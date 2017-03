Un ser que merece toda nuestra comprensiÃ³n: el enamoradizo

Distingamos de entrada: hablamos del enamoradizo, no del calentón, que se le parece pero la pasa mejor. El otro, en cambio, no resuelve sus urgencias con el mero hecho de conseguir al objeto de su amor instantáneo, ni aplaca sus fracasos a fuerza de manoplas.

No, para él todo es cuesta arriba, y cada día, en la esquina menos pensada, puede iniciar la desesperación por el amor de concreción improbable o directamente imposible. Cualquier hora puede ser la hora triste de decir adiós.

¿Cómo te das cuenta de que tenés un amigo así? Sería masomeno sasí:

No necesita profundizar demasiado el conocimiento sobre ella. Te lo encontrás, y te dice:

-No sabés cómo estoy; creo que por fin encontré a la mujer de mi vida.

-¡A la miércoles!¿Alguien que conozco?

-Hmmm, sí, puede ser.

-¿Quién es?

-Se llama Noelia.

-¿Noelia cuánto?

-No sé, porque cuando te atienden en el 0800 de Garbarino, te dicen el nombre nomás, no el apellido.

Las "relaciones" varían según factores impensados. Al mismo vago del caso anterior, te lo cruzás a los diez días. Entonces te ponés a averiguar:

-¿Y?¿Qué pasó con la mina de Garbarino?

-Ah, Noelia. Mirá, se enfrió bastante la relación.

-¡Ah, pero se vieron al final, entonces!

-No, justamente se enfrió porque tengo que llamar como catorce veces hasta que me atienda ella y no alguna otra mina o vago del call center.

-Claro, las llamadas entran a una línea rotativa.

-Sí, pero además la empecé a notar distante.

-Seguro no entiende que estés tan enganchado con ella sólo por haber hablado por teléfono. Pensá que para la mina tampoco debe ser fácil hablar del tema, en esos laburos las vigilan todo el tiempo.

-No, pero es que nunca hablamos de nosotros. Yo lo que hago es llamar y pedir precios y datos sobre artículos que saco de un catálogo que dejaron en casa.

-¿Pero no decís que la notás distante?

-Sí, no sé, al principio con la financiación de los plasmas y una compu la noté entusiasmada, pero ayer, hablando de qué tarjetas reciben para comprar heladeras y bordeadoras, estuvo re-fría. Por eso, cuando me preguntó "¿Alguna otra consulta, señor?", le dije: "No, sólo que pienses bien si vos realmente querés que sigamos con esto", y le corté.

El compromiso es volátil. De nuevo el mismo tipo:

-¿Te acordás de Noelia, la del 0800, con la que me había re-enganchado?

-Ah, sí, ¿qué pasó?

-Y no, me di cuenta que era una locura, y corté.

-Y sí, boludo, era medio de locos eso. ¿Conociste a alguien de verdad o qué?

-Y... estoy viendo, es algo totalmente opuesto a lo que era lo de Noelia.

-Entiendo, algo más concreto, más real. ¿Una compañera de laburo?

-No, ella es del 0800 de Frávega.

Media población mundial es un blanco posible. Tu amigo enamoradizo te pide hablar, con cara de atormentado.

-No sé qué hacer. Venía todo bien con Milena, la mina que había conocido en el Lave-rap, y ahora tengo un quilombo en la cabeza.

-¿Por?

-Yo estaba re-embalado con ella, y me llevó a conocer a su familia. En eso, conozco a su hermana menor, que es una piba recontra fanática de Britney Spears. Tiene toda la pieza llena de afiches de ella. Y bué, me dio vuelta la cabeza, qué querés que te diga. No puedo dejar de pensar en la piba, ni de buscar la manera de que intentemos estar juntos. Sé que tiene sus quilombos, y todo, pero me parece que puede funcionar.

-Pero pensalo mejor, pelotudo, semejante quilombo se te puede armar. Con las hermanas de las novias no se jode.

-No, boludo, qué hermana, yo te hablo de Britney.

Vuela demasiado lejos. El enamoradizo se hace la cabeza con demasiada facilidad, y así proyecta cosas yendo mucho más lejos que lo que permite ver la realidad del momento.

Ejemplo: se encuentra en el colectivo con una mina con la que habló dos veces esperando ser atendido por el dentista.

-Ey, Mariela, ¿qué hacés?

-Yendo a lo de una amiga, a preparar Derecho Romano, porque rendimos el lunes. ¿Vos?

-Volviendo a casa, en la obra nos avisaron que quedamos todos suspendidos hasta que haya plata para seguir con el edificio.

-Uy, qué bajón.

Minutos de silencio mirando la ciudad pasando por las ventanillas. Ella intenta mejorar el clima:

-¿Querés un caramelo de miel?

-Bueno, gracias-dice él, agarra el caramelo, se para y se despide porque baja en la próxima parada.

Pero al toque vuelve, y le dice a ella delante de todos los que hay alrededor:

-Tomá tu caramelo de mierda. Claro, "la abogada exitosa que se siente mucho más que su futuro marido desocupado", ¿no? ¡Ni en pedo formo una familia con vos, forra!

En resumen: guarda con el enamoradizo.

