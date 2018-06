Moscú (De nuestro enviado especial, Chuñi Benite) - Qué difísil jue volber desde el estadio Espanta asta el residensial El Cosaco Gido, luego del inpensando 1 a 1 entre la Selesión e Islandia. El debú en el Mundial de Rusia no pudo a ver sido más desecsionante: jugamo mal, no generamo situasione de riesgo frente a unos grandote que solo sabian correr, el Enano de Lus falló un penal y quedamo de culo para la clasificasión a la segunda ronda.

Haora abrà que jugarse entero en los partido contra Croasia y Nigueria, donde ya no ay lugar para pelotudiar ni para que dentren Biglia y Banega. O jugamo en serio y armamo un equipo desperrisado, o no venimo de vuelta. Y aparte ay que jugar como juegan los que quieren salir campione: es la hora de que aparescan los güebo del alma.

El esjuerso personal

Llegamo a la jornada del partido con un imprecionante desgaste físico, por muy maraca que sone esto. El viaje en auto desde Resistencia asta Panamá jue un verdadero suplisio, porque el Renol 12 recalentaba vuelta y media y teníamo que parar asta que se enfriara un poco. Y para colmo los turro de Angaú Notisia volbieron a ponerno un chofer más viejo que el primer trisiclo de Mirta Legrán. Don Pascual Inosensio Taurade, de 87 año. El viejo de noche no ve una vaca en un pasillo. Y de día tampoco. Hací que varias vece el Ñacaniná Alvare (que iba adelante) tubo que agarrarle el volante y mandarno a la banquina para no estrellarno contra otros vehículo.

Hací y todo llegamo, pero en el hotel Jilton Panamá no dijeron que en la puta vida avian llamando de Angaú Notisia para aserno una reserba, hací que tubimo que comer, igienisarno, dormir y aser nuestras nesesidade adentro del Renol.

Aprobechamo para ir a conoser el famoso Canal de Panamá, y resultó que es un fraude de acá a la China: no es un canal, es un coso lleno de agua y barco, y uno de los tipo que atendía ay nos dijo que nunca tranmitieron ni un solo programa de televisión.

Casi al toque tubimo que enbarcarno en la lancha que nos tenia que llebar a Portugal, manejada por un pendejo de mierda, de 14 año, que nos llebaba a toda puta. El Ñaca y yo ívamo agarrado a las manija de los costado de la lancha, flameando en el aire como si juéramo dos bandera, por la velosidá a la que iva el mocoso. Ni bien llegamo a la costa portugesa le rebentamo a tongaso. Y de ay a Rusia en tren, cagado de hambre porque ya se no avian terminado los pollo herbido que nos dieron los de AN.

Cuando llegamo al residensial, no sacordamo de que nos dijeron en el diario: "No está nada mal". Y es verdad, no está mal. Está pior. La cucaracha más chica parece un toro mecánico. Y el baño es compartido. Compartido con toda la cuadra.

Pero no quiero quedarme en lo negatibo. Quiero ablar también de la calides del pueblo ruso. Estoy siendo irónico, obio, porque son más frío que cojida de oso polar. Acá cuando algien llega a un orgasmo, muebe un poco la ceja, y punto.

Euforia y frustrasión

Llegamo al estadio Espanta conpartiendo el trayeto con mucho sargentino que llegaron para alentar a la Selesión. Una ves en el control de acseso, ese lamentable autoritarismo que hemo sufrido con el Ñaca en los distinto mundiale que cubrimo para AN. "Periodista y fotógrafo, queremo dentrar al palco de prensa", le digo al botón que estaba en el primer control. "Muéstreme su credensial de FIFA", me dice en un español de mierda. "A tu vieja le fifan", le dice el Ñaca. "Somo periodista y punto, el que tiene que resolberme el tema sovó", le digo yo. "Y cambiá esa jeta si no queré que te recontra escrachemo en Angaú Notisia", le suma el Ñaca. "Forrov hijo de putov", le digo yo.

Después de consegir yelo para ponerno en las parte más lastimada de nuestras jeta y de pegarno los diente con La Gotita, intentamo dentrar por otro acseso. Por suerte el guardia de ay era bastante coimero, y nos dejó dentrar cuando le dimo una botella de güisky Ol Esmugler cargada con meada.

Al llegar al palco de periodista, de nuebo la lamentable grieta que dibide a lo sere sumano. Cuando pusimo nuestra bandera argentina con la leyenda "Basta de comunismo. Putin se la come, Roqui Balboa se la da", tres mono cayeron en pesado, no sarrancaron la tela y en su idioma de mierda (que siempre suena como si las elis del ventilador tocaran la carcasa) no dijeron que una más y no rajaban al carajo. "Ya un día van a ir a Resistencia y también le vamo a tratar como el ojete", le dijo el Ñaca. No miraron feo y se jueron.

Y al toque arrancó el partdo. Argentina, como siempre, paresida a nuestros gobierno: los primero minuto todo bien, te entusiasman y parese que por fin las cosa vanandar, pero despué ya se empiesa a descajetar todo.

San Paoli armò un 4-4-2 que chocó con el 10-1-0 de Islandia. Los nórdico lento eran puro despliege físico, al punto que cuando avia falta y estaba suspendido el juego, los tipo segían corriendo como loco.

En esa circuntancia, la Argentina no podía generá mucho, sobre todo con un mediocampo con meno idea que una fiesta de bautismo, donde Macherano cumplía robando pelo y Biglia trataba de que la samiga de la nobia le vieran el corte de cabello. Y arriba, El Enano de Lus dependiendo de los pase de Demaría o Mesa, o sea que un Mesi que estaba más jodido que tomador de crédito hipotecario UVA.

Pero hací y todo, masomeno a los 20 minuto el Kun Ajuero resibe la pelo en la área dello, amaga pacá, se da vuelta pallá y con un giro de 178 grado le mete un surdaso al ángulo derecho del arquero Jaldorson. Asta la buseca, y 1-0.

Paresía que el partido se iva abrir nomateígo, pero ocurrió lo que sabíamo que podía pasar: Argentina tiene meno defensa que pasifista manco, y lo islandeño lograron empatar luego de una serie de rebote, con toque de Finobason. "Qué lástima que no traje una guitarra elétrica para rebentarle contra el suelo", me dise el Ñaca. No lo podìamo creer.

Impotensia y bombaso anímico

Argentina se jue para adelante, sintiendo el impacto nomateígo del empate intantáneo. La Selesión era como eso boseadore que no pueden embocar una piña, pero tiran, y tiran, y tiran, y empujan al ribal contra las cuerda. O sea, pura impotensia. Lo islandeño esperaban para el contragolpe, sabiendo que ensima de tener una defensa de mierda, nosotro le isimo el fabor de remplasar al negro Romero no con el mejor arquero del mundo, Armani, sino con el pelado Caballero, que brilla meno que un auto de pórlan.

Se jue el primer tiempo. En el vestuario, San Paoli no ocultaba su embole. "Sé que no es culpa de usteden, es la herencia resibida. Me cago en Bausa, en Bielsa, en Menoti, en Bilardo, en Maradona, en Perón e Yigoyen", dijo. Y despué le pegó una patada en la jeta a Enso Pére, que se la bancó porque no pierde la esperansa de dentrar. "Dejémono de pelotudiar -agregó el DT- veyamo a lo seguro: pasenselá a Mesi". "Que soy yo, el de barbita", dijo Lio, porque tenía la impreción de que a lo mejor lo sotro le conosen de nombre nomá, ya que nunca le meten una bocha al pie. En eso, se sintió un gran ruido: Higuaín avia estrellado su celular contra el suelo. El Pipita miró a todo, mitad triste, mitad pidiendo disculpa: "Perdón, para ecpresar mi bronca quería tirar la botellita de agua".

Empesó el segundo tiempo. Otra ves el desorden, y ensima la catástrofe: penal a fabor nuestro, y el Enano de Lus que lo patea como se patea cuando uno llegó a la pelo sin aber pensando ante qué mierda aser con el tiro. Y entonse uno patea algo hací, impensado, que sólo puede ser gol si el arquero no te adibina el lado. Y el gringo de mierda adibinó. No es tanto el penal errado y los dos punto perdido por no aberle aprobechado. Es el bajón del Enano, que se nota que despué de fallar quedó para la mierda, echo bolsa.

El resto del partido jue más de lo mismo. El mismo despelote sin pies ni cabesa que hemos visto tantas vese en lo súltimo treinta año. Y ay, en el medio de todo eso, Mesi resando para que un día le aparesca su ada madrina y le conbierta a Demaria en Iniesta. al perro Banega en Shabi y -al rebé que en el cuento- a los demás caballo niquesea en ratone.

Quedamo complicado, si, porque haora vienen Nigueria y Croasia. Pero a la ves, si no somo capase de ganarle a esos dó, que San Puta no llebe, porque para qué cajeta queremo segir entonse. Hací que no señor: mejor que vengan los difísile. Para ganarle, para tener la oportunidá de volber a creer en nosotro, para que el Enano la rompa y les enllene de mandioca el culo a los que sienten que sólo esisten cuando le pegan al Lio. Aprobechemo el bajón para mandar todo a la conchasuvieja y pegar el salto a la vitoria.

¡Vamo vamo sArgentina, vamo vamo saganar!