San Peteaburgos (De nuestro enviado especial, Chuñi Benite) - Cualquier hombre puede cagarce la vida por distracsión, desidia, indolencia, pelotudes, ecseso de confiansa, una falta de sufisiente sabiduría o una mescla -en proporsione aleatoria- de toda esas condisione. Pero todo podemo salir del poso si tenemo las bola sufisiente como para reconoser que nos jodimo nosotro solo y que ay que hundir las pata y el alma en el barro asta encontrar el cielo de nuebo.



Esa grandesa tubo la Selesión hoy en el partido a matar o morir contra Nigeria. Mesi y los demás muchacho se pusieron sus propios fracaso al hombro y remplasaron la falta de un juego esquisito por una desisión muy nítida vamoecí de plantarse frente a sus peore fantasma para enllenarle de dedo sus jeta.



Y en el estruendo de ese renasimiento, vio Dios que la lus era buena, vio Mesi que la pelo siempre -pero siempre- le va esperar con el amor abierto, vieron los vago que a la Historia no se le espera sinp que se le sale a buscar. Y así, el tren del destino no tubo más remedio que cambiar de vía, para que el pueblo argentino volbiera a sentir -en esa metáfora que la pelo nos ha dibujado tantas vese- que no estamo condenado a ser un cuentito escolar irrealisable.

Pero de esa otra victoria pendiente, en la que los jugadore somo todo y no solamente los once que dentran en una cancha, nos volberemo a olbidar, seguramente, tan pronto la Selesión -con o sin la Copa- se vuelba de Rusia.





Otra Argentina



El día en San Peteaburgos olía desde temprano a destino consinándose a fuego lento en la olla. En el estadio "Juan Domingo Perón" no dentraba un alfiler. Bah, sí, dentraba. Incluso con el Ñacaniná Albare isimo la prueba y pudimo contatar que por lo meno asta cien alfilere dentraban. Capas que más taén, pero no teníamo.



En el palco de prensa, otra ves al abuso de poder: la cana rusa nos sacó como chicharra del ala con el argumento de que según ello estaba proibido tirar bengala asia la tribuna de enfrente. A la cuarta que tiramo cayeron como quince mono y nos rajaron. A mí me agarraron de la remera, a pesar de que les dije que con la ropa no se jodía. Ensima querían diretamente sacarno a la calle, pero por suerte el Ñaca se tiró un hermoso silensioso cuando ívamo por la sescalera, y mientra los tipo se rebolcaban en el suelo tratando de taparse las narise con pañuelo, nos mandamo a la popu y no mesclamo entre un grupito de holandese. Peor el remedio que la enfermedá: el Ñaca se la pasó tratando de ver si podía entenderse con ello en guaraní para saber cómo anda la reina Mácsima y tratar de contarle que él se la morfó durante el Mundial de Sudáfrica.



Rodeado de esa conbersación condenada a la nada, vi el comienso del partido. Dentrada nomás ya te dabas encuenta de que esta Selesión era otra, distinta de la que avíamo sufrido contra Islandia y Croasia. Mesi enchufadísimo y mobediso, Banega repartiendo la bocha como si el fin de semana le hubiesen tranplantado el cerebro de Osbaldo Ardile, el marabilloso 8 nuestro del Mundial '78. Masche metiendo pata como siempe pero más consentrado y Demaría que no iso la tarea para la casa y corría de acá para allá más al pedo que condón en la casa de Maru Botana.



Abajo, bien armada la línea de cuatro, pero con un Ortamendi más impresiso que chilo de octogenario. Arriba, Mesi esperando una bocha al pie y el Pipita conbertido en esos predadore implacable que luchan incansablemente, contra viento y madera, sin rendirse jamás, asta encontrar la anelada oportunidá de mandar a la avenida una pelota resibida en la área contraria. Como lo definió el Ñaca: un verdadero antídoto del gol.



Y llegó un bochaso imprecionante de Banega, que vio el pique a toda puta de Mesi, ensimado por un defensor. El Enano de Lus que se pone en modo avión, deja que la pelo le caiga desde atrá, la adormese con el muslo isquierdo, la termina de acomodar con el botín de ese lado -todo esto sin que la doña asta aquí siquiera pudiera rosar el pasto y como si el Enano la hubiese conbertido en gabiota- y sacude la derecha para crusársela al arquero Susojo, que se estiró pero no pudo ebitar que la gordita se clabe junto a su palo derecho. Golaso asta la buseca, y 1 a 0.

Las garganta argentina en carne viva de gritar el tanto, sí, pero sobre todo de gritar el regreso del hijo pródigo, que corre asia un lateral y lebanta los braso al cielo para dedicársela a Dios, que también lo grita mientra se le pianta un lagrimón. "Sataná, no esistís", dise el Gran Tata apretando fuerte los diente y los puño.



Argentina es puro orgullor hecho juego. El equipo aprieta en toda la cancha e intenta volber a ponerle un pinsel en el pie al Enano de Lus, pero Nigeria se cierra bien y espera un contragolpe salbador.



Pasa un tiro libre en el que Lio ase sonar el palo isquierdo de Susojo, y el primer tiempo se va con la cosa más emparejada.





Cortando alambre con el culo



En el entretiempo se nota claramente el rol dominante asumido por los jugadore frente a San Paoli luego de la catástrofe ante Croasia. El entrenador, en lugar de dar intrucsione, se sienta en un banquito frente a Mesi y lo sotro, que en un pisarrón le disen cómo se va a tener que mover junto al banco de suplente durante todo el complemento. También le marcan en qué minuto va poder tomar agua y qué cosa podrá gritar.



San Paoli, asumiendo mansamente la nueba relasión de fuersa, sólo lebanta la mano para aser una pregunta. Mesi lo autorisa a realisarla. El DT carraspea y la ase:



-¿Haora sí me puedo poner el saco negro y la remera, como en el partido contra Croasia, o tengo que segir usando este buso de conejo que me isieron poner ante del comienso del partido?



Mesi delibera con los demás muchacho, reunido en círculo, y luego comunica el veredicto: "Denegado, seguí con el buso blanco nomá". San Paoli asiente y ase un gesto onda "está bien, tampoco es que quería tanto el saco negro".



Suena el silbato y arranca la segunda parte. El panorama no cambia mucho, aunque Mesi está más marcado y los nigeriano empiesan a meter más preción.



Y llega el "momento argento". Una pelota lluebe sobre el costado isquierdo del área chica nuestra y tres jugadore argentino -sí, tres- salen a cabesearla marcándose entre ello y sin ningún nigeriano cerca. Resultado: corner. El tiro de esquina no termina de caer que el árbitro ya está cobrando penal. Según el VAR (Vamo A Rebisar), el Masche le estaba agarrando a un delantero contrario como si le estubiera queriendo enseñar a bailar "El orangután y la orangutana", de Chico Nobarro Montoya.

Lo patea Treici Chapman, casi sin tomar carrera, y Armandi, en lugar de suponer que el disparo no iva a ser muy potente, se juega a la derecha y la bocha dentra suavemente apena desviada asia la derecha. Empate. Con ese resultado y el que se daba en el otro partido, nos quedábamo ajuera y clasificaban Croasia y Nigeria. Estábamo en el horno. Quedaba una media hora de juego. Cuarenta y pico de millone comensábamo a cortar alambre con el culo.





La salbasión



De nuebo la película repetida: el dilubio que empiesa y nosotro con toda las madera suelta para armar el arca de la salbasión. Otra ves los fantasma de siempre. ¿Ivamo a ser capase de reacsionar, de no despelotarno, de creer en nosotro mismo nomateígo?



El equipo sintió el golpe, y se mandó para arriba con más güebo y ansiedá que fulbo. San Paoli le pide permiso a Mesi para dar alguna orden y el Enano de Lus le dise que no. Desde el banco, Ajuero le avisa: "Una ves más que le moleste al señor Mesi mientra él está trabajando, y te vas a la mierda". San Paoli lo mira a lo sojo, duda, se friega las mano, asta que al fin dise: "Entendido, señor Ajuero". "Y cambiá esa jeta que nos preocupá a todo", lo remacha Lochelso.



El tiempo pasa como si andubiera en motoneta. En un ataque, Armandi ebita el segundo, mano a mano con uno dello.



Mesi le pasa un papelito al jues de línea y le dise: "Por fabor, asérquele esta notita al conejito del banco argentino". El lainman le da el papel a San Paoli, que ay lee los cambio. El primero: sale Enso Pére, que viene mandándose más cagada que paloma mirando película de terror, y dentra Pavón. Despué también dentran Mesa y Ajuero.



La Selesión se va poniendo como una cápsula espasial que dentra a la atmósfera y por la fricsión se va poniendo al rojo vivo. Y pa colmo, el referí de mierda casi nos infarta a todo amagando con cobrar un segundo penal a fabor de Nigeria por una mano ocasional en nuestra área.



El aire se empiesa a poner negro. Nuestra presensia en el Mundial se va ectinguiendo. El Enano de Lus tilila, como a punto de apagarse. Y en medio de esa agonía, Higuaín la resibe casi en el punto del penal y la manda a la concha de Alfa Centauro. Dios se golpea la frente contra Júpiter. Es el fin.



Pero entonse Mercado vuelbe a mandarse por la derecha y larga un centro asia la área nigeriana. La pelo no termina nunca de caer. No abaja, no abaja, no abaja. Pero sí: va desendiendo. Y cuando besa la tierra, como si juera un Papa llegando a un territorio ectravagante, la abaraja Rojo que con la jeta interna del pie derecho la manda junto al palo y abajo. Susojo se estira. Faltan tres minuto para el final. El estadio entero se pone de pie. La bocha finalmente se friega contra la red. Golaso. Es el mundo que vuelbe a girar, entre gritos, lágrima y abrasos interminable.



Suena por fin el pitaso final. La felisidad es una bomba que esplota una y otra ves. Allá abajo los muchacho se abrasan, se rencuentran con la alegría, se empiesan a dar encuenta de algo grande. El Ñaca llora besando una foto de la Mácsima impresa en una camiseta de uno de los holandese. Al Diego, allá arriba nuestro, lo lleban colgado, medio empedo. Dios, desde el palco celestial, le guiña el ojo al Enano de Lus. Y él ase de cuenta que no vio nada.

