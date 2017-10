Algunos pocos medios argentinos mostraron la solvencia económica y periodística suficientes como para realizar una cobertura propia del paso del huracán Irma por el estado de Florida, en los Estados Unidos.

Angaú Noticias fue parte de esa élite al comisionar para ello al literato Chuñi Benite, quien escribió durante su estadía en Miami lo que él mismo llama "un diario de la catástrofe".



Se trata de un cuaderno en cuyas páginas Benite volcó las alternativas que fueron sucediéndose a partir de la aproximación de Irma a las costas norteamericanas y durante todo el tiempo de permanencia y salida del temible fenómeno meteorológico.



Si bien la cobertura del prestigioso escritor, periodista y vendedor de quiniela clandestina estaba pensada para ser transmitida en tiempo real, distintas dificultades técnicas (básicamente, que el literato no nos atendía las videollamadas alegando que eso "le generaba presión") hicieron que finalmente la producción de AN haya quedado reducida a la publicación de los apuntes de nuestro enviado especial, quien viajó acompañado del reportero gráfico y parripollero Dalmacio "Ñacaniná" Alvarez.



A continuación, el diario del representante de AN en las funestas jornadas vividas en Miami y alrededores.







Miércole 6 de sectiembre







06.37 - Por fin llegamo a Maiami, despué de dies día de viaje desde Resistencia en el Duna '98 que no salquilaron los de Angaú Notisia. Se no borraron las ralla del culo. El auto está que hirve y tira humo negro por el caño descape. En Costa Rica se no calló el alerón que tenía atrá. Ojalá le encuéntremo cuando volbamo.





08.20 - Encontramo el hotel que no reserbaron los del diario. Es el "Jot Pingüin Risor". Está medio ajuera de la ciudad. Está un poco hecho mierda pero dise el dueño que es porque es "un hotel butic". No, hotel bidet dijo.

09.00 - Con el Ñaca reclamamo el desayuno, que está incluido en la tarifa (dies dólar por cabesa). "Es laic", nos dise el tipo, y nos dio una bandejita a cada uno, con tres galletita salada, un vasito de plástico con café negro (pedimo matecosido pero no tenían los trolo), una rodaja lenta de queso y una rodaja lenta de jamón (el jamón le tocó al Ñaca, el queso a mí). La verdá, ec-qui-si-to.

09.45 - Es lindo el telo, un poco chica labitasión nomá. Pero si no turnamo con el Ñaca para que uno de los dó duerma parado, el otro se puede acostar perfetamente. El personal del hotel muy atento también, nos prestaron sin problema una pala para sacar las cucaracha acumulada en el ropero. El baño es compartido (con otro dos hotele que ay en esta sona).

13.00 - Dentramo a la ciudá. Se respira en el aire el cagaso que tienen los yanqui por la semejante tormenta que se les viene. Por suerte ay muchos latino, y asta entre los cana ay mucho que ablan castellano lento. Qué teta tienen las gringa. Eso sí, los culo son una lágrima. Naquever con lo que se ven en barrio como el Probinsia Unida o el España, de Resistencia. Cómo se estraña, la puta que lo parió.

14.50 - Juimo a un mercadito. El del hotel no recomendó que júntemo agua, comida en lata, elemento de primero sausilio, linterna y pila (ni que juésemo Diegito Latorre jio jio jiooooooo). Pero son un despelote lo negosio. Le tubimo que partir la jeta con el candado del auto (le atamo al Duna a los caño de la señale de tránsito, tenemo miedo que lo choreen los yanqui puto) a un gordo que tironeaba el mismo botellón de agua que nosotro. Cachamo taén unas galletita y unos tampone (no avia gasa ni aljodón) y salimo a los pedo ante que llege la cana.

17.00 - No metimo a la pileta del hotel. No es muy grande. Estamo todo apretado con el Ñaca y un matrimonio nicagaruense. Él es flaquito, y ella es tan gorda que se metió a la pile y el agua estubo rebalsando media hora. Le tira onda al Ñaca, que lestá pegando unas apollada terrible cada ves que angaú quiere alcansar el trago que pedimo (un martine seco para compartir entre los cuatro). Como entramo todo apretado, el Ñaca aprobecha y la franelea de lo lindo. El flaquito dise que escuchó que el huracán salió de Cuba. O sea que es verso eso de que para salir de la isla de los Castro ay que pedir permiso. Cómo les gusta inbentar a los medio.

22.00 - Le pegamo una siesta tardonga pero ya estamo en la ciudá de nuebo para cenar. Ya no se consige mortadela ni torta frita en ningún lado. Eso nos da la pauta vamoecí de que las cosa se irán complicando. La gente está más nerbiosa, aunque vimo meno que durante el día. El Ñaca dise que es porque ya mucho se jueron a la concha de la lora por el plan de vacuación que iso el gobierno maiameño.

23.45 - Se nos jue un poco la mano con la birra, y haora estamo podrido de tratar de embocarle a la entrada del estasionamiento del hotel con el Dunita. Le dejamo ajuera nomá, y que San Puta se lo llebe.

Jueve 7 de sectiembre

11.40 - Me despierto con un sonido estremesedor. ¿Abrá llegado ya la rompepija de la Irma? No, por suerte es el Ñaca chuñeando por la ventana. Se ve que le calleron mal los marisco que compró en la pescadería. Para mí que avía que cocinarle.

13.50 - En el centro de Maiami no se ve a casi nadie. Por ay algún pelotudo patinando o alguna tetona mironiando desde un balcón. El Dunita está fallando, qué cajeta. Cada ves que estasionamo abajo queda una mancha de aceite más grande que el ojete de Kim Kardachan. Buscamo algún mecánico de Fiat, pero el único taller que encontramo nos trataron para el culo, mirándono todo mal. "Te debo algo o qué, culorroto de mierda", le dijo el Ñaca al gringito forro. Yo ya tenía el candado en la mano. Bien que no dijo nada. Aguante Foreve.

15.00 - Morfamo unos pancho en la costanera lenta. Unos cubano no savían inbitado a comer una barbacoa, pero dijimo que no. A ninguno de los dó nos gusta el pescado.

19.47 - Tan bien que venía la siesta y el pelotudo del Ñaca le trajo a la nicagaruense a la piesa para empomarle. Están adentro del ropero. Un descajete el ruido que asen.

23.30 - Hoy ya no consegimo agua, hací que no no quedó más remedio que sacarle unas botella a una vieja que iva con su carrito por una plasa. Los viejo son como los cactu, año entero pueden pasar sin tomar agua.

Vierne 8 de sectiembre

12.50 - El forro del hotel no no quiere serbir el desayuno si no lebantamo despué de las 10.30. Ya es el segundo día que casi no sagarramo a las piña por ese tema. Semejante escrache le viá aser en el diario cuando vuelba al Chaco.

16.11 - Dentramo de nuebo a la ciudá, y haora medio que nos agarró el julepe. Según el Ñaca, el viento está entre lo 70 y lo 480 kilómetro por hora. Las ráfaga en la jeta me asen acordar a cuando el gordo Rodrígue me rajó un pedo en la cara mientra él iva subiendo en la tribuna para ver aquel partido entre Foreve y Lanú donde consegimo el asenso a Primera, con gol del negro Dimarco. Se me caen los lagrimone, que lo remil parió. Estraño a mis gente.

23.57 - Me desperté de la siesta por el ruidaso que ase en las ventana el viento. El Ñaca no está. Me dijo que iva ir a la ciudá a comprar fiambre y dos Talacasto. ¿Se abrá ido y le agarró el huracán?¿Lestará bombiando a la hermana latinomericana? Le guasapeo y no me contesta el infelí.

Sábado 9 de sectiembre

06.26 - El descajete que ase el vientaso conbirtió a todo el hotel en una cafetera hirviente vamoecí que tiembla y lansa un contante cacareo de vidrios y lata. El Ñaca no está. Dónde cajeta se abrá metido. Creo que vine sin ser consiente nomateígo de lo que iva vivir. Una desesperación desconosida para mí va ganando todo mi ser lento. Me pregunto qué é echo de mi vida. Por qué no me quedé en Resistencia tratando de arreglar las cosa con la Yoli. Cómo le dirán al Ruli que el viento me llebó y nunca me encontraron. Viá ser el Antuán San Ex Superí chaqueño. Qué publicarán en los diario de mierda de allá cuando se sepa de mi morición. ¿La Escarle se dejará de romper las pelota con lo saudio?¿Mi sermano le dirán o no a mamá?¿Clasificaremo al Mundial de la Unión Sobiética o no? Viá segir dormiendo a ver qué pasa.

17.11 - Me desperté por los golpe rabioso del pelotudo del hotel en la puerta de labitasión, que lograron ponerse por ensima del desastre que sescucha ajuera. Me dijo que el Ñaca está preso, que le dejaron llamar al hotel para abisar. Viá tener que ir a ver qué mierda iso y a tratar de sacarle. ¿Cómo ago? Ajuera paresiera que llega el fin del mundo. Las palmera bailan una dansa de muerte y pabor. Por fin pude usar esta frase. Desde los 32 año que la tenía en el bocho.

18.38 - Por suerte el Ñaca se ve que se jue en el auto de la nicagaruense, porque estaba el Duna en el estasionamiento del hotel. Sige perdiendo aceite, eso sí. Cuesta avansar con el ventarrón. En la ciudá me crusé con la camioneta de los vago de Todo Notisia. "Ay ello, los maricone, con todo lo recurso, asiéndose los capo", le grité. Medio se me riyó el gringito que ase las nota, hací que le crusé el Duna adelante, me abajé y le rebenté los faro y el parabrisa con el candado. Aprendan a ser humilde, manga de forro.

19.02 - En la comisaría lenta que tienen acá me atendieron tres cana, pero los puto no ablan normal, sino inglé. Resién vino uno que es latino lento y me esplicó que el Ñaca está encanutado porque le agarraron culiándole a la gorda contra un semáforo. No sé a quién puta pedirle el teléfono del rengo Miño para ver si puede venir a sacarle.

19.40 - Me dejaron pasar a verle al Ñaca. Pobre, está más cagado que jardín pegado a boliche. Le metieron en una celda lenta con unos grone que paresen cuatro armario de aljarrobo. Les miré fijo a todo y les dije: "Le llegan a violar a mi amigo y van a ver el despelote que le armamo en Angaú Notisia". Ojalá hallan entendido. Me viair a dormir, total el día yastá perdido.

Domingo 10 de sectiembre

07.13 - Como mucho abré podido dormir solamente nueve hora desde anoche. El viento ya se volbió una cosa de loco. Cuando volbía desde la ciudá el Dunita temblaba como enano compartiendo un yacusi con el Bambino Veira. Por un momento paresía que iva salir volando con el autito. Creo que me salbé porque ante de salir de la cana le liberaron a la gorda y la traje asta el hotel. Sino el huracán no llebaba quién sabe adónde puta. La gorda lloró todo el camino, dise que con el Ñaca descubrió el amor verdadero y haora no sabe qué aser. Si el Ñaca es el amor verdadero yo soy Mister Musculo. Cuando llegamo estaba el marido. Me putió un rato en nicagaruense. "Yo qué culpa tengo de que tu jermu sea una calienta", le desía yo, pero ni bola me daba y me segía gritando. Por suerte justo ay le cayó una palmera sobre el marote y quedó nocau.

10.28 - Al pedo jui al lugar donde sirben el desayuno. Por rasone de juersa mayor no se serbirá, desía un cartelito. Disen que la secuatoriana que asen el serbisio volaron a la madrugada con casa y todo. ¿Y?¿Los cliente tenemo la culpa?¿Le pagamo lo sueldo con nuestro simpuesto y ensima tenemo que bancarno que no no sirban el desayuno? En lo Sestado Sunido nadie quiere laburá. Por eso están como están.

11.22 - Llegó el pico lento del huracán. El hotel es una batidora, espié por la ventana y cinco pelotudo que igual se querían meter en la pileta haora están prendido de un poste y flamean como si jueran bandera. Pasan volando chapa, madera, silla, colchone, perros, viejo en silla de rueda, botellita de Redius Fat Fast. De todo. Es el apocalipse. Yoli, te amo. Ruli, sé un hombre de bien. Nunca te olbide que tu padre se rompió el lomo para poder consegir la tarjeta Naranga de tu abuela y rejalarte la bicicleta roja.

23.26 - Que lo remiltiró, el huracán me dio sueño. Ay dosienta llamada perdida de guasác del Ñaca. Dise que le larjaron, que le busque. Por fin ajuera se escuchan sonido normale. Ay viento, pero bajito. El conserje lento dise que ya pasó Irma nomateígo. Grasia Diosito por agregarle piolín a mi barrilete. Qué lindo es vivir. Ensima, a ver... Sí, queda un Tala y dos picadillo. Le sacudo, ¡y que San Puta se lo llebe! Total al Ñaca le puedo buscar mañana. O el marte.

