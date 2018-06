Bromwhisky (De nuestro enviado especial, Chuñi Benite) - La vida, para el que vuelbe de las puerta de la muerte, ya no es la misma. El que está en la lona, y escucha que le están contando los dies segundo rumbo al nocau, si logra lebantarse, sabe que no ay vuelta atrá: o lo voltean o lo voltea él al otro. Ya no caben la sespeculasione, ni los análise sesudo, ni lo que digan los que están ajuera del rin. Uno ya no se conforma con sobrebibir, y por eso sale a matar o a morir. Uno va por todo. Total, la vida se conbirtió en pura yapa, en un ectra, en plata encontrada en la vereda.

Pensaba anoche en esto, Lio, y en lo lindo que sería que vos y los demá muchacho de la Selesión se dean encuenta lo cerquita que están de llenarte de dedo a la jeta del Uniberso. Porque los que resusitan asen eso: se vuelben a morir o asen historia. Y usteden tienen todo serbido para eso.

Animarse a ser

Para empesar, te aclaro: yo te rebanco, Lio. Este Mundial mismo es un ectra. Acá estamo grasia savó. Y a pesar de eso, lo sargentino te enllenamo las bola con reproche, con pedido delirante, con la pelotudes de pensar que vos no queré ganar. Justo vos, que no queré perder ni cuando jugá a la cabesita en la calle con lo vago y que por eso, cuando las cosa salen para el culo, te enserrá en vos mismo y te queda esa cara de comisario con dolor de muela. Justo vos que en una de esas finale perdida lloraste como un gurí, porque ya era demasiado tiempo de remar, remar, remar y nunca llegar.

Pero viste como somo: queremo que seas capas de mariar a lo sonce del equipo contrario, que encuentres la manera de sacarte de encima a los cuatro que se te vienen al humo cada vez que resibís la pelo, que de cada dies tirolibre conbiertas en doce, y que seas una mescla de Pilar Sordo, Güistom Churchil, Mic Yaguer y Yan Clod Vandam.

Porque otro problema que ay con vos es que no sos quilombero. Por ay, si en algún Mundial te hubieras dopado, si jueras fanático del gordito de Corea del Norte, si le hubiera cagado a balaso a una guardia de periodista o si te acomodara y desacomodara con todo los gobierno, serías genial y "capooooo" para todo nosotro. O si le refregaras tu guita en la jeta a todo el mundo. Pero no, sos un pibe tranqui, el genio más tremendo de la historia del fulbo, siempre sometido al ecsamen de incontable salame que en sus vida no asen ni la centésima parte de todo lo que te ecsigen a vos. Nasiste en un país de caníbale, qué le vamo saser.

A mí la notisia de que el fin de semana hubo quilombo en la consentrasión me paresió buenísima. Lo choto hubiera sido que no pasara nada, que usteden se quedaran como si nada, crusado de braso, luego del baile que nos pegó Croasia. No porque ello haigan jugado imprecionantemente bien, sino porque nosotro no esistimo. Y en eso, Lio, creo que vos tené que animarte a ser. No cambiando tu esensia, sino dando un paso adelante. Me viá esplicar mejor.

¿Viste cuando uno se encajeta con una mina y ase todo lo posible por gustarle? Se peina a cada rato, se llega a bañar todo los dìa, se interesa en temas de conbersación a los que en la puta vida le diste bola y renunsiás tanto al amor propio que asta llegás a escuchar a Arjona. Ella también te pide cambios: que no sólo te bañe sino que también use calsonsillo limpio y te cepille todo los diente, no sólo los de adelante; que coma con la boca cerrada, que no chupetee tanto, que no erupte cuando estás cenando con sus viejo, ecsétera.

Despué la etapa de encajetación pasa, y llega el momento de contruir algo más permanente: el amor nomateígo. Y entonse cada uno se repliega un poco. "Demasiadomente ya cambié", pensá, y reacomodá los tanto.

Sin embargo, despué te das encuenta que algunas cosa sí tené que modificar. No por dominado ni por cagòn, sino porque si le queré lo que más tené que buscar es que ella sea felis. Felis con vos. Con vos que tenés que segir siendo vos, porque no vale tampoco cambiar tanto como para que termines siendo otro. No sirbe eso. Es como si a cambio de su amasión vos tubiera que conbertirte en otra cosa. Entonse, ¿cuáles cambio sirben? Los que no rompen lo que sos, pero al mismo tiempo te asen ser mejor para ella. Bañarte más segido no te cambia la alma. Tampoco volber temprano del asado con los vago, ni afanarle flore al jardín de doña Moncha cualquier día y no sólo los 14 de febrero, o ser menos bruto en las discusione. Tampoco te cambia aprender a desir "tenés rasón, perdoname", o acompañarle a esas cena de mierda con su samiga. Vos sufrí un poco, pero ella se riye y disfruta. Son los esfuerso del amor, que siempre pagan premio.

Entonse, Lio, yo digo, viste: ya diste tanto, ¿qué te cuesta un poquito más? La Selesión nesesita que vos siga siendo el genio de siempre, pero a vese se queda esperando que también ejersas vamoecí el liderasgo que los demá te reconosen por el solo hecho de ser lo que sos, el mejor. Y cuando parese que el barco se hunde, todo esperan que vos marque un camino. Que aunque no te salga una jugada, peges los grito que asen falta pegar, que saque lo que tené adentro, que putees, que digas "vamo, vamo, que no podemo perder contra los mugriento esto". A pesar de que es poco, sé que te cuesta mucho,y tené derecho a que te cueste, a que no te nasca. Pero bueno, de eso se trata el amor, como te desía ante: de cambiar por la que nos tiene así. La mina, la camiseta, la pelo, como lo quieras ver.

Haora que tocamo fondo, todo lo que viene es ganansia. Resusitamo, y usteden dijeron "basta, haora se toca otra canción", y se le plantaron a San Paoli. Haora plántense contra sus propia manera de limitarse. Todo está por escribirse. Ya estubimo muerto, mañana en la cancha vamo saver el sol. ¿Sabé lo que es?

Vamo, Lio, póngase los botine, que la historia lo está esperando. Y, de última, si tenemo que morir de una ves por toda, que la vida nos despida llorando de orgullo y no de rabia.

Chuñi Benite

