "No me salió de las bola, ¿y qué?", planteó desafiante.

El acto volvió a tener como escenario el taller mecánico de Don Roque, mecenas que también volvió a realizar un importante aporte ($ 107) para la publicación. Benite, en una velada que lo mostró irritable y disperso, volvió a quejarse de la falta de apoyo "de los puto del Intituto de Cultura, que pa las pelotudece moderna lenta sí tienen guita a rolete, pero pa lo sartista populare nunca hay un sorete". Luego se puso de pie y se dirigió hacia un Fiat 600 desarmado, detrás del cual orinó largamente.



Por lo demás, Benite agradeció a los presentes, al Club Chaco For Ever (aportó los prolongadores que permitieron iluminar un poco el galponcito) y a la Policía del Chaco (por suspender un allanamiento al taller, a fin de no interrumpir la actividad).





La obra





El libro, esta vez, compendia un total de 1.128 hechos ocurridos en la villa de Resistencia. Seleccionamos algunas citas:

1 de enero. Por no se cuánta ves consecutiba, el primer gómito del año nuevo sale de Villa San Juan. Esta ves el protagonista de la proesa jue el Ñacaniná Albare, con una chuñada de 3,250 kilo que aterrisa a las 00.02 hs en la jeta de Doña Garsía, la vieja tetona de la calle 12, que estaba cortando el pan dulse en el patio del Ñaca.

6 de enero. Lo sinadaptado de siempre le abajan de un piedraso y le carnean al camello de Baltasar, aprobechando la ingenuidá de los Relle Mago de dentrar al barrio de madrugada. Asia la sonce de la mañana comiensa la venta de camello a la estaca en la esquina de 13 y Amegino.

24 de febrero. En los pobrísimo pero bienintensionado carnabale de Villa San Juan, se registra una concurrensia de 72.000 persona, récor acsoluto para este tipo de conbocatoria barrial. Pero están cinco minuto nomá (entre las 11.14 y las 11.19 de la noche), coincidente con el paso de la Gringa Bagnani, la hija del contador, que tiene un culo má sermoso que sacar la quinela a fin de mes. Luego la cifra de asistente vuelbe a abajar a 55 persona.

8 de marso. En el Día Internasional de la Mujer, se realisa el tradisional Desfile de Dominado por la Obligado. De nuebo el abanderado es Don Lautaro Escanfale, al que la mujer le tiene tan sometido que de los cuatro hijo que tubieron ello, a tres le parió él.

19 de abril. Se lleba a cabo la elesión de nueva sautoridade de la Comisión Vesinal, produsiéndose el triunfo de Danilo Fillol, que sorprende a todo ya que hací corta una gemonía vamoecí de 36 año de gestión de don Ferdinando Góme, que venía siendo reeleto desde 1980. Fillol asume en medio de grabe sinsidente entre setores gomesista y antigomesista, que deja un salo de 134 muerto y 820 herido.

22 de mayo. Nueba jornada de insidente y conmoción al firmar Fillol un conbenio con el supermercado chino de la 9 de Julio, con un descuento del 15% para los vesino que cómpremo ay. Eso genera la reasión de los kioskito y almasene del barrio, que disen que los costo locale le simpiden competir con los chino y vatisinan vamoecí el cierre de fuente de trabajo. Con Doña Tota y el marido (dueño del multirrubro "Fabiansito") al frente, y Góme en un costadito, la colucna de manifestante intenta llegar a la casa de Fillol, que amanese rodiada de policía y samuraise. Lo senfrentamiento dejan numeroso serido.

6 de junio. La sonda espasial "Matraca I", tripulada por el ingeniero Gonsále, de la calle 14, llega a Saturno y envía imágene de la superfisie planetaria. "No se ven luce ni semáforo ni se escuchan radio ni se veque haiga venta de yerba, hací que ebidentemente es otro planeta en el que no ay vida ni por puta", dise el ingeniero en la comunicasión que logra establecerse con él. La sonda (la primera contruida y lansada íntegramente desde Villa San Juan), lleba 24 año viajando por el espasio. En la pantalla del monitor de la casa del ingeniero nos causó emosión a todo ver la imagen de Gonsále saludando desde adentro de la nabe y mostrando su camiseta que tiene incricta la frase "Cómo te quedó el orto, Villa Los Lirio".

11 de julio. Una comisión del Conicet llega a Villa San Juan para analisar por qué los gase del Gordo Rodrígue alcansan la capacidá de daño que tienen, y se lleban al gordo -luego de una tenas resistencia del sujeto- al Túnel de Viento de la Universidá Nacional del Nordeste, donde se harán lo sestudio pertinente. La madre del gordo aclara que ella le donó a la ciencia, y llora de emosión al poder estar -despué de 37 año- al fin sin una máscara de ocsígeno.

13 de julio. El gordo Rodrígue vuelbe al mediodía a su casa materna. A la tarde velan en la UNNE los resto de los científico del Conicet.

18 de agosto. El intendente Capitaní acude nomateígo al barrio citado por una asamblea espontánea de vesino, que quieren saber cómo van la sobra de refacsión de la Plasa España. Concretamente, se desea conoser si luego de las remodelasione los trabesti serán lo mismo de siempre o habrá otros nuevo. Decección generalisada y alguno sinsulto al escucharse la respuesta del jefe comunal lento, que dise que por las limitasione presupuestaria que impone la política económica nacional no se introducirán cambio.

2 de sectiembre. Danilo Fillol informa los resultado de lauditoría realisada en la acministración de la Comisión Vesinal. Acusa a Gome de aberse afanado todo, al punto de que incluso el relebamiento permitió detegtar que en el barrio falta la calle 15. Góme responde que nunca hubo calle 15. Se inisia una investigación judisial lenta.

21 de sectiembre. Se recuerda el Día de la Primabera con una jornada de silensio y pesar en solidaridá con el Hemisferio Norte, porque allá empiesa el otoño. La gallega Angueiras agradese en la sensilla ceremonia realisada en el taller de Don Roque.

16 de otubre. El notable nadador Amadeo Fantusso, un viejo de la calle 12 entre Illia y Juan B. Justo, concreta la proesa de unir Barranquera con Asunsión (Paraguay). Lo meritorio es que une amba ciudade no nadando por la hidrovía Paraná-Paraguay, sino por la ruta 11. El viejo es recibido en el barrio como un héroe, con el cuerpo todo lleno de raspadura, angá.

30 de nobiembre. Al saberse que los padre de la Gringa Bagnani se van a vivir a Villa Centenario y se la lleban a la mina, se produse una pueblada que corta toda las calle de lo salrededore de su casa impidiendo que llege el camión de mudansa contratado por la familia. Los Bagnani intentan destrabar la situasión prometiendo que a la casa vair a vivir una sobrina de ello con un culo bastante paresido al de la hija, pero se rechasa la propuesta y se declara el estado de mobilisasión y asamblea intermitente. Al cabo de tré semana de bloqueo, don Bagnani acecta vender de nuevo la casa que avia comprado en Villa Centenario y segir viviendo en Villa San Juan nomá. El pueblo sale a las calle a festejar, en una espesie de espontáneo canaval que dura dos día con los vesino bailando en las calle.

15 de diciembre. En el almacén de la Neli, ella, por querer aserse la empresaria "de otro nibel", como suele desir para aserle calentar a los de la sotra despensa, intrumenta un sistema de promosión como los de Carrefur, Guolmar y otras cadena garca, y adentro se ven cartelito que disen "llebando tré sunidade pagá dos" en alguno sartículo, y en otro "setenta porsiento de descuento en la segunda unidá". Como atiende el guampachata del marido, el Cacho Masei, que es má bruto que un arado de palo, lo vago salen con botella de sidra, cajas de Talacasto, galletita, yerba y toda clase de artículo disiéndole "esto está a 3x2, pero yo me llebo el tercer artículo nomá, hací que sería grati" y lo curran con ese verso y otros paresido. A la tardesita la Neli aparese, ve pelado el negosio y al ver dos mango en la caja se entera de lo que pasó y lo recontracaga a patada al pobre Cacho.

30 de diciembre. Ante los grave sinsidente produsido en otro saño, se conforma un Jurado Piroténico Multisetorial y Arbitral, que será el encargado de desir, feasientemente, si este Año Nuevo hubo más o meno coete que en el Año Nuevo anterior, ya que en 2015 por no aber acuerdo en ese punto, hubo inumerable conflito familiare en los primero minuto del 1 de enero, que probocaron -según los cálculo más conserbadore- no meno de 87 vítima fatale y numeroso arañado. Se establese que el Jurado deberá definir su veredito en los primero dies minuto de cada nuevo año, y dar a conocer se inmediato el mismo en el grupo de guasác que se contituirá al efegto.

