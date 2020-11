De alguna manera, Diego, todo sabíamo que iba ser así. No sé si vó, pero nosotro sabíamo. Sabíamo angaú sin saber, como se saben a vese algunas cosa. Pero estaba cantado que un dia te iba a ir así, a las apurada y sin que lo espéremo, como para dejarno desparramado en el área chica del alma, sin terminar de entender la jugada cuando ya suena el susurro de la red golpiada por la pelo.

Los eterno se tienen que morir así, como vó, dejándono con la sensasión de que algo nos faltó, que fue muy poco todo, que queríamo más, que no puede ser que te haya ido sin regalarno un último partido, una última bocha clavada en el ángulo para verte la jeta inflada de alegría y de furia gritando el gol al mundo.

Y mirá que me isiste creer que estaba preparado, eh. Despué de aquella despedida -tus mano sobre el pecho, como en un abraso que no se quería cortar; tu vos de adiós enseñando que la pelota no se mancha- vinieron tantas cagada y tantos desacuerdo que me dije: "Nunca más lloro por este guampachata".

Entonse, cuando quería volber a disfrutarte, buscaba tus video de la Selesión, los gole en Argentino Yunior (¡los cuatro a Gatti, jio jio jiooo!), lo poquito que quedó del Barselona, las locura en el Nápoli, y sentía de nuevo que todo estaba bien. Asta alguno gole de Boca te miraba.

Y haora me dan gana de volberme pendejo de nuevo, de agarrar la bici y pedaliar a los pedo asta alcansarte entre las nube para desirte que se te va a ectrañar, con tus genialidade y tus pelotudece, porque ay cosa que siempre nos van a derribar toda las barrera que llebamo adentro, y una de ésa es encontrarno con alguien que juega por la camiseta.

Se perdió tanto eso, Diego, se juega tanto por la guita, el poder y el rebusque, y tan poco por la bandera, que uno te ve haora en la pantalla putiando contra lo sitaliano porque silbaban nuestro imno en el comienso de la final del '90, despué y ante de jugar con el tobillo conbertido en una bolsa de tornillo, y llora dos vese. Llora por tu lealtad a los código del barrio y llora por tu muerte. Llora por la felisidá irrepetible de verte aser aquel segundo gol a lo singlese, llora porque se va a ectrañar asta la bronca por la cagada del '94. Llora porque son demasiada las cosa que se están muriendo.

Uno te seguiría con la bici asta las nube, Diego, si no juese que el pibe que ante le gastaba los pedale se terminó de morir también, hoy, con la noticia que no queremo creer y la tele no deja de repetir.

