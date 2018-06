Sirirí Gorbachov (De nuestro enviado especial, Chuñi Benite) - Sinseratibamente, asía muchísimo tiempo que no veía jugar a la Selesión Argentina tan pero tan mal. Más presisamente, desde ase ocho mese, cuando empatamo cero a cero con Perú en la Bonbonera, cerrando la penúltima fecha de la Seliminatoria para el Mundial. Y casi todo los partido anteriore también.

Lo que vimo hoy jue la pesadilla de cualquier hincha. El equipo amado conbertido en una banda de sombi incapase siquiera de caminar derecho. Cero fulbo, cero güebo, cero amor. Ni siquiera la desensia de, al final del tormento, asercarse a las tribuna para saludarle o pedirle perdón a los mile de tipo y loba que en miucho caso vnieron a Rusia no porque les sobre la gita, sino porque se rompieron el ojete laburando o asta vendieron un auto o su culo para poder bancarse el viaje a esta ciudad en la que alentaron asta que desde abajo dejaron de llegar sicno vitale.

Porque el problema no es que te golee Croasia (un país que lo único que tiene de destacable es la gran poblasión de sapo que le da nombre a la nasión) ni que estéamo con una pata ajuera del Mundial ni que en apena una semana no sayan recontracagado la sesperansa. El problema es morirce así, enllenados de pena y sin ninguna gloria. Así sin alma, sin pasión, sin niquesea putiarle a la muerte en su jeta y que San Puta se la llebe. El problema es morirce como si nunca hubiéramo entendido la vida.

El mach

Comensó el partido y la Selesión niquesea nos dio los habituale dies minuto de grasia en los que masomeno juega bien, toquetea la bocha y te pemite tener quiniento gramo de fe. No, todo fue una chotura arrolladora desde el prinsipio, una monumental impotensia a la canasta que contó con la generosa contribución de todo: de San Paoli, del Enano de Lus, de Ajuero, de Enso Pére, de los viejo, de los nuebo, de los histórico, de los moderno, de los del club de amigo y de los del Club del Libro.

Croasia, con dos tipo bueno pero del montón en el medio, como Módri y Ráquiti, tenía más que sufisiente para complicarno la vida. Y llegaron un par de jugada en la que casi no senebran, dejando a la vista que con Caballero y la línea de fondo teníamo meno seguridá que el Barrio San Cayetano. Y arriba, la promesa de un encuentro que en la puta vida se dio entre El Enano de Lus y los que supuestamente le tenían que proveyer la pelota. Que si los supermercado y los almacene tubieran los mismo proveedore, en veinte minuto tendríamo desabastesimiento total de todo los produto de la canasta alimentaria.

Con el paso del tiempo también no síbamo dando encuenta que los cambio metido por el ténico tenían la misma eficacia que la administración pública del Chaco. Y, para colmo, uno de los estrenado, Enso Pére, tiró ajuera una bocha que le quedó serbida, con el arco contrario vasío a seis metro de él. Asta meter el penal contra Islandia era más difícil.

El Apocalicsi

El entretiempo llegó generando un alibio inmenso en todo lo que desíamo "haora seguro que el pelado lo sagarra a todo y le pega una flor de labada de cabesa como para que en el segundo tiempo dentren arrasando a los croateño". Pero no.

En el bestuario, un nerbiosísimo San Paoli terminó de hablar por teléfono con su señora ("desile a la Marisa que a lo mejor el otro sábado ya estoy en Argentina y podemo ir junto al casamiento del Tony") y comensó a desplegar su arenga a los jugadore. "Muchacho, por lo que más quieran, no se salgan del plan que armamo y del que estubimo hablando desde ayer: agan los que les paresca que puede serbir para que gánemo", dijo, y despué se sentó un rincón para ver videos tutoriale de carpintería.

Sonó el silbato de lo segundo 45 minuto y en las tribuna la hinchada volbió a tratar de que Mesi y los demás muchacho reasionaran. Pero a los veinte se produjo la tragedia. Croasia que presiona en tres cuarto de cancha (cero coma setenta y cinco de cancha sería) y uno de los vago que se la pasa asia atrás a Caballero, tremendo dominado que escucha que su esposa, desde la platea situada detrás del arco, le grita: "No sea mala persona, pasale niquesea una ves la pelota al centrodelantero de ello, que acá estoy con la hermana de él y dise que anda re-depresibo porque en los partido ni la toca". Caballero le pasa la pelo suabesito, a media altura, y le dise: "Si queré jugamo un ratito pero así nomá, a colocar, no vale bombiar".

El croateño, que videntemente no ablaba español (o si lo ablaba, no lo escuchaba), resibe la pelo con una bolea imprecionante que dentró por ensima del pascuato de Caballero y casi arranca el arco, dejandolo 40 centímetro má salto que ante. Uno a cero, y se nos quemaban los poco libro que nos quedaban despué del empate porongoso con Islandia.

Desbande total

El gol, por su natural impacto y por sus rasgo de ectrema pelotudes, sacude a la Selesión, que tiene menos estabilidad emosional que Sandra Mendosa a la deriba en el oséano a bordo de una balsa compartida con una cobra, dos cocodrilo y sei leopardo.

En ese derrunbe anímico no estubo ausente el propio San Paoli, que al ver a Caballero queriendo colgarse del trabesaño con un cinto se arañó toda la cara, se inyectó siete jeringa en el braso derecho y le arrancó lo sojo a uno de los pibe pasapelota.

Con el Enano de Lus las cosa jueron piore. Su conosida fasilidad para la frustración iso que luego de ver la megacagada de Caballero se rebentara las uña de las mano cabando un hoyo cerca del mediocampo, donde luego metió la cabesa para empesar a gomitar compulsibamente una ves que logró meter la sabiola bajo tierra.

Todo el equipo entró a colapsar. Ajuero, que venía intentando salir con Calu Ribero, la mandó a la mierda y ay nomás, por teléfono, se arregló con Gladi La Bomba Tucumana. Higuain agarró el micrófono del estadio para confesar que nunca tubo problema para dormir y que en sus noche ni nunca se acordaba del gol errado contra lo salemane. Demaría confesó, llorando, que odiaba a toda sus maestra de la primaria porque en todo lo sactito escolare le asían interpretar a Dumbo, para lo cual lo único que asían era pintarlo de gris.

Entre toda esa desesperación, San Paoli entró a meter cambio como corredor de Fórmula Uno en el circuito de Mónaco. Metió a Higuain por Ajuero, a Dibala por Pére, a Pabón por Salbio, a Demaría por Dibala, a Banega por Demaría, a Gago por Banega, a Lilita Carrió por Mascherano, a Jean Claude Van Damme por Marcos Rojo, a Nelson Castro por Mesa, a Ruyeri por Ortamendi, a Felipe Contempony por Acuña.

El tiempo pasa y la Argentina ni siquiera arrima el bochín. Apena logra, al cabo de un descajete en la área dello, que Mesi quede a tiro de patearla adentro del arco, pero enfrente avía tal ramillete de pierna que la pelo rebota y se va al córne.

Final inapelable

La cuenta regresiba no perdona. El partido se va. Pero en un contragolpe, Módri la resibe dos metro ante de la medialuna de nuestra área, ase unos veinticuadro mobimiento que dan a entender que va a patiar al arco, y Ortamendi se ve sorprendido cuando, inesperadamente, Módri... patea al arco. Caballero se estira como para tratar de asegurar que la pelota dentre en el arco, pero no ase falta. La bocha llega a la red luego de rosar el palo isquierdo. Dos a cero. Mesi ya gomita tanto con la cabesa metida bajo tierra que parte de su jugo gástrico sale por los banderine de los córne. San Paoli, totalmente sacado, insulta a algunos jugadore croateño y la caga a piña a la madre de Módri. Ajuero se pone de nobio con Lía Cruset.

Ya estamo liquidado. Es baile. No no salen ni lo saque laterale. Y entonse no sabrochan el tercero, con Caballero rebolcado y cuatro de nuestro defensore viendo cómo dos de ello llegan asta la línea de gol para darno el tiro de grasia, como si hubiera hecho falta.

Y entonse, en medio de toda esa mierda, lo único que podía calmarno el corasón en carne viva era un poquito de grandesa. Que el ténico no se juera rajando, que los jugadore no se mandaran a mudar como si nadie hubiera ido a alentarle. Y ante, que ya que no podían poner fulbo, al meno pusieran güebo. Los güebo del alma, sobre todo, como pedíamo en la nota posterior al partido con Islandia.

Pero no. Los vago se jueron y no dejaron a sola con la tristesa y con la rabia. Y eso que no todo está perdido todabía. Aún queda una esperansa chiquita de que pásemo a la segunda ronda, de que en ese caso se produsca el milagro de que el equipo funsione, de que gánemo la tersera Copa y que, aprobechando esa alegría infinita del pueblo, Cristina pueda finalmente bombardiar la Casa Rosada, y Macri pueda derogar el aginaldo.

Ya sé que todo eso suena improbable. Mirá si no lo lo vamo saber en un país que es justamente como esta Selesión: tenemo todo como para ser campione, pero nos va para el culo. Porque bueno jugadore sobran, pero o te gobiernan unos chorro insasiable o te gobiernan unos garca que en la puta vida tubieron hambre.

Por todo, todo eso, lo que pedimo, muchacho, humildemente, es que no dejen volberno con las frente en alto y con las bandera llena de lágrima pero limpita. No es tanto, aunque no cualquiera pueda darlo. Yo creo que usteden sí.

.