Buenos Aires (De nuestro enviado especial, Chuñi Benite) - La Selesión Argentina quedó seriamente comprometida vamoecí en su intensión de llegar al Mundial de la Unión Sobiética al caer en la emboscaba de una Venesuela sin códijo, que a pesar de toda las muestra de solidaridá que venimo teniendo conello vino al país con toda la mala leche de querer cagarno la clasificación.

Jue un empate 1 a 1 que asta pudo ser una catrastófica derrota, porque lo sesclabo de Maduro ivan ganando con un gol de dudosa legitimidá, ya que lo conbirtieron pateando fuerte la pelo, sin pensar en que hací podían lastimar a algien. Por suerte, un gringo antichabista que ello tenían en la defensa, se dio encuenta de la tremenda injusticia y embocó una bocha en su propio arco, pa que las cosa al meno terminaran igualada.

Por el lado de nuestra selesión, las cosa ya sestán volbiendo desesperante: tenemo meno juego que el patio de Santo Biassati, y ay meno espíritu de equipo que en la familia Latorre. Solo Mesi alimenta la sesperansa, pero se nota que el Enano de Lus ya tiene las bola má sinflada que el sicólojo de Nai Aguada.

El mach

Llegamo al Monumental casi sobre la hora de inisio, ya que no se no permitió dentrar al estadio con la moto, en lo que representa un nuebo ataque de este gobierno a la prensa independiente vamoecí.

Con el Ñacaniná Albare no sacomodamo en el palco de prensa, al lado de la cabina donde estaba Diego Latorre, que casi se agarra a las piña con Albare porque el turro del Ñaca le mostró un cartelito escrito a mano que desía "A cuánto me comprá tres Martin Fierro y dos Óscare - Acsoluta reserba".

El partido arrancó con todo. Los dirigido por Muscari salieron como Viki Chipolitanki en congreso de millonario, dispuesto a morfarse a todo. De entrada nomá Demaría se ubicó sobre la isquierda (echa la salbedad de que la oreja del otro lado tocaba la línea lateral derecha) y se mandó un par de vese, labando nomateígo la imagen dejada en el partido contra Uruguay, donde tubo meno puntería que jubilado tratando de empomar de parado.

Mesi taén se mostraba mobediso, superando una y otra ves la marca de Banega, que trataba por todo los medio de recuperar la bocha para Venesuela, sin consegirlo.

Hací llegaron las primera oportunidade de conbertir. Dos tiro crusado a los que Incardi intentó llegar tirándose abajo del arco, aunque más tarde que disculpa del Vaticano. Pero el gol paresía cerca, con Rebala asechando en la área y probando un par de vese sin suerte.

El arquero dello se iva conbirtiendo en figura, y la preción argentina segía generando situasione. Sin embargo, comensó a cambiar el panorama lento.

Primero llegó la lexión de Demaría, que sintió un tirón en el trísec de la oreja derecha y tubo que salir, para ser remplasado por Marco Sacuña. Y despué, la clásica descajetación argentina cuando pasan los minuto y no la podemo undir. Lo sargentino somo sasí: tenemo meno contansia que Andrea Rincón asiendo tratamiento. No no sale algo ensegida y ya no bajoniamo. Nuestra flor nasional debería ser el clabel, que sirbe para los casorio y para lo sentierro.

La debacle lenta

Y hací llegó el segundo tiempo. Los venesolano, enbalentonado por un audio que les mandó el presidente Maduro en el entretiempo ("si pierden con el país del cobarrrrde prepárense para resibir al regresar a Caraca un pajarito con el alma de Chábe en el ojete de cada uno"), salieron a precionar y dejaron atrá la estrategia de simplemente aguantar el cero a cero.

De ese modo, los visitante comensaron a recuperar terreno grasia a su gran figura, Banega, que distribuía el juego dejando más de una ves pagando a Mascherano, que empesó a tener problema para cortar los contragolpe dello.

Entonse llegó el minuto fatal. Fue a lo cinco de iniciada la etapa final vamoecí, cuando uno de los grone resibió un pase que lo dejó mano a mano con Romero, que salió con la misma espetatiba de ebitar el gol con la que Randaso se presentó a buscar la senaduría en Bueno Saire. Asta la buseca, y 0-1.

En las tribuna comensó a creser una ola de tanta rabia y frustrasión que un amplio setor de la popular empesó a pedir que se nombrara nuebo diretor ténico a Jota Jota Lópe. En el banco argentino, Muscari averiguaba por teléfono cuánto maomeno cobra por kilómetro el helicótero que se llebó a De la Ruga. Mesi buscaba a sus viejo en la platea y con seña les desía "qué puta les costaba tramitarme la nasionalidá española ni bien llegamo allá, pajertos de miércole". Y abajo veíamo a un tipo desplegando una inmensa bandera que desía "No juegan a nada". Era Bausa.

El aire olía a las típica prebia de esas rebolusione nuestra que se asen a los pedo y sin saber qué mierda queremo, pero sabiendo qué es lo que queremo tumbar. En grupo, la gente comensaba a organisarse para concretar la idea de dentrar a la cancha, decapitar a Banega, ir con la sabiola del perro a Casa Rosada, fusilar a Macri, pegar la vuelta asia Barrio Norte, descuartisar al profesor de actuación de la Cristina, y despué intaurar un gobierno de transisión encabesado por un Triunbirato integrado por Luis Nobaresio, el hijo de Alfonsín y Yésica Sirio.

Pero justo cuando la masa endemoniada se preparaba para inisiar la saccione, Acuña se manda por isquierda dejando en banda a dos venesolano, llega al fondo, tira un centro y ante que Incardi la abaraje el gringo Flechabú la mete en contra. Delirio en las tribuna, abraso, llantos de felisidá, y todo pidiendo la continuidá de Muscari y la relesión de Macri.

La impotensia

Todo creíamo que entonse sí, una ves destapado el caño, los gole argento ivan a llober como galletita Maná del cielo. No jue hací. El equipo mostró una impotencia increíble a la hora no ya de definir, sino de niquesea armar una jugada, mostrando meno idea que el programa de Fabián Yianola.

Para colmo de las desgrasia, Muscari no tiene mejor idea que sacarle a Rebala para que dentre Debeneton, al que la camiseta albinceleste le queda más grande que la cachuncha de Silbia Suler al ec-intendente -de La Matansa- Fernando Espinosa. Y de yapa, el tiro de grasia: Incardi ajuera para que dentre Pastore, cuyo segundo apellido debería ser Alemán, porque no se puede ser más perro que este inbento de la prensa internasional.

Despué pasó lo que ya se veía venir. Mesi tenía meno acompañamiento que Lanata en la fiesta de cumpliaño de Máximo Kirne, y el resto -salbo Acuñita- era un bodoque amorfo y blandengue que se mobía a las bola por la cancha, totalmente a ciega. Asta nos podrían aber embudinado ello un gol más con un par de tiro libre que le dimo en la puerta de la área y que los tipo no supieron aprobechar.

Y llegó el pitaso final, con la gente tirando silla, botella de vino, cámara de foto y pedaso de ladrillo al banco argentino. Bueno, no toda la gente, nosotro nomá, pero seguramente que representando el sentir de millone de conpatriota.

En definitiba, una noche para el olbido. O pior, para la más tormentosa de las memoria. Estamo casi ajuera del Mundial comunista. Venesuela nos cagó. Haora son enemigo nuestro a muerte, como lo singlese y Brasil, que se riyó de nosotro en la final de 2014.

Porque los pueblo que olbidan su pasado, no se acuerdan de lo que pasó ante. O algo hací era.

