Zaparinnstky (De nuestro enviado especial, Chuñi Benite) - "Nuestro amor fue desde siempre un niño muerto, sólo de a ratos paresía que iva vivir, que iva vensernos. Pero los dos fuimos tan fuertes, que lo dejamos sin su cielo".

Las palabra del maestro Mario Benedecti calsan casi a la perfesión con lo que uno siente en esta puta Rusia mientra prepara el bolso para irse a la mierda, tras la eliminasión de la Argentina en el Mundial. Uno soñó, soñó y soñó, y era al pedo nomá: el sueño era un niño muerto. Toda las cagada hecha en la súltima década con el fulbo nacional se pagan de esta manera: dentrando a la cancha con jugadore que son mácsima sestrella y saliendo como si hubiéramo puesto en la cancha a once tipo seleccionado media hora ante del partido en las vereda del estadio.



No teníamo posibilidade. Isimo todo para el culo, y pensábamo -ilusamente- que ese descajete de tanto saño se podía arreglar en dos semana y sobre la marcha. Como si a un avión con problema con las turbina hecha bosta y sin ferrocarril de aterrisaje se lo pudiera dejar a punto metiéndole mano mientra va volando. Y no, no se puede. Se dio la lógica: nos vinimo en picada como sorete de Súperman, y no sestrellamo contra el suelo de la realidá.





Somo sasí



Lo pior, lo que más te duele vamoecí, es que lo que no pasa en el fulbo es lo que nos pasa en todo. Desde pendejo cresemo escuchando que lo sargentino tenemo toda las riquesa del mundo y un "futuro de grandesa" que es como si lo tubiéramo garantisado a través de un pagaré firmado por el mismísimo Dios al que lo tenemo guardado bajo llave y con todo los estampillado requerido.



Salimo de la infansia conbensido de que no importa las metida de gamba que nos mándemo, ese destino glorioso ya está arreglado, acordado, agendado, prebisto. Como si fuéramo lo sijo de un millonario tan millonario que no importa lo inútile y jeropa que séamo, igual vamo tener todo resuelto cuando lo herédemo al viejo.



Entonse nos pasamo dosiento saño pensando que con sembrar produtos primario y criar vaca ya alcansa para vivir como se vive en las grande potensia sindustriale. Elegimo gobiernos que cuando la plata sobra la usan no para cosas permanente e importante sino para meter nuebos empleados público asta en el culo del Estado y hací asegurar votos para la prósima elesión. Total, disen, ello van a usar sus sueldo en comprar cosa y eso vaser que la economía funsione genial para todo sitoda. Inbentamo la fórmula del desarrollo inmediato infinito: bastaría con conbertir a toda la población en personal estatal para crecer a toda puta. A tasas china, como dice mi cuñada, que vende cosas de basar traída de contrabando.



Por el lado de los sempresario, también somos geniale. Hay que sucsidiar a los grupo más grande, porque son tan grande que sufren ataque de pánico ante el temor a venirse abajo. A las que hay que dejar en banda son a las pyme lenta, porque lo que no te mata te fortalese, y ella tienen que aprender que la vida no es fásil.



También nos dimos encuenta que la educasión pública no está para que los chico aprendan ni para que los dosente enseñen ni para que los gobernante garantisen nomateígo que ambos puedan cumplir su parte. La educación pública está para poder definir, democráticamente, quién la tiene más larga.



Descubrimo, además, otros montone de cosa: que las cársele son para los choriso pobre nomá y que no es un problema que los año que pasan ay adentro no sirban para un sorongo; que cuando ay un robo, por violento que sea, el hijo de puta es la víctima por pedir que el chorro vaya en cana; que cualquier pelotudes que pase amerita que se junten miles de gente en Plasa de Mayo para un tetaso, un pijaso o un ortaso; que es una turrada pensar que un pendejo de 20 o 30 saño en condisione de laburar debería laburar en lugar de estar toda la vida viviendo de un plan; que los mejores gobierno son de los rico porque "no nesesitan robarle al Estado"; que un corructo es menos hijo de puta porque nos perdona algo de gita como para aser alguna obra; que un delincuente deja de serlo si piensa igual que nosotro; que en nuestra historia resiente hubo locos asesino malo y locos asesino bueno; que nuestros problema son los paraguayo y los bolibiano; que si uno ase discursos y afana, cuando te descubren y te engayolan sos un preso político; que es natural que los gremialista vivan como si juesen gerente de la Coca-Cola; que nosotro somos buenísimo pero el problema son los de arriba; que acá uno de los problema de fondo es esa inesplicable resistencia del resto del mundo a reconoser que somo los más geniale del planeta y su consecuente hijaputes de funcionar según sus regla y no según las nuestra.

Perdonano, Enano de Lus

En todo ese quilombo, lo del fulbo es un paquetito más. Queremo que nos vaya mejor que a las selesione que llevan cuatro, dies o veinte año trabajando con los mismos diretore ténico y con los mismos esquema. Y lloramo por esta maldisión de que nos va como el culo a pesar de que cambiamo de entrenador apena con la misma frecuemcia con la que un supermercado chino cambia de cajero.

Queremo ganarle a los que lleban mucho saño planificando. Nosotro, que nos "probamo" jugando con Jamaica y con Haytí, y que tenemo todo tan programado que después, en pleno partido mundialista, el ténico tiene que arrimarse a la cancha para preguntarle a uno de sus jugadore si puede poner a jugar a uno de los suplente o no. Un fulbo cuyo gobierno está a cargo de la AFA, donde una elecsión de autoridades con una cantidad impar de votante puede terminar en empate.



A uno le duele. Le duele que nos miéntamo tanto. Le duele por tipos como Mesi, al que también le pusimo el mundo patas para arriba y le isimos creer que el problema es él. No, viejo, cortemolá: los que le cagamo la vida fuimo nosotro. Con él y los demás jugadore de su generación, cualquier país normal hubiera ganado niquesea una Copa. Lo más cerca que estubimo de lograrlo jue en Brasil 2014, cuando llegamo a aquella final contra Alemania. Llegamo grasia saél. Y cuando la perdimo, le dijimo pecho frío, cagón, inútil. Ojalá puedas perdonarno, Enano de Lus.



Tubimos todo como para aser otra historia. Elegimo la de siempre. Y no es tampoco que todo estea mal. Lo que sí pasa es que toda esas cosas chota malogran todo lo bueno que tenemo: la gente que la yuga sin joder a nadie, los que se rompen el culo ayudando a otros, los genio que salen de entre tantas limitasione, la capasidad de resurrecsión tras cada desastre y el mejor culto del uniberso a la amistad.



Somos, aunque nos cueste tanto reconoserlo, una rasa espesial de humanos, que se tropiesa chiquisientas vese con la misma piedra. Nuestro camino no nesesita más que eso, un medio ladrillo en el medio, para volberse infranqueable.

.