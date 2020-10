Apolinario Fitzgerald "Chuñi" Benite acaba de editar su más reciente obra, "San Puta se lo llebe", un libro que compila sus mejores textos publicados en el período 2009-2020.

Pero el trabajo de Benite incluye también un inédito "diario íntimo de la cuarentena", del cual publicamos aquí un fragmento a modo de adelanto exclusivo.

En el caso de la provincia del Chaco, el confinamiento social por la pandemia de coronavirus comenzó el 18 de marzo de 2020, algunos días antes del que acabaría disponiendo el gobierno nacional para toda la Argentina.

A continuación, parte de los textos de Benite en ese marco de preocupación e incertidumbre colectivas.

18 de marzo

"Ayer el gobernador Capitaní anunció que desde hoy todo lo sabitante del Chaco tenemo que cumplir un “aislamiento sosial, prebentibo y obligatorio” para no contagiarno la Combi-19. Ya ay caso locale vamoecí, pero dijo que son todo importado.

Ojalá que le maten con lo simpuesto aduanero a los que trajeron el bicho, hací se desalienta que otro sigan metiéndole en la probinsia.

19 de marzo

Ay un cagaso de la San Puta en la gente ajuera. No leí mucho sobre el tema todabía, pero parentemente si te pica la garganta te conbiene matarte nomá ante que andar sufriendo.

20 de marzo

A pesar de mi resistencia, la Yoli me levantó a lo sopapo hoy al mediodía para que veya a comprar carne, fideo, aseite, arros y pan. Me di encuenta de la paranoia lenta que ay con el tema del porongaviru porque en la carnisería de Moreira estornudé y los tipo y las vieja que estaban adentro salieron rajando y gritando. Moreira mismo se rebanó la mano con la sierra tratando de irse a los pedo a meterse adentro de la cámara fregorífica.

Es impresionante la psitacosi que ay en la comunidá.

21 de marzo

La dotora de la salita me dijo que yo estoy en un grupo de riesgo. ¡Uaaaa, yo, che! Ni me imaginaba que inpiraba tanto miedo en los demá.

Debe ser porque el Ruli me iso empesar a aser pesa con él, y ya tengo los braso de Arnol Churseneguer.

22 de marzo

Hoy nos juntamo muchos vesino frente a la peluquería del Chueco Albornos y lastimosamente le tubimo que reventar el auto y las ventana de la casa a ladrillaso entre todo porque el tipo vino de España y a pesar de eso se andubo paseando por todo el barrio en esto día.

Él gritaba que qué puta tiene que ver, si vino de España en 1955, con los padre. Cuándo no la gente que no se ase cargo de nada y pone una escusa para todo.

23 de marzo

Hoy nos cayó a la casa la Jerónima, la vieja de la Yoli. Trajo montone de regalo porque cobró un juicio de un reajuste lento de la jubilasión y se fue a Europa con el guampachata de mi suegro.

A la Yoli le trajo una pila de perfumes y vestido, al Ruli sapatilla y ropa a rolete, y a mí me trajo güískise, vinos garca y montone de pantalone y camisa “porque hoy más que nunca tenemo que ser familia, dejando atrá los errore y los rencore”, dijo, y no sabrasó. Cuándo no la vieja de mierda tratando de aserse la buenita y fregándote su guita por tu jeta.

Le dije que si de verdá siente eso por qué me quitó su targueta Naranja, y abrió la cartera y me dio su Visa Gol. Ay ella, siempre queriendo ser la perfeta y la que tiene angaú grandesa.

Pero mirá si la tendré calada a la vieja venenosa, que despué me pidió si le podía serbir un poco de agua. No, si no da puntada sin hilo, la guacha de miércole.

No quise armar descajete nomá, hací que le dije al Ruli que le sirba medio vaso, ni una gota más. Tampoco cagamo guita como para andar conbidando alegremente las cosa que pagamo con el sudor de nuestra frente. Bah, de la frente de la Yoli, pero como dijo el cura cuando nos casó: haora lo dos somo uno.

24 de marzo

Me quiero martillar las bola con el capot del Chevy del Negro Trulalá. Anoche, tarde, justo cuando se estaba por ir la vieja de la Yoli, no cayeron la dotora de la salita y tres cana para desirno que tenían una denunsia de que en la casa avía algien que regresó de Europa en esto día.

“Sí, ,yo”, contestó la Jerónima, y de inmediato la dotora no notificó que ella se tiene que quedar en esta casa en cuarentena lenta y todo nosotro con ella.

Cuando dijo eso fue como si todo el libin empesara a dar vuelta y me desmallé. Me desperté resién hoy, y son la dies de la mañana. La Yoli primero se alegró de que halla reacsionado pero despué me cagó a pedo. Al toque vi que la Jero estaba mirando tele en mi sillón. Me volbí a desmallar.

El destino cambió mi mundo de una manera atros.

31 de marzo

Perdón, querido diario íntimo, por saltearme tantos día, pero me pasé toda la semana en coma alcólico indusido para poder soportar la presensia de la madre de la Yoli en la casa.

Ensima el hijo de puta de mi suegro ni me contestó el mensaje de Guasác donde le dije que si no me pasa cien mil peso por semana, le devuelbo a la Jero.

Y haora me viá enchufar otro sachet endovenoso de Talacasto porque mientra me iva al baño le vi a la tipa en el libin tomando mate con la Yoli.

5 de abril

Otra semana bebiendo y dormiendo. Soñé que era Mano de Piedra Durán y que estaba peliando con Tomy Jern, pero me desperté y era la Yoli cagándome a cachetaso para que “deje de pelotudiar y sea gente” y “cambie de actitú”, no sólo porque en la casa está su vieja sino porque también están el Ruli y su novia.

Porque me olbidé de desirte eso, querido diario: que el día que cayó la Jero estaba de visita la Paula, la pendeja del Ruli, y cuando vinieron la dotora y la cana no dijeron que ella también se tenía que quedar acá.

Estoy más salado que concha de sirena.

6 de abril

Pensé mucho en la conbersasión con la Yoli, y despué de un buen rato poniéndome yelo en las parte de la jeta que se me inflamaron me di encuenta de que algo de rasón tiene. Tengo que sacar de adentro nomateígo al Benite positibo, el que creye en la vida y cultiba la alegría lenta.

Ademá quién te dise y tenemo la suerte de que el viru chino se la llebe a la Jero.

7 de abril

Hoy, como para ver si la Yoli a la noche se deja guasquiar, aposté a un cambio radical lento en mi conduta, y le sise un asadito a todo. La verdá que me salió más rico que la Yoli vestida de Jatúbela. Asta la vieja de mierda me reconosió que la carne salió espetacular, y morfó como jabalí con anabólico.

No le perdonó a nada: las costilla, el vasío, los chori, la morsi, los chinchu, lo riñonsito. Asta se le animó al Tala y me abajó un tetra y medio. Te juro, querido diario, que hubo momento en que incluso no me paresió un ser despreciable. Y cuando en el centro musical puse “El orangután y la orangutana”, ¡bailó y cantó a los grito!

La Yoli, cuando estábamo levantando la mesa, me dijo “grasia” y me dio un beso de los verdadero. Esta noche le doy asta por la soreja.

Pero no podía faltar algien que te caga la felisidá: la mina del Ruli, con esa cara de cajeta que tiene casi siempre, me dijo que ella es crucivegana o algo hací. Creo que la denominasión que tienen es porque comen sólo vegetale y mientra tanto asen palabra crusada. Pa colmo la pelotuda me abisa cuando ya tenía la carne a punto.

“¿Algo vegetal abrá para ella?”, me dise el pobre Ruli, que no tiene la culpa. Le abajé tres mango del árbol y que San Puta se la llebe.

8 de abril

Por Dios, lo que estubo la Yoli anoche. Le venía hambreteando con tanta gana acumulada, que en medio de la bombeasión llegó un momento en que el Manduré Ibáñe aparesió en plena madrugada golpeando las mano en el portonsito. Cuando abrí la ventana para atenderle, me dijo que si podíamo cogerno más despasio porque la madre de él está enferma y no podía dormir con el kilonbo que asíamo con la Yoli. Y eso que el Manduré vive a tres cuadra.

No importa, hoy me levanté livianito como pedo de tergopol.

9 de abril

A la tarde, mientra tomábamo mate en el patio, la Jero ¡tosió tres vese! No me quiero ilusionar, pero es tan difísil pedirle al corasón que no despliege sus ala.

10 de abril

Tengo que ir al Centro Ontodológico a ver si están atendiendo emergensia. Lo bueno es que encontré los dos pedaso de diente. La Yoli es injusta. No puede esperar que si me dise que la madre amanesió con fiebre yo me aguante las carcajada y el sapucai.

11 de abril

Que lo reparió, el que me atendió ayer en el Ontodológico tenía menos mano que carpintero ciego. Me recolocó los diente pero masticar me duele más que ver de nuevo la final del Mundial de Brasil. Tengo toda la sensía más hinchada que las bola del ec marido de Cintia Fernánde.

Me estoy sacudiendo yelo a lo loco. Ensima se le fue la fiebre a la Jero. Al pedo nomá todo.

12 de abril

Hoy cayó la dotora de nuevo, acompañada de un cana. Dijo que venían a aserno un testeo a todo. Que le veyan a tocar las teta a sus vieja, le dije, y tranqué la puerta. Generado de mierda.

13 de abril

Hoy me llegó el Smarc TV de 87 pulgada que compré en internec. “¿Con qué tarjeta pagó eso?”, preguntó la Jerónima cuando me vio dentrando la caja. Le mandé a la mierda.

Lo único que falta, que haiga que estar rindiéndole cuenta a la señora de lo que se ase con sus tarjeta de crédito en MI casa.

14 de abril

Vi en la tele que el gobierno nacional sacó un sucsidio de dies luca para todo lo que con esto de la pandemia lenta se quedaron sin trabajo. Yo justo estaba por salir a buscar cuando empesó todo el kilonbo, y seguro que iva consegir, hací que me corresponde. Ya enllené el trámite en la página uep de la Anses.

La novia del Ruli también se quiso anotar, y flor de putiada le pegé, si nunca laburó ella. Ay gente que ya nase para malandra.

15 de abril

El Ruli me abló hoy, dise que por qué tengo tanta mala onda con su mina. Le dije que yo no tengo ni buena ni mala, sólo me gío por la conduta de las persona, y que ella me parese conflitiba, pero que aunque sea una pelotuda, una jodida y una complicada de mierda yo le respeto por ser la compañera que eliguió mi hijo.

16 de abril

Ablé con la Yoli del tema del Ruli, aunque no me pude consentrar mucho porque ella tenía puesta una calsa Naic que le recontra marca ese culo dibino que la vida le dio, y un top lento que realsaba su patrimonio gomeril.

Pero a pesar de eso soctáculo, le dije que para mí que la mina ésta no es pal Ruli. Primero por la diferensia de edad, él tiene 15 y ella 21. Ocvio, le inauguró la matraca al pibe, tiene su cuero, exétera, pero el Ruli siempre estubo lleno de alegría y la flaca ésta genera más problema que francotirador bisco.

La Yoli dise que a ella tampoco “le cierra” esa relasión, pero piensa que tenemo que respetar la elecsión del Ruli y “ayudarle en todo caso a que si es una relasión tósica él se dea encuenta y adocte la posisión que crea más conveniente para su sespectativa y su proyeto de vida”.

Al final no sé en qué puta quedamo, pero me daba vergüensa desirle.

17 de abril

El Chaco está tercero en todo el país en cantidá de contagiado. ¡Uaaaaa nosotro, che! Y eso que somo una provinsia sin recurso, eh, y hací y todo le sestamo peliando la punta a Capital Federal y probinsia de Bueno Saire. Yo sabía que el Coqui no no siva fallar.

18 de abril

Hoy leí que el Combi-19 se tranmite por la saliba. Al pedo gasté como mil mango en comprar condone para el Ruli.

19 de abril

Cinco día ya pasaron desde que tramité el sucsidio IFE lento y todabía no me pagaron. Lo sencargado del asunto se deben estar rascando las bola a cuatro mano. En este país nadie quiere laburar.

20 de abril

La Escarle, una de la samiga de la Yoli, le llamó llorando para contarle que desde ase tres semana está varada en el aeropuerto de Maiami. ¡Y sentate, pelotuda!

21 de abril

Vi que con esto de la pandemia lenta ay cremasione a ful, porque otra cosa no se puede aser. Averigüé en uno de esos lugare, por la Jero, pero es un fraude la cosa, porque me dijeron que para brindar el servisio la persona no tiene que estar viva.

22 de abril

Hoy, sentado en el patio, escuché una conbersasión que estaba teniendo el Ruli con la Paula. Ella le desía que por qué él no consegía un trabajo. ¿Eso no es corrucsión de menore?

23 de abril

Pobre Ruli, esta siesta me encaró y me dijo que está teniendo un problema con la mina. Ella le pide que , para que despué de la cuarentena se puedan ir a vivir solo y “empesar a tener sus cosita”, él trate de consegir un laburo.

Le puse la mano en el hombro, y le dije: “Ruli, amar es nunca tener que pedir perdón por vivir de tu mina. Si realmente te quiere, va salir ella a buscar un trabajo. Yo jui feminista cuando ni las mujere eran feminista, y busqué que tu mamá juese la proveedora del hogar. Como le dije cuando resién nos casamo: ‘A mí no se me va caer ningún anillo porque vó me mantenga, hací que aselo ni bien vuélbamo de la luna de miel’. Y hací jue: ni bien regresamo de la casa de su vieja a la casa de mamá, ella consigió trabajo y yo me ocupé de las cosa de la casa que no se ocupa ella, como por ejemplo cargar el agua en la botella de la heladera, salvo los feriado, ocvio. Ya van 38 año de felisidá hací, con este modelo ecsitoso del que abla todo el mundo”.

Se le enllenaron de lágrima lo sojo, y no sabrasamo".

