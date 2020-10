La situación del país, se sabe, es muy delicada. Las fuertes medidas tomadas desde marzo por gobierno para frenar la pandemia fracasaron, y se adoptaron al precio de paralizar la actividad económica hasta dejarla en un punto de agonía.

El mundo del trabajo productivo implosiona, la nación no capta ni genera el ingreso de divisas y la brecha entre el dólar oficial y el clandestino anticipan una nueva devaluación importante, con su previsible secuela de inflación y pobreza.

En este contexto, comenzaron a conocerse decisiones de diversos grupos multinacionales que optan por retirar sus filiales en la Argentina, determinación que incrementará los niveles de desempleo.

A esa ola parece que inevitablemente se sumará la mayor elaboradora de tortas parrillas del Chaco, Doña Nati, la estoica mujer que haga sol, llueva o truene, siempre está ofreciendo su exquisita producción en la avenida Vélez Sarsfield, de Resistencia.

"Nuestro setor necesita reglas lenta de juego clara, y no no dan. Me voy a Uruguay, y que San Puta se lo lleve", dijo la emprendedora a Angaú Noticias.

Una historia que queda atrás

Nati declara 62 años. Su puesto de venta al aire libre, a metros de la laguna Argüello, es casi un monumento más de la ciudad. Lleva allí casi la mitad de su vida. "Me intalé en el '95, cuando por el hijo de puta de Menen le rajaron a mi marido, que laburaba en el ferrocarril. Fui la primera que vendió torta parrilla en Resistencia. Traje la fórmula lenta de Santiago del Estero, donde fui a visitar a una prima y de paso ecploré el produto nomateígo", relata a AN.

Aquella joven Natalia regresó al Chaco y de inmediato puso en marcha su emprendimiento. "Agarré la Véle Sárfil porque le veía potencial -recuerda-. Por ahí pasa mucha gente y hay banquito y pastito cerca como para sentarse a comer la torta. Enseguida me di encuenta de que la cosa iba andar. Fue un boom vamoecí. A las dos semana tenía, en las hora pico, una fila de cuatro o cinco cuadra de gente esperando llevarse su torta".

De paso, desmiente algunos mitos maliciosos que se hacían rodar de tanto en tanto. "Se decía que angaú el secreto para que mis torta sean las más rica era que yo me pasaba la masa por el cogote y le humedecía con mi tranpiración. Es un invento de algún desgraciado o desgraciada. Las torta que yo hago llevan una tranpiración de primer nivel que compramo a prestigiosos laboratorio y que cumple con la má sexigente norma de calidá", aclara.

Cuando habla del presente, se le ensombrecen los gestos. "Esto viene cayendo desde hace año. El que ante venía y compraba diez torta como si nada ahora como mucho te lleva dos o tré. Y el que ante te llevaba una o dos ahora te pide tres o cuatro tirita. Y la pandemia lenta diretamente nos mató", describe.

Tiempo de irse

Doña Nati dice haber tenido, en su mejor momento, 573 empleados directos y unos 7.200 revendedores y propietarios de franquicias repartidos por avenidas de toda la región. "En Corriente llegamo a pelear cabeza a cabeza con el chipá", dice y el recuerdo le hace morderse el labio inferior. Hoy sólo se ocupan del negocio ella, su esposo y su hijo, encargado del fuego y del departamento de marketing.

Con dolor, revela que tiene todo listo para radicarse en Uruguay. "Allá hay un amigo de la infancia del Moncho (su esposo) que nos tiró la idea de irno, y no queríamo pero acá la situación no da para má. Él cree que no vamo tener problema de vender en alguna avenida de allá. Así que el único inconveniente sería el idioma", dice.

Natalia cuenta que, desesperada, interceptó al gobernador chaqueño, Jorge Hilton Capitanich, para plantearle un desesperado pedido de ayuda. "Me dijo que podíamo hacer un fidelcomiso de no sé qué puta y que con una emulsión de letra del tesoro de no sé qué cajeta él creía que podía darno fluidez para poner en valor qué se yo qué poronga de una cadena produtiva de un coso, e ir trabajando un nicho de quién sabe qué pindonga con apoyo de la Comparación Andina de Fomento. Ahí me di encuenta de que tenía que irme a la mierda, yo sólo le estaba pidiendo un cinco mil para cambiar la parrilla".

"Lamentablemente -cierra- viá tener que seguir el camino de Danone, Guolmar y tanta sotra compañía. La Argentina espanta inversore como Máxi Lópe a lo samigo".

El golpe del dólar

El golpe de gracia llegó con la nueva vuelta de clavijas al cepo cambiario. "Todo lo sinsumo de las torta que hago son importado y están en dólare. Yo no puede seguir vendiendo cada torta a 50 peso cuando hoy por hoy mi costo fijo de cada unidad es de 1.700 mango. No puedo seguir acsorbiendo ese atraso tarifario", expuso.

La noticia corrió como reguero de pólvora y muchos de sus clientes más conocidos iniciaron una movida en medios de comunicación y redes sociales para evitar la partida de Doña Nati. El literato Chuñi Benite, cara visible de la campaña, dijo que se elevó un pedido de audiencia al señor presidente de todos los argentinos, Alberto Elizabeth Fernández.

"Nosotro creyemo que acá los legisladore nacionales tienen que dejar de rascarse las bola a cuatro mano y de andar chupando teta a lo loco, y ponerse las pila para ecpropiar el puesto de la Nati y tranformarlo en una empresa del Estado. Es totalmente viable y podría operar articuladamente nomateígo con Vaca Tuerta", sostuvo el intelectual de Villa San Juan.

"De momento, nos declaramo en estado de alerta y asamblea intermitente", agregó Benite.

Ampliaremos.

